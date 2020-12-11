一字型廚房: 18 種小空間也可以擁有的美麗設計

廚房的款式有很多種，如果說你家的面積不大，廚房所擁有的區塊有限的話，一字型廚房算是最理想的選擇。一字型廚房將烹煮，儲藏跟洗滌的區域結合在同一線上，因此煮飯的時候幾乎不需要移動位置。雖然說一字型廚房設計有其優點，但也有一些要領需要注意，特別是小層架構造的房屋，還要考慮是否與天花板裝潢有設計衝突，以及廚具的適配等因素，比方說，瓦斯爐與牆面至少要留 40 公分的距離，工作檯面的大小大概要 80-90公分。
如果說想要選擇最理想的一字型廚房的話，跟專家好好聊聊是最有幫助的~如果說你想要找尋不同一字型廚房的靈感，這本點子簿將要介紹 18 種小空間也可以擁有的一字型廚房，一起來看看吧!
首先看到的這個一字型廚房選擇了白色系，因此不會壓縮空間，而專家特地挑選黑色的檯面，與白色形成對比。
除此之外，一字型廚房連結著吧檯桌，是最適合面積有限的小公寓的好選擇。
接下來這個一字型廚房以淺色木頭與白色組合而成，淡雅的魅力讓人感到舒服自在。廚房的旁邊是可以置物的吧檯桌，還有分隔區域的功能。
日本人超級鍾愛木頭，因此連廚房櫥櫃也常選用木頭的材質。雖然說木頭容易受潮，但是只要經過適當的塗層處理，使用壽命也能跟一般櫥櫃一樣長。
接下來這個一字型廚房使用了深色系，加上木頭的櫥櫃後，既時尚又有溫度。
而為了增加儲藏的空間，專家將櫃子設計高至天花板，因此收納功能很強大。
不到兩坪的小廚房有廚房該有的所有機能，簡單又實用。
一字型廚房風格有很多種，而圖中的設計既有典雅的味道，又以黑色點出個性，十分獨特。
白色的木頭櫃加上不銹鋼的流理檯面，這個一字型廚房有兩種不同的味道。
在這個散發著濃濃工業風的家裡，專家以木頭櫥櫃做為對比，混搭風格的方式讓房子裡頭一點也不單調。
如果嫌棄你的一字型廚房收納空間不夠的話，那麼在牆壁上釘上層架是好辦法。
石材的檯面加上木頭的櫥櫃，兩種天然的元素激盪出絕佳的火花。
木頭的牆面讓人欣賞到木質的美麗紋路，結合了不銹鋼的檯面與櫥櫃後，柔軟中帶有個性。
接下來這個一字型廚房非常有別緻的氣息，適合現代的小公寓。
這個一坪左右的小廚房不僅有炊煮與水槽區，還有大量的收納櫃。
大面積採用純白色的設計，整個空間看起來更加寬敞明亮。
最後看到的這個一字型廚房傾吐了溫柔女人心，超級適合單身女子的小公寓。
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