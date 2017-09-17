17個適合小庭院的泳池

私人泳池一直都是最吸睛的設計元素！而且台灣的夏天這麼熱又這麼長，如果家裡有個可以降溫的泳池不是很棒嗎？

除了泳池本身的裝飾功能外，它也能促進你在家裡多運動多游泳，對健康有幫忙！而且有泳池的家，其價值亦較高！