14 款採用石膏板製成的壁櫥（有些你可以自己動手做！）

當你搬進新家之後，欣喜之餘，下一瞬間，你忽然發覺自己沒有足夠的空間來存放衣物，此時，你該怎麼辦呢？一般來說，只要擁有一個良好的壁櫥，就足以把衣物保存得井井有條，有些設計得很理想的壁櫥，更可以把鞋類和其他配件都整合到同一個空間，使用起來更加方便。

但是，有時你需要更多使用空間，請人設計的報價又不見得划算，不如自己動動腦筋，運用想像力和創造力來 DIY 。以下要介紹給你 14 款採用石膏板製成的壁櫥，有些你甚至可以低廉的成本自己動手做，一起來看看吧！