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我要選什麼建材打造住家門面？

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Villa unifamiliare a Bastia Umbra (PG), Fabricamus - Architettura e Ingegneria Fabricamus - Architettura e Ingegneria 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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儘管大家都知道，事物的內涵最重要，但住宅的門面卻絕對值得重視。作為一座建築物或房子的外殼，它就像是一頁封面和畫布，反映出建築物不同的藝術和風格。此外，門面也透露出有關它的內部裝潢、品味格調和歷史線索。我們可以根據建築物的結構、式樣、裝潢、設計和時間，對門面這個議題加以深度探索，但在今天的點子簿裡，我們要介紹給你門面的建材，讓你看看它們的實際運用。

1. 金屬塗層 I

House in L'Ametlla del Vallès, MIRAG Arquitectura i Gestió MIRAG Arquitectura i Gestió 房子
MIRAG Arquitectura i Gestió

House in L'Ametlla del Vallès

MIRAG Arquitectura i Gestió
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如果建築物的門面，是決定它如何與環境對話的關鍵，塗層便代表了一種交流的語言。雖然金屬塗層較常用於工業建築或預製屋，但現在也愈來愈常使用在住宅上。這種材質的應用既簡單又快捷，可以呈現出光滑或帶有波紋的外觀，同時也可與木材、混凝土、石膏或石頭混搭。在這張照片中，我們可以看到建築師採用塗層，打造出美觀的白色牆面，直條紋的造形賦予建物不凡的氣質。

2. 金屬塗層 II

Proyecto de restauración del Paratge de Tudela-Culip (Club Med) en el Cap de Creus , EMF - landscape architecture EMF - landscape architecture 房子
EMF – landscape architecture

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Corten 鋼是一種應用於當代建築的常用建材。儘管這種材料具有氧化的特性，但由於擁有鉻和銅合金的保護層，對於大氣腐蝕具有強大的抵抗力。

3. 天然石材包覆

Ferienhaus | Stolte, Architekturbüro HOFFMANN Architekturbüro HOFFMANN 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Architekturbüro HOFFMANN

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建築史上，石頭可說是建材的元老。這座建築物採用不同顏色和紋理的材料，創造出優雅獨特的門面。硬度高的石材提供了良好的隔熱、隔音和抗潮濕功能。建築師採用帶有石板瓦的屋頂，深色的外觀散發出一股沈靜穩重的氣質。

4. 木材

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我們都很喜歡木材的質地和美感，它帶有一種溫暖調性，成為大家歡迎的材料。然而，這種建材卻對濕度、陽光輻射和溫度變化具有敏感性。儘管自古以來，木材就常被用來建造房舍，但在選定它作為門面之前，我們必須先確保木材會不會腐朽、是否經得起火災考驗，以及對濕度和輻射的反應。

5. 砌體牆

Villa unifamiliare a Bastia Umbra (PG), Fabricamus - Architettura e Ingegneria Fabricamus - Architettura e Ingegneria 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Fabricamus – Architettura e Ingegneria

Fabricamus - Architettura e Ingegneria
Fabricamus – Architettura e Ingegneria
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砌體牆是一種傳統的牆面構造，常用的材質包括：磚塊、瓷磚及石頭。這種牆壁可以採用不同的技術來打造，也可以運用灰泥取代泥漿來粘合不同的部位，創造出一股鄉村質樸的風格。

6. 石膏和砂漿

Casa en Gaüses, Anna & Eugeni Bach Anna & Eugeni Bach 房子
Anna &amp; Eugeni Bach

Anna & Eugeni Bach
Anna &amp; Eugeni Bach
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石膏和砂漿也是傳統上用來打造門面的材料。它具有低成本和多樣化的顏色，是一種建築師們愛用的選材。這棟住宅的門面採用不同寬度的綠色和白色條紋，創造出獨具一格的視覺效果，同時還可以掩蓋隨著時間可能出現的裂縫和痕跡。

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7. 混凝土

Casa Maruma, © Sandra Pereznieto © Sandra Pereznieto 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
© Sandra Pereznieto

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混凝土已成為當代建築常用的建材。以灰白色系為主調，同時具有不同的紋理變化，不需要太多維護，就可以經久耐用。在這張照片中，我們可以見到採用混凝土打造的墨西哥建築，搭配黑色的門窗框架，樸拙中自顯美感。

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8. 玻璃外牆

Haus SF, Dietrich | Untertrifaller Architekten ZT GmbH Dietrich | Untertrifaller Architekten ZT GmbH 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Dietrich | Untertrifaller Architekten ZT GmbH

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玻璃打造的門面外觀，具有通透明淨的視覺觀感，是很受市場歡迎的材料之一。採用門窗框架來做分隔，可以營造出簡單俐落的風格，但要留意日曬和維護的問題。在這張照片中，我們可以看到運用線條創造出來的美感，有玻璃圍欄的陽台更是令人嚮往不已！ 

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14 款採用石膏板製成的壁櫥（有些你可以自己動手做！）
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