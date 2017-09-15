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16個翻新走廊與玄關的好點子

Yungshun Lee Yungshun Lee
Barn Refurbishment in Somerset, Studio Mark Ruthven Studio Mark Ruthven 乡村风格的走廊，走廊和楼梯
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房子中的玄關與走廊扮演著連接屋內各個空間的角色，通常並不會在這些地方逗留過長的時間，所以也因此對於走廊與玄關的修飾與裝修也較容易被忽略或簡化。但是這樣的空間如果願意給予多一點的想法，是能替居家環境增添更多的可能性的。這次點子簿整理了15個翻新走廊與玄關的好點子，看看是否能讓你從中獲取你想要的靈感。

1.用木頭的熱情迎接

RESIDÊNCIA 430M², Elisa Vasconcelos Arquitetura Interiores Elisa Vasconcelos Arquitetura Interiores 現代風玄關、走廊與階梯
Elisa Vasconcelos Arquitetura Interiores

Elisa Vasconcelos Arquitetura Interiores
Elisa Vasconcelos Arquitetura Interiores
Elisa Vasconcelos Arquitetura Interiores

木料是個溫暖又優雅的建材，而且能輕易的牆面做出區分，而且可以搭配任何風格的設計，只要有良好的照明，就能展現其獨有的特性。

2.添置綠意

homify 現代風玄關、走廊與階梯
homify

homify
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把綠意盎然的植栽放入玄關及走廊，它是最佳的迎賓元素，也讓室內空間更有生氣。

3.藝術作品

Hall Studio Mark Ruthven 乡村风格的走廊，走廊和楼梯
Studio Mark Ruthven

Hall

Studio Mark Ruthven
Studio Mark Ruthven
Studio Mark Ruthven

在玄關處擺放藝術作品，或是將其細節處加上藝術的元素，讓人一進門就可以感受一場美的饗宴。

4.鏡面的使用

Hallway Studio 29 Architects ltd 現代風玄關、走廊與階梯 玻璃 White coat cupboard,bronze mirror,parquet flooring,Flexform,Tuttoparquet,Pat Giddens Curtains
Studio 29 Architects ltd

Hallway

Studio 29 Architects ltd
Studio 29 Architects ltd
Studio 29 Architects ltd

走廊通常是細長而狹窄的，因此較無法有充足的光線，但若利用鏡面的物件來設計牆壁或壁櫥的門，也是種讓走廊更為明亮的好方法。

5.置物架

Penthouse, Zurich, Studio Frey Studio Frey 現代風玄關、走廊與階梯
Studio Frey

Penthouse, Zurich

Studio Frey
Studio Frey
Studio Frey

在走廊上的牆面設計置物架，一方面可以成為擺放物件的空間；另一方面也可以當作藝術作品展示使用。

6.顏色的風格

Casa SM04, WRKSHP arquitectura/urbanismo WRKSHP arquitectura/urbanismo 現代風玄關、走廊與階梯 Black
WRKSHP arquitectura/urbanismo

WRKSHP arquitectura/urbanismo
WRKSHP arquitectura/urbanismo
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透過顏色的對比來強調其風格是個很好用的方法，選擇顏色其風格強烈的物件來為玄關做裝飾，絕對相當吸引人。

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7.紋理的美

Últimos trabajos, Spazio3Design Spazio3Design 現代風玄關、走廊與階梯
Spazio3Design

Últimos trabajos

Spazio3Design
Spazio3Design
Spazio3Design

就像顏色可以造成視覺衝擊的道理一樣，利用紋理的變化也可以營造出不同的空間氛圍，除了木材以外，利用石頭的自然之美，也可以大大提升空間的感受。

8.劃分風格

Departamento Roma Oaxaca , Germán Velasco Arquitectos Germán Velasco Arquitectos 現代風玄關、走廊與階梯
Germán Velasco Arquitectos

Germán Velasco Arquitectos
Germán Velasco Arquitectos
Germán Velasco Arquitectos

在玄關的每個角落都可以利用不同的方式劃分出不同角落的風格，而且利用轉角就可以創造出截然不同的感受。

9.這樣也很別緻

Departamento Tabachines , Hansi Arquitectura Hansi Arquitectura 現代風玄關、走廊與階梯
Hansi Arquitectura

Hansi Arquitectura
Hansi Arquitectura
Hansi Arquitectura

在這個走廊上使用了磨砂玻璃，還有一些風格化的木製樹幹，來做為典雅家具的裝飾，顯現出優雅的感覺。

10.走廊的亮度

Entrance Hall Studio Hooton 現代風玄關、走廊與階梯
Studio Hooton

Entrance Hall

Studio Hooton
Studio Hooton
Studio Hooton

對於走廊容易陰暗的狀況來說，使用對的顏色及合適的燈具照明絕對是好方法，讓你的走廊變得更夢幻。

11.走廊變畫廊

PH Andersen , Faci Leboreiro Arquitectura Faci Leboreiro Arquitectura 現代風玄關、走廊與階梯
Faci Leboreiro Arquitectura

Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura

在走廊牆上展示自己喜愛的畫作或攝影作品，把自家走廊變成畫廊，提升空間的藝術質感。

12.末端空間

Ristrutturazione abitazione RT a Bologna, Studio Sabatino Architetto Studio Sabatino Architetto 現代風玄關、走廊與階梯
Studio Sabatino Architetto

Studio Sabatino Architetto
Studio Sabatino Architetto
Studio Sabatino Architetto

利用走廊狹長的特性，在末端的空間放置引人注目的美麗物件，可以使其成為重要的焦點。

13.家具的設計

VEGEZIO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS 現代風玄關、走廊與階梯
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

為了讓玄關及走廊展現獨特的風格，你甚至可以使用原創的設計來訂製家具，例如圖片中的設計就帶給空間十分優雅的感受。

14.更為創新的例子

Hall de entrada, Home, Living e Gourmet, Andréa Carvalho Arquitetos Associados Andréa Carvalho Arquitetos Associados 酒窖
Andréa Carvalho Arquitetos Associados

Andréa Carvalho Arquitetos Associados
Andréa Carvalho Arquitetos Associados
Andréa Carvalho Arquitetos Associados

使用壁龕的方式並不會替走廊製造更多的空間，但卻可以利用它的特點，來做各種不同風格的搭配設計，讓走廊變得更加豐富。

15.玩玩地板吧!

Departamento Polanco I, MAAD arquitectura y diseño MAAD arquitectura y diseño 經典風格的走廊，走廊和樓梯
MAAD arquitectura y diseño

MAAD arquitectura y diseño
MAAD arquitectura y diseño
MAAD arquitectura y diseño

除了牆面或其他空間的設計外，我們也可以把翻新的重點放在地板，利用地板的花紋材質，也可以造就出不同的視覺感受。

16.利用地毯

homify 斯堪的納維亞風格的走廊，走廊和樓梯
homify

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既然談論到地板，利用地毯的方式除了可以達到視覺效果外，也能更增添觸覺的感受。

想看更多更酷的設計嗎?你可以看看:18個讓訪客都超驚豔的玄關設計

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