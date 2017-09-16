大空間的居家設計靈感

大家都喜歡住在寬大的住家裡，但是如果沒有合適的設備，空間愈大，有可能變成一場噩夢！你家的客廳、餐廳和廚房是否是採用開放式格局呢？房間的牆壁是不是設置得太高，甚至讓你缺乏安全感呢？空間過於空曠，有時會造成居住時的不舒適感。此時，你可以透過家具的巧妙安排，或是以增添地板覆蓋物，來打造和諧協調的住家環境。運用色彩豐富的材質組合，尤其可以創造出獨具風格的居家氛圍。現在就一起來參觀學習吧！
大房間具有一項絕對的優勢：在選擇家具時，幾乎不必考慮到家具的尺寸限制。你可以擺設寬大舒適的沙發區，也可以選購有四支巨型立柱的夢幻床鋪。為了讓一座大型房間顯得充實，擺置適當尺寸的家具非常重要，過少與過小，都無法與之匹配。
木頭材質是裝飾大空間的理想材料。無論是家具，還是地板，天然的木頭最能散發出溫馨的氣氛。一般來說，採用深色的木造地板，最能製造出舒適的空間效果。
枕頭和毯子是最能增添舒適感的元素。你可以在大房間的地板上鋪設材質柔軟的織品作為裝飾。像照片中這種長絨地毯，不僅可以讓腳部感受到溫暖舒適，而且可以讓小朋友在上面快樂地遊戲。倘若你想創造活潑的風格，不妨大膽選用深色和鮮豔的色彩。
你家的天花板如果過高，住起來很可能會欠缺安全感。有個方法可以從視覺上壓縮天花板的高度，那就是將天花板的上部塗成白色，下方則採用較暗的顏色，如此一來，視覺上就不會感覺天花板過高了。
這招還可以應用到其他牆面空間：倘若你不希望房間看來大而無當，可以使用暗紅色、藍色或綠色調來裝潢牆面，就會讓房間看來比實際縮小些。
大房間適合擺置華麗型的大床，再搭配上豪華款的長簾，更可以創造滿滿的吸引力。照片中這組很有皇家氣質的床鋪，搭配寬大的窗戶和長式的窗簾，立刻就營造出非常華美的風格來。
擁有將餐廳、客廳和廚房整合為一的開放式空間，是許多人的夢想。但是，當你希望擁有隱私感和寧靜的私人空間時，就需要其他的配套來解決了。採用滑動門是很理想的解決方案，可以根據需要開啟或關閉。滑動門的設計很多樣化，可依個人的品味加以選擇。
喜歡這個設計嗎?讓專家協助你吧!
要避免大房間顯得過於空曠，最好的方法就是採用具有個人風格的裝飾品。你可以運用足以反映個人品味的照片或小物，讓房間發揮畫龍點睛的效果。倘若你能自製簡單的飾物，像是一些令人印象深刻的小物，效果會比市面上買的還更好。
如果你正在尋找裝飾居家的創意，一定不能錯過以下文章：