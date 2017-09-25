去除淋浴間頑垢及污漬的 6 個竅門

家裡有一些空間，像是浴室和淋浴間，裡頭經常存在著水和濕氣，只要一段時間忽略它，就有可能出現可怕的水漬或黴菌。浴缸和淋浴空間，是最可能發生嚴重問題的地方。不過，只要你記得定期維護它，就不難解決這些棘手問題。以下我們提供你 6 個有效的竅門，一起來看看吧！
讓我們先來區分兩種浴室的污垢類型。第一種屬於石灰質地，它會浸漬牆壁、水龍頭和瓷磚，讓它們不再閃閃發亮，甚至會影響到正常使用。
第二種則是屬於黑黴菌，積累多了，甚至可能危害到健康，清潔起來格外費事，因此最好要定期清洗。
這兩種方法都能非常有效地去除在淋浴間和瓷磚地板上產生的黑黴。然而不同的是，氨是有毒的物質，而過氧化氫則無毒。氨水必須到兼售藥品的商店購買，而過氧化氫則是在藥房銷售。氨水適用於瓷磚和玻璃，後者則適合用來去除任何表面的污垢。兩種用法非常相似，只要噴灑在需要清潔的地方（氨水必須與等量的水混合），等到乾燥之後，再用抹布清洗即可。
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事實上，醋是最好的除垢方法，也是市面上銷售最安全的成分。淋浴間常常會有石灰質堆積。只要採用醋、鹽和水清洗，很容易便可將之除去。只要把這些成份混合在一起，用抹布沾取擦洗表面，就能很快地去除污垢了。
鹽酸聽起來像是一個很強烈的字眼，事實上，它是家庭衛生常用品，而且可以用來去除最頑強的黑黴。
使用時，第一個要注意的關鍵，就是必須力求空間通風。其次，絕對不要用手直接碰觸，一定要戴上手套。同時要小心不要濺到皮膚上。先用刷子刷洗一回，等待半個小時後，再用大量的清水沖洗，等風乾之後，再用布擦拭即可。
維護浴室的最佳方法，莫過於定期使用清潔劑來擦洗玻璃及瓷磚。但是有些黴菌卻會藏在不容易看見的地方，倘若日積月累任其擴大，最後就只好請專業清潔人員來徹底執行清潔工作了。
事實上，要保持淋浴間潔淨，最簡單的辦法就是常常檢視它，一發現有污垢發生，就立刻用硼砂或硼鹽來清洗它。使用天然清潔劑，像是葡萄柚種子萃取物，也是不錯的方法。預防重於治療，常常關心浴室的潔淨，就能避免後續麻煩的處理問題。
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