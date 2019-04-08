哪一種推拉門最適合你家？

多軌推拉門有各種材料以及型號，而最受到歡迎的是透明的，因為這種類型的推拉門能夠讓視覺有延續的效果，並且讓整體空間感覺更為輕盈。除此之外，通常廠商有提供各種不同顏色，設計以及紋理的推拉門。滑軌可以適用於任何的高度，直接與天花板做連結。然而，如果說可用的空間有限的話，設計軌道推拉門的時候會有一些難度。如同我們在圖中所看到的，推拉門的透明性讓小空間即使被分隔了，光依舊能夠穿梭在其中。如果是選用不透明的材質，則可以藉此選擇不同的顏色以及材質。