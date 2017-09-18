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7 款不同的廚房牆壁裝潢方式

Genie Chien Genie Chien
homify 現代廚房設計點子、靈感&圖片
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廚房牆壁一成不變的裝潢年代，已經成為過去。現在，我們有各種各樣的裝潢材料，像是：塗料、石頭、木材、壁紙等等，都可以幫我們打造出美麗的廚房空間。在選擇材料時，我們需要考慮到廚房的條件。首先，如果烹飪空間很小，我們會建議你採用淺色系，同時還要確保廚房光線充足，才能增強空間感。另一個重要的考慮點，是廚房的溫度和濕度，牆壁的材料要能夠經得起化學用品及油煙的考驗。此外，廚房用品和電器的色調及材質，也是應該納入考量的重點。以下我們蒐集了 7 款不同的廚房牆壁裝潢設計，現在就一起來參觀吧！

1. 塗漆

White, black, stainless steel and a vibrant splash of yellow. homify 現代廚房設計點子、靈感&圖片
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White, black, stainless steel and a vibrant splash of yellow.

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照片上這一款牆壁採用非常簡約的風格，白色牆壁宛如一張空白畫布，塗上溫暖的芥末黃油漆，創造出讓人很開胃的氣氛，堪稱是完美廚房的配色！採用壓克力塗料，具有耐用、乾燥快、防水、易於清洗和抗黴等優點，是烹飪空間的好搭檔！

2. 人造板材

Splashguard homify 廚房收納櫃與書櫃
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Splashguard

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人造的仿石頭板材能夠讓廚房展現大膽的特色。照片中這款白色材質帶有狹長的橫紋形式，賦予廚房個性化風格。它們不僅容易組裝，而且還採用玻璃纖維來加強底部，能夠有效避免脫落。

3. 天然石材

White Gloss & Latte Oak, Creative Designs Creative Designs 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Creative Designs

White Gloss & Latte Oak

Creative Designs
Creative Designs
Creative Designs

這款樸實的天然石材具有美麗的紋理，混和各種顏色創造出絕美的效果。光滑的外觀與深色的色調，與其他器皿和不銹鋼都能完美融合，同時還非常耐用。

4. 壁紙

Cocina con zona de comedor., Dec&You Dec&You 廚房
Dec&amp;You

Dec&You
Dec&amp;You
Dec&You

儘管傳統上認為壁紙不是廚房的理想裝潢材料，但事實上現在壁紙已成為廚房廣泛運用的裝潢材料。它不但具有各種各樣的顏色和圖樣，而且還有許多耐用的材料可供選擇。

5. 乙烯基

Küche, K&L Wall Art K&L Wall Art 廚房配件與布織品
K&amp;L Wall Art

K&L Wall Art
K&amp;L Wall Art
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這種材料堪稱是一款簡單而實惠的選擇，它能夠讓廚房的牆面完全改觀，變化出各種有趣的設計。想要讓其他人知道這處空間是誰作主嗎？簡單，把你的名字寫上去吧！

6. 木材

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Ardesia Design

Chalet Gstaad

Ardesia Design
Ardesia Design
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木頭是裝潢廚房的絕佳選擇，它們可與廚房裡的不銹鋼器皿和用具構成完美的搭配，還能散發出非常溫暖的家的感覺。木頭的天然紋理和色調，尤其美得有如藝術品。

7. 瓷磚

homify 廚房 陶器
homify

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瓷磚是傳統上廚房最常採用的選項，但這並不意味著它無法呈現出現代感。照片中這款柔和的綠色搭配白色瓷磚，與粉白的天花板匹配，創造出很清新的視覺觀感，同時也與木作流理台完美呼應。

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