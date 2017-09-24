48.4 坪的木屋: 一個擁有美麗露臺的鄉村住宅

如果你現在正在規劃自己要住的房子，你會想把它設計成什麼樣式呢？在決定風格之前，你一定要多多參考市面上已有的設計，好決定自己夢想中的家，究竟該打造成何種模樣。今天要帶你去參觀一座位於大自然包圍環境裡的理想住宅，非常漂亮的美式風格設計，包你一看就愛上！立刻就跟著我們來參觀吧～