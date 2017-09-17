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10 個以低成本打造出美麗臥室的創意

Genie Chien Genie Chien
Upholstered Bed Frames, Button & Sprung Button & Sprung 臥室床與床頭櫃 Grey
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想把自己的臥室打造成夢幻私人空間，並不一定需要投資大筆的金錢，關鍵於在你如何為它營造出無窮的魅力。事實上，只要發揮創意，運用一些細節的裝飾元素，你也可以在只花少少預算的前提下，便將臥房變成獨具個人風格的空間。今天我們要帶給你 10 個以低成本打造出美麗臥房的創意，一起來學習吧！

1. 植物盆景

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在臥室裡加點綠意點綴，就能創造出自然的視覺觀感，讓房間充滿芬多精的氣息，帶來正面的能量。

2. 個性化的床組

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LUIGI SEMERARO design

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床組不僅是寢具，它們還可以決定臥室的風格，是房間裝飾上的重要元素。包括床單、床套、枕頭和棉被，都可以彰顯出你的個人品味。選擇幾套特別的式樣，定期更換，就能創造出很不同凡響的視覺效果。

3. 特殊的燈具

LIGHTING: Floor-standing Lamps Cue & Co of London 臥室照明
Cue &amp; Co of London

LIGHTING: Floor-standing Lamps

Cue & Co of London
Cue &amp; Co of London
Cue & Co of London

無論是工業用燈、天花板或牆壁上的掛燈，最好能夠選擇非傳統款式的燈具。倘若能夠自己動手製作，不僅可以大大節省成本，還能讓你的房間擁有突出的風格。

喜歡這個設計嗎？讓專家協助你吧！

4. 牆壁裝飾

The Pink Mother-of-Pearl Pixers 臥室 Pink colors,Pixers,wallmural
Pixers

The Pink Mother-of-Pearl

Pixers
Pixers
Pixers

即使你的房間傢具很簡單，也可以運用特殊的壁紙，來製造搶眼的效果。壁紙不僅容易更換，還能依心情變換不同的圖案。

5. 不一樣的邊桌

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Giulia Brutto Architetto

Giulia Brutto Architetto
Giulia Brutto Architetto
Giulia Brutto Architetto

並非所有的床側邊桌都必須是傳統型的桌子。發揮創意，把書籍堆疊起來，就成了一個很另類的邊桌！

6. ​舊傢具的再利用

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Sweetpea and Willow® London Ltd

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Sweetpea and Willow® London Ltd
Sweetpea and Willow® London Ltd
Sweetpea and Willow® London Ltd

到自家閣樓上蒐寶，常常可以找到一些很有古風的老文物。經過簡單的油漆，就能重新賦予它們新生命！

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7. 床頭板

CASA SAVY, Studio Proarch Studio Proarch 臥室
Studio Proarch

Studio Proarch
Studio Proarch
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臥室的床頭板是非常重要的裝飾元素。不要執著於單一材料，盡量發揮創意使用石頭、木板、彩色瓷磚，就能創造出極為浪漫迷人的效果！

8. 東方元素

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Gingerlily

Silver Grey silk bed linen

Gingerlily
Gingerlily
Gingerlily

即使是在一間採用現代風格裝潢的臥室，你也可以適時運用一些東方元素來妝點。只要加上一些豐富多彩的飾品，氣氛馬上變得不一樣！

​9. 配色方案

Jasmine King Size Bed Frame in Ash (Grade 2) fabric Button & Sprung 臥室床與床頭櫃 Grey bed frame,bedroom,bed
Button &amp; Sprung

Jasmine King Size Bed Frame in Ash (Grade 2) fabric

Button & Sprung
Button &amp; Sprung
Button & Sprung

讓我們從配色方案著手，因為顏色是主導房間美觀的關鍵要素。床鋪後面的牆壁、床上的布品、室內傢具和配件，你都應該注意它們的配色是否彼此協調。只要能夠找出和諧的色彩搭配，第一步就已成功了！

10. 枕頭的搭配

House B - House Design , Redesign Interiors Redesign Interiors 臥室
Redesign Interiors

Redesign Interiors
Redesign Interiors
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另一個成本超低的簡單作法，就是在床上添加不同形狀和顏色的枕頭。混搭之後，能夠為你的房間創造出童話般的氛圍！

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