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哪一種推拉門最適合你家？

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
Shutters, Appeal Home Shading Appeal Home Shading 窗戶與門百葉窗與捲簾
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推拉門可以為不同的生活領域創造分隔，同時保有空間的流暢以及寬敞感，非常多功能。由於推拉門可以依照你的牆壁高度做更改，而且有許多設計以及顏色，因此不管室內的裝潢為何，都能夠完美地做搭配。推拉門的基本三種類型為: :摺疊式推拉門、暗嵌式推拉門、多軌推拉門。考慮完你的需求之後，就可以開始挑選結構，材料以及模型，而它們的選擇也十分廣泛。依照你所擁有的預算，你可以決定你所要使用的材質，以及產品的質感。最好的方式是，找一位經驗豐富的專家聊聊，比較各個材質的優缺點以及價格，衡量之後再選擇最適合的解決方案。

多軌推拉門

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UN AMOUR DE MAISON

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多軌推拉門有各種材料以及型號，而最受到歡迎的是透明的，因為這種類型的推拉門能夠讓視覺有延續的效果，並且讓整體空間感覺更為輕盈。除此之外，通常廠商有提供各種不同顏色，設計以及紋理的推拉門。滑軌可以適用於任何的高度，直接與天花板做連結。然而，如果說可用的空間有限的話，設計軌道推拉門的時候會有一些難度。如同我們在圖中所看到的，推拉門的透明性讓小空間即使被分隔了，光依舊能夠穿梭在其中。如果是選用不透明的材質，則可以藉此選擇不同的顏色以及材質。

West London house, Viewport Studio Viewport Studio 拉門
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暗嵌式推拉門

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LA Hally Architect

House in Chandlers Ford II

LA Hally Architect
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暗嵌式推拉門在安裝上最困難，並且要有足夠的牆壁厚度，內部還必須要有空間，讓門可以滑動。然而這種推拉門最大的優點就是當門打開的時候，你將完全看不到他們的存在，因此可以讓空間感覺更為輕盈。暗嵌式推拉門最適合的空間是分隔走廊與入口，或是廚房，餐廳或是客廳。依照牆壁的厚度而定，通常要用隱藏門的牆壁再懸掛重物的話，幾乎是不可能的。

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Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH

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摺疊式推拉門

Двери из массива дерева и дверь-книжка, Lesomodul Lesomodul 窗戶與門門
Lesomodul

Lesomodul
Lesomodul
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如果說家中完全不可能裝其他類型的推拉門，而牆壁的厚度也不夠的話，這是最好的方案。然而由於這些門是折疊式的，所以所佔據的空間會比較大。這種類型的門有許多材料以及顏色可供選擇，甚至還可以用上裝飾用的玻璃，或者是木板條，打造出半透明度的美感。

延伸閱讀: 9個室內設計師最看不下去的佈置

Shutters Appeal Home Shading 窗戶與門百葉窗與捲簾
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更多不同種類的推拉門…

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