老屋翻新：擁有封閉式木頭陽臺的超別緻現代華廈

台灣有不少“步入中年”的老華廈，這種類型的居所雖然條件還不是太差，但是通常沒有什麼特殊的風格，並且所使用的設備也較無法滿足現代人的生活需求。想要為老華廈創造新價值的話，請經驗豐富的專家翻修是最好的方式。
接下來我們就要欣賞一間老華廈，在經過專家改造之後，變身成為擁有木頭封閉式陽台，各個空間都超級柔和又別緻的現代居所。如果你也打算為你的老房子注入新生命的話，不妨一起找靈感！
改造前的格局與一般的華廈沒有太大的差異，但是你可以看到陽臺的區域十分陰暗，因此絕對是改造重點之一。
改造前的燈光偏冷，給人一種刺眼以及生硬的感覺。如果要讓家裡增添溫度的話，專家勢必必須重新規劃照明設備。
老華廈的格局喜歡將每個生活區域以門與牆隔開，然而這樣卻讓整體空間失去了開放感。
究竟改造後會是什麼樣的樣貌呢？現在就一塊揭曉！
一走進門，暖色調的燈光，加上木質的收納櫃，一陣暖意立刻襲來，讓人更加期待看到家中的室內裝潢…
開放式的設計可以讓面積不大的公寓更為開闊，因此專家將公共的生活領域整合在一塊，藉此讓家人之間更為緊密。
不管是牆面或是傢俱的顏色都非常柔和，帶有淡淡的北歐味道。在客廳的空間裡頭，專家搭配了鮮艷的畫作，成為畫龍點睛的裝飾品。
封閉式的陽台安全性高，專家將各面都鋪上木板，讓人誤以為置身在芬蘭的桑拿中！
家中的其中一間臥室也以中性色調為主，不僅讓人心更能沈靜，也十分簡約時尚。
這間浴室採取乾濕分離的設計，對於現代家庭來說是最完美的選擇。除此之外，大量使用石材，更是為現代風的浴室增添了一絲的奢華味道。
最後讓我們看看改造後的更衣間，雖然說空間不是太大，專家卻能在天花板規劃出額外的收納空間，非常聰明！