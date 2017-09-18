7 款不同的廚房牆壁裝潢方式

廚房牆壁一成不變的裝潢年代，已經成為過去。現在，我們有各種各樣的裝潢材料，像是：塗料、石頭、木材、壁紙等等，都可以幫我們打造出美麗的廚房空間。在選擇材料時，我們需要考慮到廚房的條件。首先，如果烹飪空間很小，我們會建議你採用淺色系，同時還要確保廚房光線充足，才能增強空間感。另一個重要的考慮點，是廚房的溫度和濕度，牆壁的材料要能夠經得起化學用品及油煙的考驗。此外，廚房用品和電器的色調及材質，也是應該納入考量的重點。以下我們蒐集了 7 款不同的廚房牆壁裝潢設計，現在就一起來參觀吧！
照片上這一款牆壁採用非常簡約的風格，白色牆壁宛如一張空白畫布，塗上溫暖的芥末黃油漆，創造出讓人很開胃的氣氛，堪稱是完美廚房的配色！採用壓克力塗料，具有耐用、乾燥快、防水、易於清洗和抗黴等優點，是烹飪空間的好搭檔！
人造的仿石頭板材能夠讓廚房展現大膽的特色。照片中這款白色材質帶有狹長的橫紋形式，賦予廚房個性化風格。它們不僅容易組裝，而且還採用玻璃纖維來加強底部，能夠有效避免脫落。
這款樸實的天然石材具有美麗的紋理，混和各種顏色創造出絕美的效果。光滑的外觀與深色的色調，與其他器皿和不銹鋼都能完美融合，同時還非常耐用。
這種材料堪稱是一款簡單而實惠的選擇，它能夠讓廚房的牆面完全改觀，變化出各種有趣的設計。想要讓其他人知道這處空間是誰作主嗎？簡單，把你的名字寫上去吧！
木頭是裝潢廚房的絕佳選擇，它們可與廚房裡的不銹鋼器皿和用具構成完美的搭配，還能散發出非常溫暖的家的感覺。木頭的天然紋理和色調，尤其美得有如藝術品。
瓷磚是傳統上廚房最常採用的選項，但這並不意味著它無法呈現出現代感。照片中這款柔和的綠色搭配白色瓷磚，與粉白的天花板匹配，創造出很清新的視覺觀感，同時也與木作流理台完美呼應。
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