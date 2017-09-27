你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

老屋翻新：擁有封閉式木頭陽臺的超別緻現代華廈

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
老華夏翻修, Hoyang Interior Design 禾揚設計 Hoyang Interior Design 禾揚設計
Loading admin actions …

台灣有不少“步入中年”的老華廈，這種類型的居所雖然條件還不是太差，但是通常沒有什麼特殊的風格，並且所使用的設備也較無法滿足現代人的生活需求。想要為老華廈創造新價值的話，請經驗豐富的專家翻修是最好的方式。

接下來我們就要欣賞一間老華廈，在經過專家改造之後，變身成為擁有木頭封閉式陽台，各個空間都超級柔和又別緻的現代居所。如果你也打算為你的老房子注入新生命的話，不妨一起找靈感！

改造前

老華夏翻修, Hoyang Interior Design 禾揚設計 Hoyang Interior Design 禾揚設計
Hoyang Interior Design 禾揚設計

老華夏翻修

Hoyang Interior Design 禾揚設計
Hoyang Interior Design 禾揚設計
Hoyang Interior Design 禾揚設計

改造前的格局與一般的華廈沒有太大的差異，但是你可以看到陽臺的區域十分陰暗，因此絕對是改造重點之一。

刺眼的燈光

老華夏翻修, Hoyang Interior Design 禾揚設計 Hoyang Interior Design 禾揚設計
Hoyang Interior Design 禾揚設計

老華夏翻修

Hoyang Interior Design 禾揚設計
Hoyang Interior Design 禾揚設計
Hoyang Interior Design 禾揚設計

改造前的燈光偏冷，給人一種刺眼以及生硬的感覺。如果要讓家裡增添溫度的話，專家勢必必須重新規劃照明設備。

格局

老華夏翻修, Hoyang Interior Design 禾揚設計 Hoyang Interior Design 禾揚設計
Hoyang Interior Design 禾揚設計

老華夏翻修

Hoyang Interior Design 禾揚設計
Hoyang Interior Design 禾揚設計
Hoyang Interior Design 禾揚設計

老華廈的格局喜歡將每個生活區域以門與牆隔開，然而這樣卻讓整體空間失去了開放感。

究竟改造後會是什麼樣的樣貌呢？現在就一塊揭曉！

溫度滿點的玄關！

老華夏翻修, Hoyang Interior Design 禾揚設計 Hoyang Interior Design 禾揚設計
Hoyang Interior Design 禾揚設計

老華夏翻修

Hoyang Interior Design 禾揚設計
Hoyang Interior Design 禾揚設計
Hoyang Interior Design 禾揚設計

一走進門，暖色調的燈光，加上木質的收納櫃，一陣暖意立刻襲來，讓人更加期待看到家中的室內裝潢…

開放式的設計

老華夏翻修, Hoyang Interior Design 禾揚設計 Hoyang Interior Design 禾揚設計
Hoyang Interior Design 禾揚設計

老華夏翻修

Hoyang Interior Design 禾揚設計
Hoyang Interior Design 禾揚設計
Hoyang Interior Design 禾揚設計

開放式的設計可以讓面積不大的公寓更為開闊，因此專家將公共的生活領域整合在一塊，藉此讓家人之間更為緊密。

淺色調

老華夏翻修, Hoyang Interior Design 禾揚設計 Hoyang Interior Design 禾揚設計
Hoyang Interior Design 禾揚設計

老華夏翻修

Hoyang Interior Design 禾揚設計
Hoyang Interior Design 禾揚設計
Hoyang Interior Design 禾揚設計

不管是牆面或是傢俱的顏色都非常柔和，帶有淡淡的北歐味道。在客廳的空間裡頭，專家搭配了鮮艷的畫作，成為畫龍點睛的裝飾品。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

木頭的封閉式陽臺

老華夏翻修, Hoyang Interior Design 禾揚設計 Hoyang Interior Design 禾揚設計
Hoyang Interior Design 禾揚設計

老華夏翻修

Hoyang Interior Design 禾揚設計
Hoyang Interior Design 禾揚設計
Hoyang Interior Design 禾揚設計

老華夏翻修, Hoyang Interior Design 禾揚設計 Hoyang Interior Design 禾揚設計
Hoyang Interior Design 禾揚設計

老華夏翻修

Hoyang Interior Design 禾揚設計
Hoyang Interior Design 禾揚設計
Hoyang Interior Design 禾揚設計

封閉式的陽台安全性高，專家將各面都鋪上木板，讓人誤以為置身在芬蘭的桑拿中！

臥室

老華夏翻修, Hoyang Interior Design 禾揚設計 Hoyang Interior Design 禾揚設計
Hoyang Interior Design 禾揚設計

老華夏翻修

Hoyang Interior Design 禾揚設計
Hoyang Interior Design 禾揚設計
Hoyang Interior Design 禾揚設計

家中的其中一間臥室也以中性色調為主，不僅讓人心更能沈靜，也十分簡約時尚。

浴室

老華夏翻修, Hoyang Interior Design 禾揚設計 Hoyang Interior Design 禾揚設計
Hoyang Interior Design 禾揚設計

老華夏翻修

Hoyang Interior Design 禾揚設計
Hoyang Interior Design 禾揚設計
Hoyang Interior Design 禾揚設計

間浴室採取乾濕分離的設計，對於現代家庭來說是最完美的選擇。除此之外，大量使用石材，更是為現代風的浴室增添了一絲的奢華味道。

更衣間

老華夏翻修, Hoyang Interior Design 禾揚設計 Hoyang Interior Design 禾揚設計
Hoyang Interior Design 禾揚設計

老華夏翻修

Hoyang Interior Design 禾揚設計
Hoyang Interior Design 禾揚設計
Hoyang Interior Design 禾揚設計

最後讓我們看看改造後的更衣間，雖然說空間不是太大，專家卻能在天花板規劃出額外的收納空間，非常聰明！

延伸閱讀：如何改造老公寓？這間有神明廳的木質空間是絕佳範例！

對抗秋老虎! 讓臥室不悶熱的必知方法
你喜歡改造的成果嗎？

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了