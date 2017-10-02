我要選什麼建材打造住家門面？

混凝土已成為當代建築常用的建材。以灰白色系為主調，同時具有不同的紋理變化，不需要太多維護，就可以經久耐用。在這張照片中，我們可以見到採用混凝土打造的墨西哥建築，搭配黑色的門窗框架，樸拙中自顯美感。

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