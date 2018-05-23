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兩層樓住宅: 使用大理石與玻璃隔間的優雅空間

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中區 複層住宅, 馬汀空間設計 馬汀空間設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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今天要帶大家參觀的住宅是「台灣製造」的喔！它是一間複層住宅，並由台中的馬汀空間設計打造。

房子的特別之處就是整個室內設計散發出的優雅觀感，在不同的角落你總會發現不少加分的細節，比如說大理石牆、玻璃間隔牆、壁龕等等的設計元素。現在就讓我們直接進屋內看看吧，畢竟真實的圖片可勝過千言萬語呢！

​客廳

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馬汀空間設計

中區 複層住宅

馬汀空間設計
馬汀空間設計
馬汀空間設計

進門以後我們首先會看見這一個明亮又簡約的客廳。它的面積雖然不大，可是卻能容納不少傢俱，同時亦保留一定的空間感。

經過打磨拋光的米色地板跟這一個以灰色跟白色為基調的空間放在一起，設計既好看又順眼，給人一種舒服又自然的感覺。

​客廳

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馬汀空間設計

中區 複層住宅

馬汀空間設計
馬汀空間設計
馬汀空間設計

設計師捨棄了一般的電視櫃設計，改以直接把電視機掛牆的方式來打造出一個時尚的電視區。此舉不但能巧妙地突出了白色大理石牆本身，有效瞬間提升設計的奢華感；同時亦能節省大量空間，使設計看起來毫不累贅。

另外值得一提的還有右手邊的透明玻璃牆，它起了間隔作用，同時亦保留了客廳的空間感。

​廚房

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馬汀空間設計

中區 複層住宅

馬汀空間設計
馬汀空間設計
馬汀空間設計

廚房同樣給人「時尚、明亮」的第一印象，我們也好想擁有像這樣子的一個廚房

設計師在假天花上裝設了不少小圓燈與吊燈，是使空間變得明亮的必備元素。嵌入式廚房給人一種極整潔的感覺，多功能中島提供了不少收納空間和流理台面。整個廚房設計配合了動線，方便人走動，使煮食變得更方便更容易。

在一旁的牆畫也不容忽視，和諧的色調以及鮮花圖案為整個空間添了幾分優雅感。

​書房

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馬汀空間設計

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書房則走自然風路線，採用大量木材來打造出一整個書櫃牆以及書桌。充足的照明以及寬敞的空間使人能集中精神，工作起來定必事半功倍。

​臥室

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馬汀空間設計

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馬汀空間設計
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最後我們要參觀的是主人臥房。臥室採用黑白配設計，黑色的軟皮床頭板給人幹練又時尚的觀感，跟淺色系傢俱以及木地板搭配得宜。

整個空間設計不花巧，細心留意還能發現牆上設有壁龕，並由大理石點綴！床前的兩盞吊燈散發出柔和燈光，完美對稱的排列方式使整個臥室變得更完整！

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