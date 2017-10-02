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14 款採用石膏板製成的壁櫥（有些你可以自己動手做！）

Genie Chien Genie Chien
CLOSET, Toque De Menta Toque De Menta 更衣室
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當你搬進新家之後，欣喜之餘，下一瞬間，你忽然發覺自己沒有足夠的空間來存放衣物，此時，你該怎麼辦呢？一般來說，只要擁有一個良好的壁櫥，就足以把衣物保存得井井有條，有些設計得很理想的壁櫥，更可以把鞋類和其他配件都整合到同一個空間，使用起來更加方便。

但是，有時你需要更多使用空間，請人設計的報價又不見得划算，不如自己動動腦筋，運用想像力和創造力來 DIY 。以下要介紹給你 14 款採用石膏板製成的壁櫥，有些你甚至可以低廉的成本自己動手做，一起來看看吧！

1. 隱藏式設計

Badezimmer "en suite", Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH 臥室 Beige
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
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這款設計的外觀有如窗戶，將它關起時，衣物隱身不見，室內彷彿變出另一個面貌來！

喜歡這個設計嗎? 讓專家協助你吧!

2. 適合空間的設計

Choapan Decor by Erika Winters®Design, Erika Winters® Design Erika Winters® Design 臥室
Erika Winters® Design

Choapan Decor by Erika Winters®Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
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當你決定要裝置一個新的壁櫥時，必須要注意它會不會影響到房間的動線。像這組壁櫥和床鋪之間可以留些適當的空間，右側則採用開放式設計，可以擺置常用的物品，是很理想的設計。

3. 合宜的收納設計

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Студия авторского дизайна ASHE Home

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當我們在選擇壁櫥時，必須留意到儲放衣物所需的空間大小。像這款採用模組化的設計，可以根據自己的需要來組合，將預算控制在可以承受的範圍內。

4. DIY 款式

homify 更衣室
homify

homify
homify
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想試試 DIY 壁櫥嗎？這款就是可以參考的設計。先決定好空間的需要，將材料置入需要的位置，使用螺絲釘固定好，一座實用的壁櫥就完成了！你還可以選擇滑動門或開闔式的門，重要的是要適合你的空間需求。

5. 開放式壁櫥

Apartamento Orla Marítima, ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE 更衣室 木頭 Beige
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE

ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE

在角落的空間裡，可以安裝一個像照片中的壁櫥，採用開放式設計，再裝上穿衣鏡，就成了一個很棒的衣帽間。

6. 高低掛桿設計

Rehabilitación bajocubierta, TEKNIA ESTUDIO TEKNIA ESTUDIO 更衣室
TEKNIA ESTUDIO

TEKNIA ESTUDIO
TEKNIA ESTUDIO
TEKNIA ESTUDIO

這款有著高低掛桿設計的壁櫥，讓你可以把襯衫高高掛起，褲子則懸掛在較低的桿子上，分門別類更容易拿取。

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7. 滑動門設計

Zeit für Ihren Traumschrank., Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH 臥室 玻璃 White
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
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房間的空間有限時，最理想的，莫過於這款滑動門的設計，時尚美觀的外形更是吸引人！

8. 高承重設計

Reforma Casa C.P., Atelie 3 Arquitetura Atelie 3 Arquitetura 更衣室 MDF Beige
Atelie 3 Arquitetura

Atelie 3 Arquitetura
Atelie 3 Arquitetura
Atelie 3 Arquitetura

這款壁櫥是採用石膏板模組化設計，可以承載相當的重量，收納時更為安心。上面可以擺放行李手提箱，中間層可以吊掛常用衣物，下層還可分類收納服飾，讓時尚的你能夠盡情採購喜愛的衣物！

9. 混搭材質的設計

Musterhaus Poing Bavaria, Skapetze Lichtmacher Skapetze Lichtmacher 臥室
Skapetze Lichtmacher

Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher

這款壁櫥結合了木質與石膏板的材料，呈現出不同的顏色及紋理，讓房間散發出溫雅的風格。

10. 彈性空間

Elfa Schranksystem, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH 臥室 木頭 Brown
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

這款設計讓壁櫥的使用更具彈性。一片片的木質掛板，可依照需要掛上或移除，搭配滑動門，顯得輕巧又新穎！

11. 多功能款

homify 更衣室
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這款多功能的壁櫥設計，讓你除了儲放衣物之外，還可以把電視機和其他小配件全部集合到一個空間來！

12. 鞋款專用

DEPARTAMENTO EN CUERNAVACA, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores 更衣室
HO arquitectura de interiores

HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores
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這款設計最適合喜歡蒐集各種鞋款的你！層層分格，搭配透明玻璃，想穿哪一雙，再也不必翻天覆地了！

13. 木頭為主調

CASA RGV , GarDu Arquitectos GarDu Arquitectos 更衣室 木頭 Wood effect
GarDu Arquitectos

GarDu Arquitectos
GarDu Arquitectos
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這間更衣室採用木頭為主要材質，再搭配上石膏板材，呈現出溫馨優雅的質感。最棒的是，木材擁有不同的深淺色調和紋理，提供你多樣化的選擇性。

14. 豪華款

CLOSET, Toque De Menta Toque De Menta 更衣室
Toque De Menta

Toque De Menta
Toque De Menta
Toque De Menta

這款開放式設計，讓你可以把提箱、衣物和鞋類分門儲放。長桿可供吊放怕縐的衣服，但記得不要吊掛太重的物品，以免損壞掛架了。

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