兩層樓住宅: 使用大理石與玻璃隔間的優雅空間

今天要帶大家參觀的住宅是「台灣製造」的喔！它是一間複層住宅，並由台中的馬汀空間設計打造。

房子的特別之處就是整個室內設計散發出的優雅觀感，在不同的角落你總會發現不少加分的細節，比如說大理石牆、玻璃間隔牆、壁龕等等的設計元素。現在就讓我們直接進屋內看看吧，畢竟真實的圖片可勝過千言萬語呢！