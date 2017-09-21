一個週末就搞定！14種簡單的客廳升級術

你常常晃進客廳，覺得想要改造一下、升級一下，讓客廳更溫馨、更有設計感嗎？但是每天上班回家都不想動了，哪有空做什麼改造！別擔心，今天我們收集了很多室內設計師也常常使用、簡單快速的改造術，讓你在週末兩天的空檔內就可以讓客廳氛圍大大升級！
你的客廳現在可能展示了很多收藏品。稍微整理一下，只留下必要的，其餘的收起來。桌面盡量維持乾淨，擺上色調呼應的必要物品，就可以有像飯店一樣的感覺。
有些東西是不是永遠都放在你的茶几上？全部拿掉重來吧！放上幾本新的書、裝飾用的蠟燭、或是換上新的杯墊感覺就不一樣了。
這個只要花幾分鐘！雖然在椅墊的部分會有點麻煩，但一換上之後，舊沙發立刻就會煥然一新，色調也會改變整個客廳的氛圍！
地毯總是可以輕易地營造出一個空間該有的質感和風格。換一張新的地毯，別忘了要把地毯壓在至少一件家具底下，才不會有漂浮、不搭的感覺。
如果你手上有釘槍和很多織品，何不自己改變家具的樣貌呢？從餐椅、椅墊、抱枕等等，最後你的客廳會充滿了你的創意！
客廳牆上的那排書櫃是不是已經雜亂無章了呢？用色彩間曾獲名字排列的方式重新整理一下，那面牆就會變成新的焦點。
有時候客廳顯得陳舊無趣，是因為一直裝的那盞燈已經過時了。挑個新的燈飾吧！水晶燈也是很好的選擇，可以立刻改變客廳氛圍。
裝飾你的窗簾，或是乾脆換上新的窗簾吧！窗簾就像一面牆，能夠很大幅度的改造客廳的樣貌。
這個需要高端的技巧，拿起你的錘子和釘子，你也可以創造自己的釘釦沙發！如果你有這個技術，看你想要如何改造你的家具，不管你怎麼做，都能夠徹底得讓你的客廳大升級！
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