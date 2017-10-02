14 款採用石膏板製成的壁櫥（有些你可以自己動手做！）

當你搬進新家之後，欣喜之餘，下一瞬間，你忽然發覺自己沒有足夠的空間來存放衣物，此時，你該怎麼辦呢？一般來說，只要擁有一個良好的壁櫥，就足以把衣物保存得井井有條，有些設計得很理想的壁櫥，更可以把鞋類和其他配件都整合到同一個空間，使用起來更加方便。
但是，有時你需要更多使用空間，請人設計的報價又不見得划算，不如自己動動腦筋，運用想像力和創造力來 DIY 。以下要介紹給你 14 款採用石膏板製成的壁櫥，有些你甚至可以低廉的成本自己動手做，一起來看看吧！
這款設計的外觀有如窗戶，將它關起時，衣物隱身不見，室內彷彿變出另一個面貌來！
喜歡這個設計嗎? 讓專家協助你吧!
當你決定要裝置一個新的壁櫥時，必須要注意它會不會影響到房間的動線。像這組壁櫥和床鋪之間可以留些適當的空間，右側則採用開放式設計，可以擺置常用的物品，是很理想的設計。
當我們在選擇壁櫥時，必須留意到儲放衣物所需的空間大小。像這款採用模組化的設計，可以根據自己的需要來組合，將預算控制在可以承受的範圍內。
想試試 DIY 壁櫥嗎？這款就是可以參考的設計。先決定好空間的需要，將材料置入需要的位置，使用螺絲釘固定好，一座實用的壁櫥就完成了！你還可以選擇滑動門或開闔式的門，重要的是要適合你的空間需求。
在角落的空間裡，可以安裝一個像照片中的壁櫥，採用開放式設計，再裝上穿衣鏡，就成了一個很棒的衣帽間。
這款有著高低掛桿設計的壁櫥，讓你可以把襯衫高高掛起，褲子則懸掛在較低的桿子上，分門別類更容易拿取。
當房間的空間有限時，最理想的，莫過於這款滑動門的設計，時尚美觀的外形更是吸引人！
這款壁櫥是採用石膏板模組化設計，可以承載相當的重量，收納時更為安心。上面可以擺放行李手提箱，中間層可以吊掛常用衣物，下層還可分類收納服飾，讓時尚的你能夠盡情採購喜愛的衣物！
這款壁櫥結合了木質與石膏板的材料，呈現出不同的顏色及紋理，讓房間散發出溫雅的風格。
這款設計讓壁櫥的使用更具彈性。一片片的木質掛板，可依照需要掛上或移除，搭配滑動門，顯得輕巧又新穎！
這款設計最適合喜歡蒐集各種鞋款的你！層層分格，搭配透明玻璃，想穿哪一雙，再也不必翻天覆地了！
這間更衣室採用木頭為主要材質，再搭配上石膏板材，呈現出溫馨優雅的質感。最棒的是，木材擁有不同的深淺色調和紋理，提供你多樣化的選擇性。
這款開放式設計，讓你可以把提箱、衣物和鞋類分門儲放。長桿可供吊放怕縐的衣服，但記得不要吊掛太重的物品，以免損壞掛架了。
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