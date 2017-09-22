一所適合養老的鄉村風平房

一所適合養老的平房必須要具備哪裡條件呢？對我們而言，像是平房這種不用走樓梯的房子類型最實際。如果經常要老人家爬樓梯，這樣子相信對膝蓋只有百害而無一利。除此以外，充足的戶外空間和花園也是重要的一環——平時可以照顧些花花草草過日子，三不五時又可以跟朋友聚在一起聊天，假日又可以邀請家人朋友來烤肉、吃飯！
今天我們要介紹的鄉村風房子正正具備了以上各點，現在就讓我們來參觀吧～
一眼望向這一間平房，你會不會也感受到一份寧靜安穩的感覺呢？
這一個由智利建築公司ARCOP ARQUITECTURA & CONSTRUCCIÓN打造的方案擁有樸實的外表，鋪瓷屋頂以地大地色系地板給人一種平和的感覺，配搭起白色牆身輕造出鄉村風的感覺。
房子除了有一個大花園外，還有這一個有遮蓋的戶外露臺。只要在這裡放上幾件藤製或者木製的戶外傢俱，馬上就可以打造出一個舒適又愜意的休憩空間。
烤肉是大人小朋友都喜歡的活動，亦是跟家人、朋友相聚的好機會。這一個位於花園處的戶外烤肉區非常有鄉村風格，特別是眼前這一個由磚頭組成的烤爐。
走進室內，我們依舊覺得房子各個部分非常融和，給人一種溫馨舒適的感覺。走廊牆面由木板鋪設而成，變成了獨立的裝飾牆。而右手邊的是一整排置頂式收納櫃，東西再多也不怕會弄得房子凌亂不堪。
房子內部主要以開放式空間設計為主，因此各個起居區域並無實體牆分隔。我們眼前的客廳／餐廳區裝有大型玻璃窗，能讓人欣賞到戶外翠綠的景緻，常保身心愉快。
中間有一個灰色的大柱子，挖空的部分可以用來擺放裝飾品或者柴火之類的。
柱子背後的是另一個多用途空間，設有數個壁龕來提供收納空間，同時亦提升設計時尚感。
廚房雖然不是一般常見的開放式設計，可是它附設一個實用中島，並設有掛牆電視以及岩花崗岩打造而成的高貴流理台面。
此外，部分的電子設備比如說烤箱和微波爐等均採用嵌入式設計，節省了不少空間，而且又方便人使用。
主人臥室同樣有充足的窗戶讓人飽覽室外的自然景觀。這個偌大的臥室的右手邊有個貼牆的木製櫃子，圖片中間的牆面背後是個擺滿大型衣櫃和收納櫃的衣帽間，而左手邊的就是主人浴間。
浴間的天花板鋪設了木板，看起來倍添自然風風格。浴室間隔分明而且實用，乾濕分離好打理，同時亦方便老人家走動。
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