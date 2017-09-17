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17個適合小庭院的泳池

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Skargards Panel - Der traditionelle Hot Tub aus Schweden, Skargards Hot Tubs Deutschland Skargards Hot Tubs Deutschland 泳池
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當我們想要建設一個夏日泳池的時候，我們一定會認為最佳位置是偌大的花園。然而，其實你不需要一個極大的空間來打造出一個私人泳池。在今天的點子簿裡我們正正想要為大家介紹17個適合小庭院的泳池，希望你能從而得到靈感！

​1. 為什麼家裡要有一個小泳池呢？

proyecto residencial "SR01" , PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores 庭院泳池
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
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私人泳池一直都是最吸睛的設計元素！而且台灣的夏天這麼熱又這麼長，如果家裡有個可以降溫的泳池不是很棒嗎？

除了泳池本身的裝飾功能外，它也能促進你在家裡多運動多游泳，對健康有幫忙！而且有泳池的家，其價值亦較高！

2. 考慮設計風格

Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura 泳池
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

當我們決定要打造一個花園泳池的時候，第一樣應該考慮的是就是該採用哪一種設計風格。而重點是，這種設計風格一定要跟房子本身配合得到。另外，在泳池附近擺放植物總是能有效地令空間看起來更和諧！

在這張圖片中我們可以看到這個面積不大的花園擁有一像圓形泳池，牆邊佈滿植物，地上的圓形小步道以及時尚椅子亦增加了不少看頭。

​3. 避免陰涼處

@wat Meersalzwasser-Tauchbecken / Minipool, design@garten GmbH & Co. KG design@garten GmbH & Co. KG 花園泳池與池塘
design@garten GmbH &amp; Co. KG

design@garten GmbH & Co. KG
design@garten GmbH &amp; Co. KG
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當選定設計風格後，我們要想到的就是泳池的坐向，並應該避免選擇長期陰涼的地方，特別是被大樹遮蔽或者鄰居房子會擋住全部陽光的地方！

​4. 保持簡約

homify 泳池
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homify
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當可用的空間不大，最好的辦法就是盡量減少花園泳池附近的雜物，愈少東西愈好。像是圖中這個設計，簡單直接，少了不必要的雜物，設計本身就成了焦點。

​5. 簡約代表

Casa EV, ze|arquitectura ze|arquitectura 泳池
ze|arquitectura

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泳池的形狀可以很多樣，而最經典、最受歡迎的一定是長方形的款式。

6. 露臺泳池

Casa GG, Modulor Arquitectura Modulor Arquitectura 泳池 石器 Brown
Modulor Arquitectura

Modulor Arquitectura
Modulor Arquitectura
Modulor Arquitectura

家裡有泳池是真的很棒，然而如果你有孩子的話，設計時應該要多加留意安全節。比好說，泳池周圍應該要有防滑物料來防止孩子失足掉進水裡；此外，你也或許不想要把泳池挖得太深。

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​7. 室內池、室外池

homify 泳池
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到底我們應該要選擇室內池還是室外池呢？兩者各有其優點與缺點。而我們眼前的這個美麗泳池則是設置在室內，就算外面氣溫多低也不怕受影響。

​8. 高空泳池

APARTAMENTO 2, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores 泳池
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

在大廈頂樓建造這樣子的一個泳池雖然可以擁有美景，可是要確保四周已經安裝上穩妥的安全圍欄。

​9. 木製材質

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小林福村設計事務所／KOBAYASHIFUKUMURA ARCHITECTS

小林福村設計事務所／KOBAYASHIFUKUMURA ARCHITECTS
小林福村設計事務所／KOBAYASHIFUKUMURA ARCHITECTS
小林福村設計事務所／KOBAYASHIFUKUMURA ARCHITECTS

泳池可用的物料有很多，而雖然我們現在比較少便用圖中的木製材質，可是這種自然物料總是能為整個空間帶來溫暖舒適的感覺。

​10. 植物點綴

B + H 45 , HPONCE ARQUITECTOS HPONCE ARQUITECTOS 泳池
HPONCE ARQUITECTOS

HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS
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要妝點泳區的話，我們怎麼能夠忘記放置植物呢？市面上有很多品種可供選擇，你應該因應所在的地區的氣候以及個人喜好來選購最適合的植物。

​11. 燈光

Дом AUS, INT2architecture INT2architecture 露臺
INT2architecture

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泳池不同的燈光可以營造出不同的視覺效果，而且晚上在泳池裡暢泳，並被浪漫的燈光包圍，這不是很棒嗎？

​12. 泳池深度

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Artosca

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要決定泳池的深度，我們必須先想想看打造泳池的目的何在。比如說如果我們只想要有一個用來放鬆的泳池，那麼深度和寬度一定會比那些以訓練為目的泳池來得小。

​13. 時尚設計

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INBECA Wellness Equipment

INBECA Wellness Equipment
INBECA Wellness Equipment
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無論你最終決定的泳池尺寸是多少，最重要的它本身的設計可以增添房子的格調與質感。

14. 完美融

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Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
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這個長形泳池無論是形狀還是大小都完美地配合和融合了整個後院的空間！這就是找到了對的設計師的結果啦～

​15. 利用細節增加質感

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Superficie Actual

Superficie Actual
Superficie Actual
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這個泳池的石磚非常好看，而且這個細節能瞬間增添整個泳池的質感，同時亦是一條小步道，讓人進水與出水都更容易。

​16. 與眾不同

homify 泳池
homify

homify
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這個泳池除了因為迷你尺寸而帶給了我們驚喜外，它透明的特質亦令人難以把焦點移走！這絕對是個在炎炎夏日裡降降溫和放鬆的好地方。

​17. 溫暖水池

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Skargards Hot Tubs Deutschland

Skargards Hot Tubs Deutschland
Skargards Hot Tubs Deutschland
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最後我們想要為大家介紹的一定是這個美麗小泳池，它能讓人靜靜地以夜空為伴，享受個人放鬆時刻。而更特別的是，這個泳池有加熱系統來保持水溫，簡直就像是露天風呂一樣！

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