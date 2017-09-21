你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

一個週末就搞定！14種簡單的客廳升級術

I-Hui Hsiao I-Hui Hsiao
Ashley Road, Concept Eight Architects Concept Eight Architects 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Loading admin actions …

你常常晃進客廳，覺得想要改造一下、升級一下，讓客廳更溫馨、更有設計感嗎？但是每天上班回家都不想動了，哪有空做什麼改造！別擔心，今天我們收集了很多室內設計師也常常使用、簡單快速的改造術，讓你在週末兩天的空檔內就可以讓客廳氛圍大大升級！

1. 更換牆上的畫

Heath Cottage Living Room homify 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 refurbishment,renovation,cottage,scotland,white,scandinavian,timber,stove,painting
homify

Heath Cottage Living Room

homify
homify
homify

不是要你買新的藝術品喔。是把每間房間的畫都對調一下，客廳就換上一幅鮮明強烈的怎麼樣呢？

2. 整理展示品

Living room : Neutral tones In:Style Direct 客廳
In:Style Direct

Living room : Neutral tones

In:Style Direct
In:Style Direct
In:Style Direct

你的客廳現在可能展示了很多收藏品。稍微整理一下，只留下必要的，其餘的收起來。桌面盡量維持乾淨，擺上色調呼應的必要物品，就可以有像飯店一樣的感覺。

3. 妝點一下茶几

Treasure House, Polzeath | Cornwall, Perfect Stays Perfect Stays 客廳 Living room,beams,wooden,rustic,corner sofa,holiday home,beach house
Perfect Stays

Treasure House, Polzeath | Cornwall

Perfect Stays
Perfect Stays
Perfect Stays

有些東西是不是永遠都放在你的茶几上？全部拿掉重來吧！放上幾本新的書、裝飾用的蠟燭、或是換上新的杯墊感覺就不一樣了。

4. 換個沙發套

Decorar con diseño Made in Italy, Viadurini.es Viadurini.es 客廳壁爐與配件
Viadurini.es

Viadurini.es
Viadurini.es
Viadurini.es

這個只要花幾分鐘！雖然在椅墊的部分會有點麻煩，但一換上之後，舊沙發立刻就會煥然一新，色調也會改變整個客廳的氛圍！

5. 換上新地毯

Villa Chloe - Interior Blue Square Real Estate 客廳 陶器 White Interior,Interior Design,Render,Spain,Javea,Moraira,New Build,Open,Modern
Blue Square Real Estate

Villa Chloe – Interior

Blue Square Real Estate
Blue Square Real Estate
Blue Square Real Estate

地毯總是可以輕易地營造出一個空間該有的質感和風格。換一張新的地毯，別忘了要把地毯壓在至少一件家具底下，才不會有漂浮、不搭的感覺。

6. 刷點油漆

Chic Living Room homify 客廳 Blue living room,classic,modern,family room
homify

Chic Living Room

homify
homify
homify

一個週末最適合跟家人一起刷油漆了！你不必把每面牆都塗滿，只要選擇了對的顏色，色彩會自動得施展他們的魔法！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

7. 明亮的抱枕

Family Living homify 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
homify

Family Living

homify
homify
homify

說到色彩，何不選擇放些鮮明亮眼的抱枕，能夠立刻讓沙發像新的一樣！這個既便宜又快速，最適合小資的你。

8. 傢俱大風吹

HP 14, 히틀러스플랜잇 히틀러스플랜잇 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
히틀러스플랜잇

히틀러스플랜잇
히틀러스플랜잇
히틀러스플랜잇

找個幫手，把客廳的家具移動一下、掉換位置，你會驚訝原來舊的東西也能創造新的空間！

9. 動手做

Open Plan Space Lauren Gilberthorpe Interiors 客廳 Grey pink and grey,log table
Lauren Gilberthorpe Interiors

Open Plan Space

Lauren Gilberthorpe Interiors
Lauren Gilberthorpe Interiors
Lauren Gilberthorpe Interiors

如果你手上有釘槍和很多織品，何不自己改變家具的樣貌呢？從餐椅、椅墊、抱枕等等，最後你的客廳會充滿了你的創意！

10. 整理書架

Rustic fireplace Hart Design and Construction 客廳
Hart Design and Construction

Rustic fireplace

Hart Design and Construction
Hart Design and Construction
Hart Design and Construction

客廳牆上的那排書櫃是不是已經雜亂無章了呢？用色彩間曾獲名字排列的方式重新整理一下，那面牆就會變成新的焦點。

11. 換上新的燈飾

Ashley Road, Concept Eight Architects Concept Eight Architects 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Concept Eight Architects

Ashley Road

Concept Eight Architects
Concept Eight Architects
Concept Eight Architects

有時候客廳顯得陳舊無趣，是因為一直裝的那盞燈已經過時了。挑個新的燈飾吧！水晶燈也是很好的選擇，可以立刻改變客廳氛圍。

12. 顯眼的窗簾

Living Room Roselind Wilson Design 客廳 living room,modern,sofa,table
Roselind Wilson Design

Living Room

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

裝飾你的窗簾，或是乾脆換上新的窗簾吧！窗簾就像一面牆，能夠很大幅度的改造客廳的樣貌。

13. 加點綠意

homify 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
homify

homify
homify
homify

在客廳裡可以放很大的植物，那會讓整個空間顯德霸氣又愜意。

14. 改造家具

Gorgeous Leather Chesterfield Ottoman , Locus Habitat Locus Habitat 客廳儲藏櫃
Locus Habitat

Gorgeous Leather Chesterfield Ottoman

Locus Habitat
Locus Habitat
Locus Habitat

這個需要高端的技巧，拿起你的錘子和釘子，你也可以創造自己的釘釦沙發！如果你有這個技術，看你想要如何改造你的家具，不管你怎麼做，都能夠徹底得讓你的客廳大升級！

想知道更多客廳案例，延伸閱讀：超低預算！9種簡單到不行的客廳變身術

9 個風水妙招讓住宅遠離負能量！
你會採用哪一種改造方法呢？留言告訴我們吧！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了