絕美透天別墅: 融合自然景觀的通透系住宅

豪宅人人嚮往，但是卻害怕搭配上俗不可耐的裝潢風格。今天我們要介紹一間豪宅就是在屋主與設計者的互相理解，與巧妙設計下，打造出來融合自然景觀的大器設計。
這個案例中不但可以看到客廳透過設計的手法，與透天大陽台的相呼應。還有客廳佈置的細節，讓豪宅不再落于俗套，而是充滿自然氛圍的質感。
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這個客廳有著獨天得厚的環境，他有Ｌ型的陽台環繞著，引進充分的自然光與空氣。
特別是電視牆降低到空間中的一半，坐在家中就可以看到室外的植栽，不用開窗戶就能感受到綠意。反映了設計師對於自然元素的珍惜與對待，整體景觀的設計由此張圖就可以清楚呈現！
這裡我們看到一整面大的玻璃牆，將空間巧妙區隔，又不至於完全分開。
主要是右側規劃為餐桌與書桌共同功能，有著明亮時尚的燈具，讓你彷彿處於咖啡店。
沒錯，設計師在這側也保留大面積的窗戶，將自然的光澤與空氣引入室內，綠油油的自然庭園彷彿與你的生活空間融為一體。
每個檯面上都放上植栽來點綴，將空間室內外互相衍生、互相交錯搭配，整體景觀就能展現其特質。
這個廚房牆面採用低調的灰棕色，將質感立刻提升，一旁的玻璃牆、椅子、也都呼應了色彩。
大型白色的中島特別留了凹槽的位置，讓家人坐得更舒適。
電視櫃的設計也不馬呼，利用開放式層架與鋼條，穿透的光線與綠意毫不遮掩，強調景觀的細節設計處處展現！
電視牆後也擺了兩張高腳椅，靠著電視牆休憩、對著戶外空間發呆聊天，也是一個小天地。
設計師也回應屋主的喜好，不需要過多的配飾，打造一種遠離塵囂的感覺，恰如其份分割了區域又保留了空間的通透性，沒有既定的風格。
配合屋主的喜愛，搭配樸真的原木，
設計師以「景觀搬進家，才是真豪宅」為原則，率性的將陽臺綠意當主景，一切隨意、隨心。
這個空間功能多元，但不變的是銜接景觀的設計，為整體大坪數的空間注入自然的生命力。
走到了頂樓，想不到柳暗花明又一村。景觀造景讓人聯想到流水的弧度，十分有意境。而眼前的玻璃屋內，正是可以坐擁眼前這美麗景色的透明浴室。
踏進浴室，想不到可以享受到平行視角的景觀之外，抬頭一望還能欣賞到雲朵的變化。想像在夜晚時分，一邊望著星空，一邊泡澡，那愜意的幸福感似乎只有天上有。