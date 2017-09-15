16個翻新走廊與玄關的好點子

房子中的玄關與走廊扮演著連接屋內各個空間的角色，通常並不會在這些地方逗留過長的時間，所以也因此對於走廊與玄關的修飾與裝修也較容易被忽略或簡化。但是這樣的空間如果願意給予多一點的想法，是能替居家環境增添更多的可能性的。這次點子簿整理了15個翻新走廊與玄關的好點子，看看是否能讓你從中獲取你想要的靈感。
木料是個溫暖又優雅的建材，而且能輕易的牆面做出區分，而且可以搭配任何風格的設計，只要有良好的照明，就能展現其獨有的特性。
在玄關處擺放藝術作品，或是將其細節處加上藝術的元素，讓人一進門就可以感受一場美的饗宴。
走廊通常是細長而狹窄的，因此較無法有充足的光線，但若利用鏡面的物件來設計牆壁或壁櫥的門，也是種讓走廊更為明亮的好方法。
在走廊上的牆面設計置物架，一方面可以成為擺放物件的空間；另一方面也可以當作藝術作品展示使用。
透過顏色的對比來強調其風格是個很好用的方法，選擇顏色其風格強烈的物件來為玄關做裝飾，絕對相當吸引人。
就像顏色可以造成視覺衝擊的道理一樣，利用紋理的變化也可以營造出不同的空間氛圍，除了木材以外，利用石頭的自然之美，也可以大大提升空間的感受。
在玄關的每個角落都可以利用不同的方式劃分出不同角落的風格，而且利用轉角就可以創造出截然不同的感受。
在這個走廊上使用了磨砂玻璃，還有一些風格化的木製樹幹，來做為典雅家具的裝飾，顯現出優雅的感覺。
對於走廊容易陰暗的狀況來說，使用對的顏色及合適的燈具照明絕對是好方法，讓你的走廊變得更夢幻。
在走廊牆上展示自己喜愛的畫作或攝影作品，把自家走廊變成畫廊，提升空間的藝術質感。
利用走廊狹長的特性，在末端的空間放置引人注目的美麗物件，可以使其成為重要的焦點。
為了讓玄關及走廊展現獨特的風格，你甚至可以使用原創的設計來訂製家具，例如圖片中的設計就帶給空間十分優雅的感受。
使用壁龕的方式並不會替走廊製造更多的空間，但卻可以利用它的特點，來做各種不同風格的搭配設計，讓走廊變得更加豐富。
除了牆面或其他空間的設計外，我們也可以把翻新的重點放在地板，利用地板的花紋材質，也可以造就出不同的視覺感受。
既然談論到地板，利用地毯的方式除了可以達到視覺效果外，也能更增添觸覺的感受。
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