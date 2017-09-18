7 款不同的廚房牆壁裝潢方式

廚房牆壁一成不變的裝潢年代，已經成為過去。現在，我們有各種各樣的裝潢材料，像是：塗料、石頭、木材、壁紙等等，都可以幫我們打造出美麗的廚房空間。在選擇材料時，我們需要考慮到廚房的條件。首先，如果烹飪空間很小，我們會建議你採用淺色系，同時還要確保廚房光線充足，才能增強空間感。另一個重要的考慮點，是廚房的溫度和濕度，牆壁的材料要能夠經得起化學用品及油煙的考驗。此外，廚房用品和電器的色調及材質，也是應該納入考量的重點。以下我們蒐集了 7 款不同的廚房牆壁裝潢設計，現在就一起來參觀吧！