絕美透天別墅: 融合自然景觀的通透系住宅

豪宅人人嚮往，但是卻害怕搭配上俗不可耐的裝潢風格。今天我們要介紹一間豪宅就是在屋主與設計者的互相理解，與巧妙設計下，打造出來融合自然景觀的大器設計。

這個案例中不但可以看到客廳透過設計的手法，與透天大陽台的相呼應。還有客廳佈置的細節，讓豪宅不再落于俗套，而是充滿自然氛圍的質感。

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