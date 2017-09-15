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一間屬於熱愛戶外空間的你的絕美現代別墅

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
Restayling spazi esterni casa a schiera., Arch. Antonella Laruccia Arch. Antonella Laruccia 車庫/遮陽棚
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在一個太陽不會過於炙熱的午後，躺在舒適的座椅上，享受微風輕拂的感受，是多麼愜意又幸福的人生樂事? 不想要出遠門，卻又熱愛戶外空間，那麼就把家裡打造成一個可以讓身心徹底舒展的地方吧

接下來要介紹的現代別墅的屋主與你一樣，十分享受在外頭的時光，因此特別請專家打造多處露臺，除了石材鋪成的階梯式空間，鋪上木頭甲板的區域更是讓人覺得好自在。

讓我們一起去外頭透透氣，享受美好的戶外時光吧…

夜晚時分的露臺

Restayling spazi esterni casa a schiera., Arch. Antonella Laruccia Arch. Antonella Laruccia 溫室
Arch. Antonella Laruccia

Arch. Antonella Laruccia
Arch. Antonella Laruccia
Arch. Antonella Laruccia

夜幕低垂之時總是會讓人感到些許惆悵，但若是用上了合適的照明設計，那麼夜晚不僅更美麗，也更有浪漫的氣息。

L 形的沙發座椅以中性色系擄獲我們的心，並且與木頭的地板形成美好的畫面。石牆與木頭的百葉牆都是自然的素材，即使是現代的設計，也絲毫不會過於生冷。

白天

Restayling spazi esterni casa a schiera., Arch. Antonella Laruccia Arch. Antonella Laruccia 溫室
Arch. Antonella Laruccia

Arch. Antonella Laruccia
Arch. Antonella Laruccia
Arch. Antonella Laruccia

白天的時候，又是另外一種風情。少了浪漫的味道，卻讓人想在此好好看一本書。

另外一個區域

Restayling spazi esterni casa a schiera., Arch. Antonella Laruccia Arch. Antonella Laruccia 溫室
Arch. Antonella Laruccia

Arch. Antonella Laruccia
Arch. Antonella Laruccia
Arch. Antonella Laruccia

旁邊的區域則擺放戶外餐桌椅，興致一起之時，可以與親朋好友在此喝下午茶，或是品嘗佳餚。

石材之美

Restayling spazi esterni casa a schiera., Arch. Antonella Laruccia Arch. Antonella Laruccia 庭院
Arch. Antonella Laruccia

Arch. Antonella Laruccia
Arch. Antonella Laruccia
Arch. Antonella Laruccia

石頭的天然紋路美地令我們頭暈目眩，地面式的照明則更加顯現素材的細緻感。

階梯

Restayling spazi esterni casa a schiera., Arch. Antonella Laruccia Arch. Antonella Laruccia 庭院
Arch. Antonella Laruccia

Arch. Antonella Laruccia
Arch. Antonella Laruccia
Arch. Antonella Laruccia

不規則的階梯設計，是不是十分有層次感呢?

房屋的結構

Restayling spazi esterni casa a schiera., Arch. Antonella Laruccia Arch. Antonella Laruccia 庭院
Arch. Antonella Laruccia

Arch. Antonella Laruccia
Arch. Antonella Laruccia
Arch. Antonella Laruccia

房屋的結構呈現現代建築的精隨，簡約俐落。

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開放式停車場

Restayling spazi esterni casa a schiera., Arch. Antonella Laruccia Arch. Antonella Laruccia 車庫/遮陽棚
Arch. Antonella Laruccia

Arch. Antonella Laruccia
Arch. Antonella Laruccia
Arch. Antonella Laruccia

開放式的車庫一點也沒有陰暗或是工業風的感覺，反而因為造景而散發淡淡禪意…

側面

Restayling spazi esterni casa a schiera., Arch. Antonella Laruccia Arch. Antonella Laruccia 房子
Arch. Antonella Laruccia

Arch. Antonella Laruccia
Arch. Antonella Laruccia
Arch. Antonella Laruccia

從側面欣賞這個建築物，你是不是也為其現代的結構而傾倒呢?

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