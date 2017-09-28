路過也不會錯過! 散發酒吧氛圍，超級迷人的日式輕工業風店面

手搖杯飲料是台灣熱門的飲品之一，現在也越來越流行結合小型店面空間與手搖杯店面的’輕‘咖啡店設計。

位於新北市新莊的一位業主，希望將他的茶飲店結合小型店面，讓客人可以累的時候坐下來歇歇腳，另一方面，快速的外帶窗口也能便利趕時間的客人。

特別的是，業主喜歡日式融入酒吧的氛圍，今天我們就要跟著homify360一起去看看，小巧的店面之中，是用了哪些元素呈現日本風的酒吧呢！？