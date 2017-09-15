一間屬於熱愛戶外空間的你的絕美現代別墅

在一個太陽不會過於炙熱的午後，躺在舒適的座椅上，享受微風輕拂的感受，是多麼愜意又幸福的人生樂事? 不想要出遠門，卻又熱愛戶外空間，那麼就把家裡打造成一個可以讓身心徹底舒展的地方吧

接下來要介紹的現代別墅的屋主與你一樣，十分享受在外頭的時光，因此特別請專家打造多處露臺，除了石材鋪成的階梯式空間，鋪上木頭甲板的區域更是讓人覺得好自在。

讓我們一起去外頭透透氣，享受美好的戶外時光吧…