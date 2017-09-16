大空間的居家設計靈感

你家的天花板如果過高，住起來很可能會欠缺安全感。有個方法可以從視覺上壓縮天花板的高度，那就是將天花板的上部塗成白色，下方則採用較暗的顏色，如此一來，視覺上就不會感覺天花板過高了。

這招還可以應用到其他牆面空間：倘若你不希望房間看來大而無當，可以使用暗紅色、藍色或綠色調來裝潢牆面，就會讓房間看來比實際縮小些。