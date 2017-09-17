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盛夏之家：簡約又實用的兩層樓挑高別墅

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Residência Caravelas do Peró - Cabo Frio, RJ, Oca Bio Arquitetura e Design Oca Bio Arquitetura e Design 房子
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對於很多人來說，夏天最令他們期待的地方一定是可以到海島度假、在海灘游泳曬太陽或者是在花園裡辦夏日烤肉派對！雖然我們已經快要迎接秋天的到來，可是今天還是希望可以帶大家來參觀一所位於巴西的雙層海度假屋，讓大家感受悠悠的夏日氣氛，捉住夏天的尾巴！你們準備好了嗎?

​外觀

Residência Caravelas do Peró - Cabo Frio, RJ, Oca Bio Arquitetura e Design Oca Bio Arquitetura e Design 房子
Oca Bio Arquitetura e Design

Oca Bio Arquitetura e Design
Oca Bio Arquitetura e Design
Oca Bio Arquitetura e Design

綠色與咖啡色的外牆組合雖然在台灣不常見，可是在巴西這個陽光充沛的地方來說，可是讓人放鬆身心的柔和顏色。

夏天炎熱得很，最忌房子的通風散熱性能不好，這樣子無論你的房子設計多漂亮，住起來卻像是酷刑一樣！由於房子位於海邊，設計師於是便採用了大量推拉門、大型窗戶，以及設置了不少開揚的對外空間，以便順利把海風引進，並增加室內對流。

​夾層設計

Residência Caravelas do Peró - Cabo Frio, RJ, Oca Bio Arquitetura e Design Oca Bio Arquitetura e Design 餐廳
Oca Bio Arquitetura e Design

Oca Bio Arquitetura e Design
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室內設計走簡約路線，並以純白色以及咖啡色為主，營造出舒適又休閒的氣氛。

房子內部採用夾層設計，這樣子能使餐廳和廚房的位置的採光變得更充足，而且少了壓頂的壓逼感。

通常海邊小屋的最大問題就是地上的沙子永遠清不完！因此，設計師在此選用了灰白色瓷磚地板這種好打掃、好清理的地板！更棒的是，它們總是冰冰涼涼的，非常適合夏日度假屋！

​自然素材

Residência Caravelas do Peró - Cabo Frio, RJ, Oca Bio Arquitetura e Design Oca Bio Arquitetura e Design 客廳
Oca Bio Arquitetura e Design

Oca Bio Arquitetura e Design
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室內的傢俱都帶有自然風味道，像是二樓木製護欄、餐廳的藤製餐桌與餐椅以及圖片右邊的那一盛藤製吊燈，讓人看得很順眼。

用來把餐廳及客廳分隔開來的彷磚牆看起來很可愛，因為牆面上釘著不少手工藝製品以及富有個人風格的相框，濃濃的溫馨感充滿著整個空間。

​露臺

Residência Caravelas do Peró - Cabo Frio, RJ, Oca Bio Arquitetura e Design Oca Bio Arquitetura e Design 露臺
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入口處的露臺也十分迷人，並由木製花園棚架來提供遮陰。如果你有細心留意，你就會發現這裡還有一張帆布吊床呢！這的確是夏日度假屋的專利，光看到這張吊床，耳邊就彷彿聽到整齊有致的海浪聲呢。

除此以外，旁邊的位置放置了好幾張戶外椅子，讓人能更倍享受夏日的戶外時光。

​鄉村風浴室

Residência Caravelas do Peró - Cabo Frio, RJ, Oca Bio Arquitetura e Design Oca Bio Arquitetura e Design 浴室
Oca Bio Arquitetura e Design

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浴室的設計不花巧，並且以實用性為主要考量。然而在這邊我們還是能看到這個鄉村風裡的焦點——復古銅製洗臉盤。除此以外，我們喜歡簡約又實用的木製浴室櫃設計，因為它提供了大量收納空間，同時亦提供充足的表面讓人擺放瓶瓶罐罐和衣服等等物品！

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