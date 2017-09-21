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9 個風水妙招讓住宅遠離負能量！

Genie Chien Genie Chien
Queens Park House, Honeybee Interiors Honeybee Interiors 客廳
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生活中感覺不太順的時候，我們往往會想要尋求一些正能量。住宅，是我們生活中的一面鏡子，我們在這裡休息，獲得重新出發的能量，倘若住家的風水良好，對於我們的健康更是有正面的助益。在今天這本點子簿中，我們要介紹給你 9 個改變風水的妙招，只要一些小小的技巧，就能讓你的住家遠離負能量的干擾，從而迎入有助身心的正能量！現在就趕快一起看下去吧～

1. 丟棄壞掉的東西

Light and bright! CC Construction 客廳
CC Construction

Light and bright!

CC Construction
CC Construction
CC Construction

從風水學上來說，壞掉的東西會帶來負能量或不好的磁場，最好的處理方式就是勇於拋棄它們！或許你會因為捨不得，而想要自己動手來維修，但事實上扔掉它們是最佳的抉擇。

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2. 避免累積物品

homify 臥室
homify

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我們許多人都有累積物品的習慣。但事實上東西愈積愈多，會讓我們的感覺變差。只要把物品整理好，你的心情馬上會感到平靜，帶來源源不絕的正能量！

3. 栽植百合花

Summer Calla Lily Plant Appleyard London 花園植物與花
Appleyard London

Summer Calla Lily Plant

Appleyard London
Appleyard London
Appleyard London

花卉植物本身就可以帶來良好的能量，百合花更是其中的上選。這種植物並不需要太多的陽光，很容易維護，隨時展現美麗的姿容… …

4. 鹽巴

Salt Keeper Oggetto 家居用品家庭用品
Oggetto

Salt Keeper

Oggetto
Oggetto
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如果你剛搬進一處新家，只要它曾經有人居住過，建議你先在房子的每一個角落灑些鹽巴。這種烹飪的調味料會吸收前住戶的不良能量。把它放置 48 小時後，再將之除去就可以了。

5. 鏡子

Queens Park House, Honeybee Interiors Honeybee Interiors 客廳
Honeybee Interiors

Queens Park House

Honeybee Interiors
Honeybee Interiors
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鏡子可以吸引正能量，還有助清晰頭腦，是非常好的家居裝飾品。但是使用鏡子有些禁忌，像是不建議擺置在房子或臥室的門口，因為這樣反而會造成負能量。

6. 朝北方

Bedroom homify 臥室
homify

Bedroom

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不論是工作、睡覺，頭部最好要能朝向北方。根據風水學，這個方向與我們地球的能量相符。把住宅的重要傢具都朝向北方，就可以吸引到正能量。

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7. 房子的入口

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Emma &amp; Eve Interior Design Ltd

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良好的能量始於房子的入口處。如果空間不大，放置一面鏡子會讓空間看起來更敞亮，還會吸引好的能量。同時再擺上一些美麗的鮮花，就更能創造愉悅的氛圍了。

8. 香味

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美好的香氣可以讓居家更宜人，還可以創造平靜的氛圍和正能量。香味的選擇性多多，你可以選用天然的空氣清新劑或帶有香味的蠟燭。

9. 定期清掃

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定期清掃是去除負能量的必要作法。把浴室、廚房、容易積塵的地方清潔乾淨，過程可能很枯燥乏味，但家裡一塵不染的清新感覺，卻能讓你住得更健康快樂。

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