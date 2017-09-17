17個適合小庭院的泳池

當我們想要建設一個夏日泳池的時候，我們一定會認為最佳位置是偌大的花園。然而，其實你不需要一個極大的空間來打造出一個私人泳池。在今天的點子簿裡我們正正想要為大家介紹17個適合小庭院的泳池，希望你能從而得到靈感！
私人泳池一直都是最吸睛的設計元素！而且台灣的夏天這麼熱又這麼長，如果家裡有個可以降溫的泳池不是很棒嗎？
除了泳池本身的裝飾功能外，它也能促進你在家裡多運動多游泳，對健康有幫忙！而且有泳池的家，其價值亦較高！
當我們決定要打造一個花園泳池的時候，第一樣應該考慮的是就是該採用哪一種設計風格。而重點是，這種設計風格一定要跟房子本身配合得到。另外，在泳池附近擺放植物總是能有效地令空間看起來更和諧！
在這張圖片中我們可以看到這個面積不大的花園擁有一像圓形泳池，牆邊佈滿植物，地上的圓形小步道以及時尚椅子亦增加了不少看頭。
當選定設計風格後，我們要想到的就是泳池的坐向，並應該避免選擇長期陰涼的地方，特別是被大樹遮蔽或者鄰居房子會擋住全部陽光的地方！
泳池的形狀可以很多樣，而最經典、最受歡迎的一定是長方形的款式。
家裡有泳池是真的很棒，然而如果你有孩子的話，設計時應該要多加留意安全節。比好說，泳池周圍應該要有防滑物料來防止孩子失足掉進水裡；此外，你也或許不想要把泳池挖得太深。
在大廈頂樓建造這樣子的一個泳池雖然可以擁有美景，可是要確保四周已經安裝上穩妥的安全圍欄。
泳池可用的物料有很多，而雖然我們現在比較少便用圖中的木製材質，可是這種自然物料總是能為整個空間帶來溫暖舒適的感覺。
要妝點泳區的話，我們怎麼能夠忘記放置植物呢？市面上有很多品種可供選擇，你應該因應所在的地區的氣候以及個人喜好來選購最適合的植物。
泳池不同的燈光可以營造出不同的視覺效果，而且晚上在泳池裡暢泳，並被浪漫的燈光包圍，這不是很棒嗎？
無論你最終決定的泳池尺寸是多少，最重要的它本身的設計可以增添房子的格調與質感。
這個長形泳池無論是形狀還是大小都完美地配合和融合了整個後院的空間！這就是找到了對的設計師的結果啦～
這個泳池的石磚非常好看，而且這個細節能瞬間增添整個泳池的質感，同時亦是一條小步道，讓人進水與出水都更容易。
最後我們想要為大家介紹的一定是這個美麗小泳池，它能讓人靜靜地以夜空為伴，享受個人放鬆時刻。而更特別的是，這個泳池有加熱系統來保持水溫，簡直就像是露天風呂一樣！
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