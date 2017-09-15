16個翻新走廊與玄關的好點子

房子中的玄關與走廊扮演著連接屋內各個空間的角色，通常並不會在這些地方逗留過長的時間，所以也因此對於走廊與玄關的修飾與裝修也較容易被忽略或簡化。但是這樣的空間如果願意給予多一點的想法，是能替居家環境增添更多的可能性的。這次點子簿整理了15個翻新走廊與玄關的好點子，看看是否能讓你從中獲取你想要的靈感。