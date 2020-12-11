一字型廚房: 18 種小空間也可以擁有的美麗設計

廚房的款式有很多種，如果說你家的面積不大，廚房所擁有的區塊有限的話，一字型廚房算是最理想的選擇。一字型廚房將烹煮，儲藏跟洗滌的區域結合在同一線上，因此煮飯的時候幾乎不需要移動位置。雖然說一字型廚房設計有其優點，但也有一些要領需要注意，特別是小層架構造的房屋，還要考慮是否與天花板裝潢有設計衝突，以及廚具的適配等因素，比方說，瓦斯爐與牆面至少要留 40 公分的距離，工作檯面的大小大概要 80-90公分。

如果說想要選擇最理想的一字型廚房的話，跟專家好好聊聊是最有幫助的~如果說你想要找尋不同一字型廚房的靈感，這本點子簿將要介紹 18 種小空間也可以擁有的一字型廚房，一起來看看吧!