老屋翻新：擁有封閉式木頭陽臺的超別緻現代華廈

台灣有不少“步入中年”的老華廈，這種類型的居所雖然條件還不是太差，但是通常沒有什麼特殊的風格，並且所使用的設備也較無法滿足現代人的生活需求。想要為老華廈創造新價值的話，請經驗豐富的專家翻修是最好的方式。

接下來我們就要欣賞一間老華廈，在經過專家改造之後，變身成為擁有木頭封閉式陽台，各個空間都超級柔和又別緻的現代居所。如果你也打算為你的老房子注入新生命的話，不妨一起找靈感！