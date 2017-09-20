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10個你會希望能早點知道的庭院收納方法

I-Hui Hsiao I-Hui Hsiao
homify 書房/辦公室
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當你認真要打點你的庭院，所需要的工具是很多的，而又不是很每個人都有空間去做一個龐大的園藝儲藏室對吧？這時候就要讓園藝師們出馬，告訴你如何讓你的工具和其他東西可以被收納妥當，而且，讓庭院跟主建築之間有連貫性、都能維持功能性強大、美麗乾淨的樣貌。往下看看吧！

1. 隱藏式的單車收納櫃

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TreeSaurus

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TreeSaurus
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家裡的孩子多的時候，隨意擺放的那兩三輛腳踏車顯得很雜亂。做一個這種收納櫃，不僅可以防雨防風，頂上還可以種花草，跟周遭融為一體。

2. 奢侈的夏季小屋

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Heritage Gardens UK Online Garden Centre

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Heritage Gardens UK Online Garden Centre
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反向思考，何不把你的園藝儲藏式擴增更多功能？做出一個能在戶外放鬆的空間，又能把工具收納好，這簡直太奢侈了啊！

3. 收納式長椅

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把孩子的球都收起來，蓋上，然後好好坐下來放鬆一下，只需要一個收納式長椅。很棒吧？

4. 木製收納櫃

Funky Family Garden in Chiswick, GreenlinesDesign Ltd GreenlinesDesign Ltd 庭院 garden storage
GreenlinesDesign Ltd

Funky Family Garden in Chiswick

GreenlinesDesign Ltd
GreenlinesDesign Ltd
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找一個角落做一個這種木頭收納櫃。底下可以放大一點的物品，都集中在這裡就不會雜亂，也好拿取。

5. 隱藏式垃圾桶

Bicycle and bin storage TreeSaurus 倉庫/儲藏間 實木 Green Bicycle storage,Wheelie Bin storage,Bin storage,Green roof,garden furniture,garden storage
TreeSaurus

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TreeSaurus
TreeSaurus
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不知道那種醜醜的大垃圾桶要放哪裡嗎？這個設計如何？把垃圾桶收在櫃子裡，上面種滿植栽，瞬間扭轉了形象。

6.. 大收納櫃

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靠著牆做一個高收納櫃呢？把大的烤肉器材、用具，都放在裡面，要用的時候把前門放下就好。上面也可以放些植物。跟周遭融合的鄉村感，一點也不會突兀。

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7. 與眾不同的外觀

Container garden 3D Design Acton Gardens
Acton Gardens

Container garden 3D Design

Acton Gardens
Acton Gardens
Acton Gardens

想要更特別的外觀，不如用這種大木箱漆上顏色，做成收納跟門面兩用的設計，上面種滿花草，絕對讓你的庭院看起來最特別。

8. 小而美

Products, Garden Glory Garden Glory 花園配件與裝飾品
Garden Glory

Products

Garden Glory
Garden Glory
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東西不多的話，可以選擇這種壁掛式的收納方式，配好顏色和款式，也可以是個美麗的角落。

9. 木棧板運用

Garden Palet Sehpa, Garden Mobilya Garden Mobilya 家居用品配件與裝飾品
Garden Mobilya

Garden Mobilya
Garden Mobilya
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我們分享過許多改造木棧板的方法。這裡就是用木展板改裝成方便的置物架，加上滑輪更好利用。

10. 花園工作室

Garden Office with hidden storage shed built by Garden Fortress , Surrey homify 書房/辦公室
homify

Garden Office with hidden storage shed built by Garden Fortress , Surrey

homify
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讓你的花園工作室跟儲藏室合而為一吧。享受實用性、放鬆、高效率的工作環境，你一定會喜歡這麽聰明的方法的！

還想知道更多庭院點子，延伸閱讀：改造廢棄陽台！利用家飾品以及家具打造出愜意戶外空間～

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