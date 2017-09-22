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如何改造老公寓？這間有神明廳的木質空間是絕佳範例！

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陰暗的玄關、被當成儲物間用的陽臺、乾濕不分離的浴室，以及有過時家電的不通風廚房都是台灣老公寓的典型特色。撇開美觀性不談，這樣子的老公寓實在無法滿足現代生活所講求的舒適與便利性。然而在房價高漲的年代，並非人人都能購入一間新成屋，因此請經驗豐富的專家進行老屋改造，絕對是擁有美麗居家最經濟實惠的方式。

想要著手改造你家的老公寓，但卻毫無靈感嗎？接下來我們將要帶你欣賞一間台灣典型的老公寓，在經由來自耘州室內裝修的達人們的巧手規劃設計之下，變身成為明亮的木質空間的驚人過程。這間有迷你神明廳的老公寓在改造之後，每個角落都換上了美麗的新面貌，是一個居者可以過著愉悅好生活的溫暖居所。

一起看看改造前後的樣貌…

改造前的陽台

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居住在城市中，陽台可以說是唯一一個讓你能感受戶外氣息的空間，然而在這間公寓裡頭，陽台淪為儲物間… .

改造前的陰暗玄關

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在風水的角度上來看，明亮寬敞的玄關絕對有加分的效果。然而老公寓改造前的玄關缺乏光線，無法讓訪客留下美好的第一印象。

改造前的浴室

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改造前的浴室狀態不是太糟，然而乾濕不分離的設計讓屋主必須多費心思擦拭水漬，因此應該要是放鬆的沐浴時光，無形中成為一種壓力。

改造前的起居空間

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起居空間裡的神明廳沒有獨立的家具，看起來讓人感到有些唏噓。起居空間幾乎沒有任何收納的設計，因此各個物品散落四處，毫無章法可言。

改造前的大型傢俱

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改造前的大型家具造型過時，反而有壓迫空間的感覺。

改造前的廚房

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雖然說有不少個廚櫃，然而改造前的廚房確依舊凌亂不堪。想要讓屋主更享受烹飪的時光，想必專家必須要好好地改善廚房收納的問題。

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陰暗無光也是廚房的一大問題！接下來一起瞧瞧改造後的成果…

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改造後的玄關

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換上全新的大門，增設了收納的櫃子，改造後的玄關明亮度與功能性皆大大提升。

改造後非常有層次感的牆面，是令人無法忽略的小細節…

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改造後的用餐區

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現代的家庭喜歡開放式的設計，然而又希望在開放之餘，各個領域也能有獨自的機能。為了滿足屋主的心願與需求，專家採用了玻璃拉門，分隔用餐區與起居空間。這樣的設計讓不同生活領域能夠緊密連結，但又能各自獨立、不被干擾。

使用大量木頭元素的用餐區…

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起居空間

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木頭溫潤的質地是任何材質都無法取代的魅力，而起居空間鋪上了淺色的木頭地板，搭配灰色的簡約系沙發，讓屋主以及訪客都能放鬆身心，在此閒話家常。

自然光＆照明設計

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隱藏式的照明讓起居空間雖明亮，但不會過於刺眼。白天的時候充足的自然光從窗外進駐室內，不論白天或黑夜，都一樣明亮動人。

神明廳也有安身之所

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專家以木頭儲櫃，設計出簡單莊重的神明廳。有別於改造前的樣貌，現在神明廳終於有了獨立的安身之所！

改造後的廚房

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房區也安裝了玻璃拉門，因此做菜時所產生的油煙不會飄散到用餐區，其他的生活領域的空氣更為清新。

除此之外，換上了現代的家電以及廚櫃，廚房的整體感更為乾淨俐落。

改造後的浴室

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為了讓屋主的生活更為輕鬆舒適，專家為浴室規劃了乾濕分離的設計，並且換上了現代的衛浴系統，讓每天沐浴的時光更為幸福愉悅。

整理起來輕鬆許多！

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乾濕分離的設計讓浴室不會像之前一樣潮濕，維護浴室的整潔更加輕鬆了！

在改造後的公寓裡，想必屋主一家人都可以過著幸福的美好生活吧？！

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