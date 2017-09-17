一間質樸卻又活潑，擁有天窗的可愛平房

有時候你可能感覺自家住宅少了些什麼，像是缺乏一些亮點，或是少了點活力感。也許，你家所欠缺的只是一些顏色搭配。雖然我們往往不敢太過大膽地為牆壁門窗添加自己喜歡的顏色，但是事實上有很多方法，可以為我們的房子增添一些新鮮的活力感。只要經過事前精心策劃，再加上一些巧妙的構思，平庸的日常也可以變得新鮮而多彩！
這棟由 QARQUITECTURA 建築師所設計的住宅，有著非常簡單又質樸的外觀。構造上帶有傳統的風格，面積共 42.35 坪大，是為一對年輕夫婦而設計，旨在創造一個舒適溫馨感的家居生活。
在這棟簡樸的住家中，內部裝潢採用白色系作為主調。為了不讓空間顯得太過於蒼白，地板和傢具採用奶油色及中性色調，再以其他裝飾物來打亮空間亮度。
在用餐空間中，可以看見一組以木頭為材質的桌椅，溫暖的木質調性散發出家的氛圍，和房門及玻璃窗框的木質部分也構成良好的呼應。
設計師為這面牆壁安裝起一片很有設計感的書架，它不僅擁有強大的儲物功能，更在空間中創造出獨特的美感。不規則的造型自帶一種尋常書架所沒有的趣味感，讓人不禁佩服設計師的巧思！
天花板上的自然光源設計，讓住家隨時都充滿了明亮的氛圍，不僅為室內空間投注滿滿的活力感，同時也感覺與大自然有了緊密的連繫。工作累了，只要一仰頭，就可以看到澄藍的天空。
這座住家最奧妙之處，便在於它的設計超級簡單，卻擁有令人驚豔的多彩元素。設計師運用各種朝氣蓬勃的色彩，讓住戶住在賞心悅目的環境中，擁有愉悅到極點的好心情！
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