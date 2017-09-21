透天別墅: 8 種風格各異的美麗設計

透天別墅之所以是那麼多人的夢想，全因為它高樓底及高採光度這兩大優點。

高樓底設計能解決「壓頂」的問題，令人在屋內可以隨意伸展而不會覺得到處都是壓逼感。由於樓底高、牆面夠大，因此可裝置窗戶數量亦比較多，就算是大型的落地玻璃也不是問題。這樣子一來除了能增加房子通風外，室內亦會容易變得明亮。

以下是8 種風格各異的美麗設計：