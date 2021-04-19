20 個擁有大理石或花崗岩流理台的時尚廚房

廚房一直以來都是個重要的地方，要確保在這個煮食空間裡一切運作順暢，首先必備的條件之一當然就是要有一個合適的流理台。而你所選擇用來作流理台面的材料，對於廚房運作來說其實是一個很重要的部分。如果你想要一個耐用、耐冷暖的流理台，那麼大理石或者花崗岩這種天然石材就最適合不過，因為它們的特性正正是「耐用、硬度高、美觀」。如果你也正在為家裡的廚房裝潢而煩惱，如果你也希望在家裡打造一個擁有大理石或者花崗岩元素的時尚廚房，如果你也想要從專業設計師案例裡尋找一些靈感，那就一定不要錯過今天的這個點子簿喔，相信一定會找到你喜歡的一款設計！現在就讓我們來看看以下20個擁有大理石或花崗岩流理台的時尚廚房吧～ 另外，如果你有更多問題，還可以與設計師直接聯繫喔～
顏色對比所營造出來的效果很特別，這種洗手檯設計其實放在廚房裡也十分合適。黑色的廚櫃組合能夠完全突出大理石流理台面的美麗之處，視覺上形成深淺對比。而牆上的層架既實用又好看，在層架上擺放數隻馬克杯就能點綴整個空間。
廚房裡吸睛的地方怎麼會只有石材流理台面呢？這一個廚房的馬賽克拼白瓷磚牆正正就是設計的另一焦點。廚櫃門則由常見的木材組成，配搭著由大理石打造而成的中島及流理台。
石材台面除了耐用度及硬度高以外，實際上它們的款式和顏色的選擇都有很多。如果比如說你的廚櫃組合是採用圖中那一類較淺色的木材，那麼配搭起卡其色的台面就會非常適合了！
跟剛剛的設計相反，圖中這一個由設計公司YELLOW INTERIOR DESIGN打造而成的廚房則主要採用深色木材。這個情況下，以深灰色的花崗岩來做搭配就能瞬間令空間變得完整，並充滿著富有個性的設計感。
廚房是個讓人發揮創意的地方，這裡指的不止是煮食方面喔！不同於浴室洗手台和廁所洗手台，其實你也可以選用這種鮮艷的紅色來使你的廚房「活起來」！比如說圖中的中島除了有花崗岩台面外，還有鮮艷的桌腳；而後面的流理台則配以深木色廚櫃，視覺上起了調和作用。
如果你想要廚房顏色有點不一樣，又不想單純使用單一顏色例如剛剛的大紅色，那麼可以選用紅木廚櫃。它既有與別不同的顏色，同時亦帶有木材天然紋理，適合以淺色花崗岩台面來作搭配組合。
大理石相對花崗岩而言更添一份優雅的質感，全因白底的大理石擁有淡淡的灰色紋理，用這種石材來跟木材配合定能打造出一個美翻的廚房。
石材除了可以用來做流理台面設計之外，其實你也可以把它延伸到中島的桌腳、或者是牆上之類的其他地方。
廚房應該經常保持整潔、明亮，因此利用白色來作設計的主要基調就是一個最明智的選擇。然而，有時候我們亦需要引入一些搶眼的顏色來打破悶局，例如圖中活潑的橘色等等。
這一個廚房設有馬賽克磁磚牆以及花崗岩台面，而當中最明顯的焦點當然就是當中的中島。中島的一邊是設有數個櫃子的實用收納空間，而另一邊則是延伸出來的餐桌部分。
如果你想要一個高級奢華又有格調的廚房，那麼圖中這個大理石廚房就最適合你了！美麗的中島除了起了一般流理台的作用外，其兩邊都被大理石材包圍，自成了廚房裡矚目的設計焦點，給人極度優雅的感覺。
想要盡情展示花崗岩之美，其中一個最好的方法就是不要局限於流理台之上！其實你也可以利用花崗岩來鋪設廚房牆面，打造出迷人的視覺效果。
這裡我們再次看到顏色對比強烈的廚房設計——淺色石材流理台面調和了廚櫃的深木色，使空間看起來更柔和。L字型的廚房設計完美配合動線，實用又好看。而牆上鋪有雙色馬賽克磁磚，使空間設計變得更不一樣！
市面上有不同花崗岩顏色可供選擇，這正正就為什麼這種石材常被用作室內設計的原因之一！粉色色調的花崗岩台面、白色的櫃腳以及棕色的廚櫃，這三種不同顏色放在一起非常好看。
木材、花崗岩以及白色傢俱是組成這個廚房設計的重要元素。從這個角度看起來廚房屬於窄長類型，可是時尚度以及舒適度十足，相信沒有人不想在這裡煮食呢！
這個廚房跟剛剛的過的洗手台設計比較不同，因為它是走時尚工業風路線。廚房呈直線設計，給人整潔俐落的感覺，而由高貴大理石組成的淺色中島也非常突出。
這個寬闊的廚房擁有大理流理台面、廚櫃以及收納櫃，提供了大量流理以及收納空間。而在此花崗岩中島同樣也是主角，同時亦實際地提供了額外的工作台面，使煮食變得更方便。牆而頂部還粉刷成紅色，營造出額外的設計焦點。
U字型廚房能提供大量實用空間 ，而圖中這個深色系廚房則被大量自然光包圍，這早已經是加分點之一。而這個廚房更特別的地方就是它們的流理台是雙層的——除了一般的流理台面外，頂部還額外設有一個像吧台區一樣的花崗岩台面。
黑色與灰色的大理石是最常見的顏色，在這裡我們也可以看到灰色花崗岩台面以及黑色廚櫃組合的配搭。頂部的碗櫃與收納空則採用半透明的設計，為整個空間帶來另類的有趣焦點。
最後我們要來參觀的廚房同樣以花崗岩為主要石材。圖中的美麗中島跟牆身的部分均採用了花崗岩，中島本身更設有煮食爐頭，實在是個又好看又實用的廚房部分。
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