路過也不會錯過! 散發酒吧氛圍，超級迷人的日式輕工業風店面

手搖杯飲料是台灣熱門的飲品之一，現在也越來越流行結合小型店面空間與手搖杯店面的’輕‘咖啡店設計。
位於新北市新莊的一位業主，希望將他的茶飲店結合小型店面，讓客人可以累的時候坐下來歇歇腳，另一方面，快速的外帶窗口也能便利趕時間的客人。
特別的是，業主喜歡日式融入酒吧的氛圍，今天我們就要跟著homify360一起去看看，小巧的店面之中，是用了哪些元素呈現日本風的酒吧呢！？
一進到店內就可以看到滿滿的深色木頭裝潢，搭配黃色的燈光，整體看起來相當有氣氛。
誰說手搖店一定要千篇一律，進到這個空間你一定忘記自己是在手搖店內吧！能體驗到什麼不同的感覺呢？！
吧台空間不大，卻可以讓人近距離的互動。
小巧的木頭桌龐，搭配鐵製的椅子，呈現工業風格的吧台，來喝飲料的人可以彷彿進到另一個酒吧空間一般。
往外看可以發現空間並不是太大，所以設計師將位置規劃在一側，就可以更方便地進出。
座位區旁邊的牆面空間也不浪費，就選上代表業主個性或是店面風格的畫，一起來搭配吧！相信客人也會對你留下深刻印象！
快速外帶店面的設計，除了符合顧客的需求，也可以保留一點互動的空間。
這個吧台簡潔小巧，來店的客人可以自在坐下，等候時間也不會產生距離感，與老闆聊上兩句也很不錯！
由於空間不大，設計師規劃牆面以吊掛式的招牌，呈現店裡的日式風格的特色，不但不占空間，也立刻呈現店內特色。未來想更換風格也不是問題！
當然設計師也規劃了獨有的燈光位置，讓黃色的燈四散在空間角落，帶來溫暖的氛圍。
因為主要是以外帶店為主，設計師用了類似九宮格的宮格窗，開關方便，一來可以呈現日式風格，二來它透明的設計，讓店面與客人不再有距離，店內與外帶空間，路過就一眼可見！店內忙的時候，關上窗戶也不會太突兀！
此外，木頭的吧台還拼接了寶藍色的素材，抓住過路人的眼光！
仔細從內部看，更能發現設計師的用心，高舉過頭的吧台上，不但安裝了收納空間，還有照明的黃色燈光，方便店家實際使用。
而黑色的鐵架搭配木頭素材，就是輕工業風的日式設計元素！快快筆記！
設計師不放過每個設計細節，內部檯面也有仿木的紋路，與木頭窗戶自成一格。
九宮格窗戶打開時可以為室內帶來許多日照光，關起來時又是另一種氛圍！
深色鐵製燈罩與黃色燈泡，這個吊燈點綴了日式工業風格，彷彿置身在酒吧裡，不失沈穩的風格，完全是時下混搭元素的最佳案例！
還想看更多店面嗎？兩種空間，雙重魅力! 6 棟美麗的店鋪型住宅