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12 款讓你超想擁有的絕美水牆！

Genie Chien Genie Chien
DEPARTAMENTO SANTA FE, Capitel Arquitectura Capitel Arquitectura
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水，被視為是能夠為住宅招來好運的裝潢元素。只要在住家內外裝置上一面冒著水泉的牆壁，可以創造出非常不同凡響的視覺觀感。你可以在起居室、住宅的入口處、大廳空間或花園裏，設計出一面漂亮的水牆，讓住家盈滿水的清新氛圍，徜徉在舒緩的水聲之中，還可以盡享水景的美感。以下要介紹給你 12 款別具風格的水牆設計，當水元素搭配上不同材質，例如不銹鋼、鏡子、石頭和植物，可以創造出令人十足驚嘆的效果。現在就一起來參觀吧！

1. 質樸感空間

DEPARTAMENTO SANTA FE, Capitel Arquitectura Capitel Arquitectura
Capitel Arquitectura

Capitel Arquitectura
Capitel Arquitectura
Capitel Arquitectura

只要你家的房子夠大，有足夠的空間能夠創造一款像這樣的水景，住家就秒變成風景區了！

2. 現代感設計

CASA CICA / MARRAM ARQUITECTOS, Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura

Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura

在牆面上裝置這款水牆，讓水流沿著黑色的斜梯緩緩流瀉，創造出很有層次感的瀑布景觀～ 

喜歡這個設計嗎?讓專家協助你吧!

3. 石材牆面

Modern Family garden in North London, Earth Designs Earth Designs 庭院
Earth Designs

Modern Family garden in North London

Earth Designs
Earth Designs
Earth Designs

採用石材打造的牆壁，有著漂亮的天然紋理，搭配緩緩的水流，營造出有如清泉流瀉的視覺效果。

4. 水上飄

A Contemporary "Oasis", Kevin Cooper Garden Design Kevin Cooper Garden Design 庭院
Kevin Cooper Garden Design

A Contemporary Oasis

Kevin Cooper Garden Design
Kevin Cooper Garden Design
Kevin Cooper Garden Design

看到這款自帶台階的水池，是不是讓你很想踏在上面，行到水牆處一掬清冽的清泉呢？

5. 禪意設計

CASA PAROTA, LUIS GRACIA ARQUITECTURA + DISEÑO LUIS GRACIA ARQUITECTURA + DISEÑO 牆面 石器 Grey
LUIS GRACIA ARQUITECTURA + DISEÑO

LUIS GRACIA ARQUITECTURA + DISEÑO
LUIS GRACIA ARQUITECTURA + DISEÑO
LUIS GRACIA ARQUITECTURA + DISEÑO

源源的水流不斷從石牆上傾入池塘，淙淙水聲帶來禪意氛圍，讓人感受到塵俗盡滌～

6. 綠牆上的鏡子

Artificial green wall with mirrored water feature Evergreen Trees & Shrubs 花園植物與花
Evergreen Trees &amp; Shrubs

Artificial green wall with mirrored water feature

Evergreen Trees & Shrubs
Evergreen Trees &amp; Shrubs
Evergreen Trees & Shrubs

綠意盎然的牆面上，鑲嵌了一面長形鏡子。將水、植物和鏡面組成一片水牆，讓人身心感到無比的舒爽～

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7. 鋼管材質

Lincoln Co-Op Funeral Services Headquarters Reception yorkshire water features
yorkshire water features

Lincoln Co-Op Funeral Services Headquarters Reception

yorkshire water features
yorkshire water features
yorkshire water features

水牆不一定要採用石頭或混凝土為材質，也不一定是平面式。像這款設計便是採用不鏽鋼質地，讓水流從頂部順流而下，創造出透亮明淨的觀感。

8. 門廊的水景

House in Blair Atholl, Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects 花園泳池與池塘
Nico Van Der Meulen Architects

House in Blair Atholl

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

這處空間採用一面固定的玻璃窗，做為室內與室外的區隔。池水位於門廊的入口處，從室內便可觀賞到清新的水景。

9. 花園湧泉

DUCHA VEGETAL, PhytoKinetic S.L. PhytoKinetic S.L. 庭院
PhytoKinetic S.L.

PhytoKinetic S.L.
PhytoKinetic S.L.
PhytoKinetic S.L.

在這處種滿花草的園地，淙淙流水從植栽之間漫湧而出，彷彿在住家中創造出一處天然風景～

10. 鄉野風

Vivienda unifamiliar en Dénia, Alicante, Jorge Belloch interiorismo Jorge Belloch interiorismo 庭院
Jorge Belloch interiorismo

Jorge Belloch interiorismo
Jorge Belloch interiorismo
Jorge Belloch interiorismo

在這處小花園中，設計有一條迷你運河，水流從栽植花草的小園地流瀉而出，搭襯質樸感的石牆，帶來一股清新的鄉野氣息。

11. 白石與黑牆

homify 庭院
homify

homify
homify
homify

在承接水流的容器中，鋪滿白色的小石頭，搭配黑色牆面，創造出前衛的現代風格。

12. 燈光效果

homify 庭院
homify

homify
homify
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光線與水牆的組合，可以凸顯出細節和紋理，同時也讓水流的動態與色彩變化顯得更迷人。

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