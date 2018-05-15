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絕美透天別墅: 融合自然景觀的通透系住宅

Peggy Yu Peggy Yu
隨意隨心，恰如其分的空間, 楊允幀空間設計 楊允幀空間設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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豪宅人人嚮往，但是卻害怕搭配上俗不可耐的裝潢風格。今天我們要介紹一間豪宅就是在屋主與設計者的互相理解，與巧妙設計下，打造出來融合自然景觀的大器設計。

這個案例中不但可以看到客廳透過設計的手法，與透天大陽台的相呼應。還有客廳佈置的細節，讓豪宅不再落于俗套，而是充滿自然氛圍的質感。

現在就跟著homify360一起去看看吧！

客廳正面

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楊允幀空間設計

隨意隨心，恰如其分的空間

楊允幀空間設計
楊允幀空間設計
楊允幀空間設計

這個客廳有著獨天得厚的環境，他有Ｌ型的陽台環繞著，引進充分的自然光與空氣。

特別是電視牆降低到空間中的一半，坐在家中就可以看到室外的植栽，不用開窗戶就能感受到綠意。反映了設計師對於自然元素的珍惜與對待，整體景觀的設計由此張圖就可以清楚呈現！

餐桌整體

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楊允幀空間設計

隨意隨心，恰如其分的空間

楊允幀空間設計
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楊允幀空間設計

這裡我們看到一整面大的玻璃牆，將空間巧妙區隔，又不至於完全分開。

主要是右側規劃為餐桌與書桌共同功能，有著明亮時尚的燈具，讓你彷彿處於咖啡店。

餐桌一角度

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楊允幀空間設計

隨意隨心，恰如其分的空間

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左側當然就是早餐台、中島與廚房設計，但左右兩者空間功能互通流動，兼具實用。

每個空間都能看出植栽的痕跡，你發現設計師的用心了嗎？

書房一角度

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隨意隨心，恰如其分的空間

楊允幀空間設計
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沒錯，設計師在這側也保留大面積的窗戶，將自然的光澤與空氣引入室內，綠油油的自然庭園彷彿與你的生活空間融為一體。

每個檯面上都放上植栽來點綴，將空間室內外互相衍生、互相交錯搭配，整體景觀就能展現其特質。

往客廳與陽台看過去

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隨意隨心，恰如其分的空間

楊允幀空間設計
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這裡可以稍微窺見陽台有多大，這樣的戶外空間規劃，讓你在家也可以享有私人的露天陽台，當然也要花較多時間維護整面牆的植栽。

廚房內部

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隨意隨心，恰如其分的空間

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這個廚房牆面採用低調的灰棕色，將質感立刻提升，一旁的玻璃牆、椅子、也都呼應了色彩。

大型白色的中島特別留了凹槽的位置，讓家人坐得更舒適。

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進入客廳

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隨意隨心，恰如其分的空間

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電視櫃的設計也不馬呼，利用開放式層架與鋼條，穿透的光線與綠意毫不遮掩，強調景觀的細節設計處處展現！

電視牆後也擺了兩張高腳椅，靠著電視牆休憩、對著戶外空間發呆聊天，也是一個小天地。

坐在客廳

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隨意隨心，恰如其分的空間

楊允幀空間設計
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Ｌ型長條沙發椅上擺放低彩度的抱枕，搭配花樣地毯、兩張高矮層次的橢圓形桌子，將整個空間比例拿捏完善。

玄關牆面設計

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楊允幀空間設計

隨意隨心，恰如其分的空間

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設計師也回應屋主的喜好，不需要過多的配飾，打造一種遠離塵囂的感覺，恰如其份分割了區域又保留了空間的通透性，沒有既定的風格。

配合屋主的喜愛，搭配樸真的原木，

休憩空間

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楊允幀空間設計

隨意隨心，恰如其分的空間

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設計師以「景觀搬進家，才是真豪宅」為原則，率性的將陽臺綠意當主景，一切隨意、隨心。

這個空間功能多元，但不變的是銜接景觀的設計，為整體大坪數的空間注入自然的生命力。

頂上風光

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隨意隨心，恰如其分的空間

楊允幀空間設計
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走到了頂樓，想不到柳暗花明又一村。景觀造景讓人聯想到流水的弧度，十分有意境。而眼前的玻璃屋內，正是可以坐擁眼前這美麗景色的透明浴室。

玻璃屋浴室

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楊允幀空間設計

隨意隨心，恰如其分的空間

楊允幀空間設計
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踏進浴室，想不到可以享受到平行視角的景觀之外，抬頭一望還能欣賞到雲朵的變化。想像在夜晚時分，一邊望著星空，一邊泡澡，那愜意的幸福感似乎只有天上有。

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