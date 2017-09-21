9 個風水妙招讓住宅遠離負能量！

生活中感覺不太順的時候，我們往往會想要尋求一些正能量。住宅，是我們生活中的一面鏡子，我們在這裡休息，獲得重新出發的能量，倘若住家的風水良好，對於我們的健康更是有正面的助益。在今天這本點子簿中，我們要介紹給你 9 個改變風水的妙招，只要一些小小的技巧，就能讓你的住家遠離負能量的干擾，從而迎入有助身心的正能量！現在就趕快一起看下去吧～