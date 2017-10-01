12 款讓你超想擁有的絕美水牆！

水，被視為是能夠為住宅招來好運的裝潢元素。只要在住家內外裝置上一面冒著水泉的牆壁，可以創造出非常不同凡響的視覺觀感。你可以在起居室、住宅的入口處、大廳空間或花園裏，設計出一面漂亮的水牆，讓住家盈滿水的清新氛圍，徜徉在舒緩的水聲之中，還可以盡享水景的美感。以下要介紹給你 12 款別具風格的水牆設計，當水元素搭配上不同材質，例如不銹鋼、鏡子、石頭和植物，可以創造出令人十足驚嘆的效果。現在就一起來參觀吧！