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透天別墅: 8 種風格各異的美麗設計

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
Ferguson Architects 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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透天別墅之所以是那麼多人的夢想，全因為它高樓底及高採光度這兩大優點。

高樓底設計能解決「壓頂」的問題，令人在屋內可以隨意伸展而不會覺得到處都是壓逼感。由於樓底高、牆面夠大，因此可裝置窗戶數量亦比較多，就算是大型的落地玻璃也不是問題。這樣子一來除了能增加房子通風外，室內亦會容易變得明亮。

以下是8 種風格各異的美麗設計：

1. 自然住家

Casa Joanópolis, Andréa Gonzaga Andréa Gonzaga 度假別墅
Andréa Gonzaga

Andréa Gonzaga
Andréa Gonzaga
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6號別墅的鋪瓦屋頂給人一種經典的感覺，驟眼看你可能會覺得它只不過是個普通的雙層家庭美房，而實際上‥‥‥

開放式空間

Casa Joanópolis, Andréa Gonzaga Andréa Gonzaga 家居用品家庭用品
Andréa Gonzaga

Andréa Gonzaga
Andréa Gonzaga
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實際上房子內部可是時尚得很！你看看這個由花崗岩打造而成的廚房，低調之中又帶有高級奢華質感。

挑高樓底

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Andréa Gonzaga

Andréa Gonzaga
Andréa Gonzaga
Andréa Gonzaga

二樓臥房區的設計走極簡路線，以純白色為主調。從個角度我們可以看到房子內部總覽，無論是地板、牆面還是傢俱，各個部分都配合得宜，房子有整體感之餘又充滿了時尚自然氣息！

​2.綠意奢華

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首先我們參觀的是一所位於印度的三層別墅，外牆由米色跟綠色拼搭而成，給人一種簡單又自然的感覺。別墅頂部設有木製遮陽棚架，同時亦是個可供活動的寬闊露臺。

室內設計

homify 餐廳
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室內設計則是走高檔路線，設計師選用了全皮製餐椅與沙發、水晶吊燈、絹質落地窗簾等豪華傢俱。

挑高樓底

homify 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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挑高設計無限擴大了室內空間感，客廳的窗外景色是偌大的私人花園，非常夠氣派。

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​3.開放式空間

Ferguson Architects 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Ferguson Architects

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我們參觀過很多以開放式空間為間隔的房子，可是這個別墅總對是把這種設計推向極致。室內用餐區跟室外的泳池與日光浴區彷似是無縫地連接在一起，整個房子就好似是無限對外延伸，空間感十足。

室內設計

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Ferguson Architects

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室內設計強調層次感，設計師採用了多種質感不同的材質來打造出一個和諧又有設計感的時尚空間。

樓梯護欄以及二樓的圍欄是玻璃材質的，能間隔空間、提升家居安全度的同時亦無礙房子的觀感。

4. 低調自然

Residência Cond. Reserva do Arvoredo, Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados 排屋
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
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Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

而第三間透天別墅相對比之前的兩個低調——它的外牆只單一地選用白色，然而由於它的形狀獨特有個性，並且有設置一個翠綠的前院，因此整個房子看起來毫不沉悶無聊。

玄關

Residência Cond. Reserva do Arvoredo, Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados 現代風玄關、走廊與階梯
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
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Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

木門設計帶給人一種溫馨自然的感覺，而玄關的部分亦毫不花巧，設有實用木層架以及少量裝飾品，是一個時尚又溫馨的家。

​5. 現代自然風

Rénovation/extension d'une villa à Anglet, Agence CréHouse Agence CréHouse 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Agence CréHouse

Agence CréHouse
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這一個別墅從遠處看起來好像小小的，可是因著它的透天設計，整個室內空間可是是極明亮、極寬闊呢！而房子純白牆身搭配黑框玻璃門窗，這種黑白配設計永不過時。

室內一覽

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Agence CréHouse

Agence CréHouse
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透天房子必須的傢俱之一就是一盞切合設計主題的吊燈，而眼前這一盞黑色球型吊燈則完美地為房子注入了設計焦點。除此以外，別墅的全木室內設計大大提升了房子的自然感，懸吊式樓梯亦增添了不少設計時尚度。

​6. 純白空間

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台南12號住宅

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以灰白色作為房子主調是個百搭而且安全的選擇，這一個線條工整的方型別墅還帶有點點額外的工業風的感覺呢！

一樓設計

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由於屋主非常著重隱私度，所以房子外牆均設有一整排約2米高的圍牆，因此客廳對外的景色只有石牆。

天窗設計

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台南12號住宅

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房子設有不少天窗或者設置在牆上的長型窗戶，成功大量引入自然光。

7. 深藏不露

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Danielle Valente Arquitetura e Interiores

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這個透天別墅會不會給你一種神秘的感覺呢？由於房子對外這一面甚少對外的窗戶，因此整個房子看起來就好像深藏不露一樣，讓人好奇到底內部是長什麼樣子的呢？

室內設計

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完來房子裡同樣是走時尚自然風路線，想必住在裡頭一定能輕易地放鬆身心！粉色系的大沙發首先映入我們的眼中，而房子不同的角度分別擺有一些湖水綠色的裝飾品，這可是許多女生的大愛呢！

​8. 時尚馬賽克

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ARQUIMAX ARQUITETURA

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最後登場的是一間位於巴西的別墅，採用雙層設計，房型線條俐落，並配以灰色色調，給人時尚又幹練的第一印象。而整個設計最特別之處就是門前的一整面馬賽克磚，它可是由好幾百個凹凸的磚塊組成，細看每一片都有獨特的紋理，實在是低調之中帶著不平凡呢！

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