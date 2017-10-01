12 款讓你超想擁有的絕美水牆！

水，被視為是能夠為住宅招來好運的裝潢元素。只要在住家內外裝置上一面冒著水泉的牆壁，可以創造出非常不同凡響的視覺觀感。你可以在起居室、住宅的入口處、大廳空間或花園裏，設計出一面漂亮的水牆，讓住家盈滿水的清新氛圍，徜徉在舒緩的水聲之中，還可以盡享水景的美感。以下要介紹給你 12 款別具風格的水牆設計，當水元素搭配上不同材質，例如不銹鋼、鏡子、石頭和植物，可以創造出令人十足驚嘆的效果。現在就一起來參觀吧！
只要你家的房子夠大，有足夠的空間能夠創造一款像這樣的水景，住家就秒變成風景區了！
在牆面上裝置這款水牆，讓水流沿著黑色的斜梯緩緩流瀉，創造出很有層次感的瀑布景觀～
喜歡這個設計嗎?讓專家協助你吧!
採用石材打造的牆壁，有著漂亮的天然紋理，搭配緩緩的水流，營造出有如清泉流瀉的視覺效果。
Oasis
看到這款自帶台階的水池，是不是讓你很想踏在上面，行到水牆處一掬清冽的清泉呢？
源源的水流不斷從石牆上傾入池塘，淙淙水聲帶來禪意氛圍，讓人感受到塵俗盡滌～
綠意盎然的牆面上，鑲嵌了一面長形鏡子。將水、植物和鏡面組成一片水牆，讓人身心感到無比的舒爽～
水牆不一定要採用石頭或混凝土為材質，也不一定是平面式。像這款設計便是採用不鏽鋼質地，讓水流從頂部順流而下，創造出透亮明淨的觀感。
這處空間採用一面固定的玻璃窗，做為室內與室外的區隔。池水位於門廊的入口處，從室內便可觀賞到清新的水景。
在這處種滿花草的園地，淙淙流水從植栽之間漫湧而出，彷彿在住家中創造出一處天然風景～
在這處小花園中，設計有一條迷你運河，水流從栽植花草的小園地流瀉而出，搭襯質樸感的石牆，帶來一股清新的鄉野氣息。
光線與水牆的組合，可以凸顯出細節和紋理，同時也讓水流的動態與色彩變化顯得更迷人。
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