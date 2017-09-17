盛夏之家：簡約又實用的兩層樓挑高別墅

綠色與咖啡色的外牆組合雖然在台灣不常見，可是在巴西這個陽光充沛的地方來說，可是讓人放鬆身心的柔和顏色。

夏天炎熱得很，最忌房子的通風散熱性能不好，這樣子無論你的房子設計多漂亮，住起來卻像是酷刑一樣！由於房子位於海邊，設計師於是便採用了大量推拉門、大型窗戶，以及設置了不少開揚的對外空間，以便順利把海風引進，並增加室內對流。