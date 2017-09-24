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48.4 坪的木屋: 一個擁有美麗露臺的鄉村住宅

Genie Chien Genie Chien
ADAY MODEL 199 - ₺384.000,00, ADAY GRUP Hafif Çelik Yapılar A.Ş. / LGS CONSTRUCTION ADAY GRUP Hafif Çelik Yapılar A.Ş. / LGS CONSTRUCTION 商业空间 塑木複合材料 Amber/Gold
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如果你現在正在規劃自己要住的房子，你會想把它設計成什麼樣式呢？在決定風格之前，你一定要多多參考市面上已有的設計，好決定自己夢想中的家，究竟該打造成何種模樣。今天要帶你去參觀一座位於大自然包圍環境裡的理想住宅，非常漂亮的美式風格設計，包你一看就愛上！立刻就跟著我們來參觀吧～

座落在安卡拉的美麗房子

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ADAY GRUP Hafif Çelik Yapılar A.Ş. / LGS CONSTRUCTION

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這座位於土耳其安卡拉的房子，面積共有 48.4 坪大。外觀採用木頭與塑料複合材質打造，呈現出美式殖民地風格。米色的外牆，搭配斜頂屋蓋，還有一座美麗的煙囪，造型吸睛無比！

大型庭院和陽台

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ADAY GRUP Hafif Çelik Yapılar A.Ş. / LGS CONSTRUCTION

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這座房子是蓋在一處大自然擁抱的環境裡，與周圍的景色融合得完美無匹。二層樓的構造，搭配前後院都有陽台的設計，面對著廣大的庭院，生活中充滿了鄉居輕鬆愉悅的氛圍。

開放式起居空間

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進到室內，可以見到這處開放式的起居空間。集合客廳、餐廳及廚房於一體，生活的動線流暢無比。空間採用白色及奶油色的牆壁，搭配木作地板和廚房傢具，構成非常溫馨的氣氛！

多面採光的設計

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這座房子採用多面採光設計，讓自然光隨時流洩進室內每一個角落。搭配古意盎然的風扇吊燈，還有石造的壁爐，居家也可以美成一幅畫！

木造廚房

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轉個角度來看看這座廚房，木造櫥櫃散發出木質溫暖的色調，搭配大理石流理台及中島，讓廚事變成一種身心愉快的享受。可愛的造型吊燈映照著紅木地板，美式鄉居風情令人心動不已。

開敞的陽台

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走到陽台上，又是一片令人身心舒暢的空間。木作的地板和圍欄，搭襯周遭滿眼的綠意景緻，不論是日出或黃昏時刻，都可以沈浸在非常紓壓的大自然裡！

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