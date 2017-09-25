去除淋浴間頑垢及污漬的 6 個竅門

讓我們先來區分兩種浴室的污垢類型。第一種屬於石灰質地，它會浸漬牆壁、水龍頭和瓷磚，讓它們不再閃閃發亮，甚至會影響到正常使用。

第二種則是屬於黑黴菌，積累多了，甚至可能危害到健康，清潔起來格外費事，因此最好要定期清洗。