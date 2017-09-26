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75 天完工的家: 一間 201 平方米的兩層樓木質別墅

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Casa in Legno - Perugia, Costantini Case in Legno Costantini Case in Legno
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今天的點子簿將要帶大家去欣賞一間木板結構，有閣樓的純白別墅。負責的專家們堅信木頭是最優良的材質，因此所有的房子都是由單一木板創建的。除了優質的木板之外，專家們的施工時間也十分迅速，例如這間 201 平方米的房子的施工期大約為 75 個工作日左右，比起傳統的房子更為快速許多。

專家們尊重我們所居住的環境，因此不僅重視房屋的結構與造型，還為房屋加裝了太陽能熱能的設備，十分節能。專家還使用岩棉達成保溫隔音的效果，家中的舒適度非常高。

施工中

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Costantini Case in Legno

Costantini Case in Legno
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從這張施工中的圖片可以看到房子都是使用木板搭建而成，因此對於居者的健康較有正面的影響。

完工後的樣貌

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Costantini Case in Legno

Costantini Case in Legno
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房子完工後的樣貌與剛才看到的截然不同，白色的外牆給人舒適清新的觀感。

搭配上灰色的小細節，雖然簡單但是十分耐看。

另外一個角度

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從這個角度看過去，發現房子原來別有洞天。一樓的部分有大片的戶外空間以及車庫，對於有孩子的家庭來說非常完美。

室內裝潢

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Costantini Case in Legno

Costantini Case in Legno
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房子內的天花板可以看到木頭的美麗紋路，漆成了淺色的樑柱與別緻的家具更為搭配。

天花板與地板的對比

Casa in Legno - Perugia, Costantini Case in Legno Costantini Case in Legno 玄關、走廊與階梯階梯
Costantini Case in Legno

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天花板給人柔和的感受，然而樓梯的地板材質則非常有個性，兩種材質產生的反差十分有趣，卻又一點也不會過於突兀。

廚房與用餐區

Casa in Legno - Perugia, Costantini Case in Legno Costantini Case in Legno 餐廳
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搭配了高吧台的廚房小巧可愛，對外的窗戶讓人可以在做菜的時候，欣賞外頭的美麗景致，十分愜意。

用餐區與廚房結合在一塊，是現代家庭較為偏愛的格局。

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近距離欣賞

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近距離欣賞這個小廚房，流理台上方的窗戶讓外頭的景色變成一幅畫，十分美麗。

浴室

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浴室的空間有半圓形的浴缸，米白色系的油漆典雅又不失現代感，而木頭的地板則營造出暖意。

雙洗手台

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雙洗手台讓一家人可以更放鬆地盥洗，是很貼心的設備。

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