10個你會希望能早點知道的庭院收納方法

當你認真要打點你的庭院，所需要的工具是很多的，而又不是很每個人都有空間去做一個龐大的園藝儲藏室對吧？這時候就要讓園藝師們出馬，告訴你如何讓你的工具和其他東西可以被收納妥當，而且，讓庭院跟主建築之間有連貫性、都能維持功能性強大、美麗乾淨的樣貌。往下看看吧！
家裡的孩子多的時候，隨意擺放的那兩三輛腳踏車顯得很雜亂。做一個這種收納櫃，不僅可以防雨防風，頂上還可以種花草，跟周遭融為一體。
反向思考，何不把你的園藝儲藏式擴增更多功能？做出一個能在戶外放鬆的空間，又能把工具收納好，這簡直太奢侈了啊！
把孩子的球都收起來，蓋上，然後好好坐下來放鬆一下，只需要一個收納式長椅。很棒吧？
找一個角落做一個這種木頭收納櫃。底下可以放大一點的物品，都集中在這裡就不會雜亂，也好拿取。
不知道那種醜醜的大垃圾桶要放哪裡嗎？這個設計如何？把垃圾桶收在櫃子裡，上面種滿植栽，瞬間扭轉了形象。
靠著牆做一個高收納櫃呢？把大的烤肉器材、用具，都放在裡面，要用的時候把前門放下就好。上面也可以放些植物。跟周遭融合的鄉村感，一點也不會突兀。
想要更特別的外觀，不如用這種大木箱漆上顏色，做成收納跟門面兩用的設計，上面種滿花草，絕對讓你的庭院看起來最特別。
東西不多的話，可以選擇這種壁掛式的收納方式，配好顏色和款式，也可以是個美麗的角落。
我們分享過許多改造木棧板的方法。這裡就是用木展板改裝成方便的置物架，加上滑輪更好利用。
讓你的花園工作室跟儲藏室合而為一吧。享受實用性、放鬆、高效率的工作環境，你一定會喜歡這麽聰明的方法的！
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