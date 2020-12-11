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一字型廚房: 18 種小空間也可以擁有的美麗設計

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
O-HOUSE, .8 / TENHACHI .8 / TENHACHI 廚房
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廚房的款式有很多種，如果說你家的面積不大，廚房所擁有的區塊有限的話，一字型廚房算是最理想的選擇。一字型廚房將烹煮，儲藏跟洗滌的區域結合在同一線上，因此煮飯的時候幾乎不需要移動位置。雖然說一字型廚房設計有其優點，但也有一些要領需要注意，特別是小層架構造的房屋，還要考慮是否與天花板裝潢有設計衝突，以及廚具的適配等因素，比方說，瓦斯爐與牆面至少要留 40 公分的距離，工作檯面的大小大概要 80-90公分。

如果說想要選擇最理想的一字型廚房的話，跟專家好好聊聊是最有幫助的~如果說你想要找尋不同一字型廚房的靈感，這本點子簿將要介紹 18 種小空間也可以擁有的一字型廚房，一起來看看吧!

1. 結合吧檯桌的設計

Apartamentos Alfama / Lisboa - Apartments in Alfama / Lisbon, Ivo Santos Multimédia Ivo Santos Multimédia 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Ivo Santos Multimédia

Ivo Santos Multimédia
Ivo Santos Multimédia
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首先看到的這個一字型廚房選擇了白色系，因此不會壓縮空間，而專家特地挑選黑色的檯面，與白色形成對比。

除此之外，一字型廚房連結著吧檯桌，是最適合面積有限的小公寓的好選擇。

2. 巧妙分隔空間

廚房/玄關 Moooi Design 驀翊設計 斯堪的納維亞風格的走廊，走廊和樓梯
Moooi Design 驀翊設計

廚房/玄關

Moooi Design 驀翊設計
Moooi Design 驀翊設計
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接下來這個一字型廚房以淺色木頭與白色組合而成，淡雅的魅力讓人感到舒服自在。廚房的旁邊是可以置物的吧檯桌，還有分隔區域的功能。

3. 全木頭的設計

さんかく屋根の家/ Triangle Roof, 株式会社 井川建築設計事務所 株式会社 井川建築設計事務所 現代廚房設計點子、靈感&圖片
株式会社 井川建築設計事務所

株式会社 井川建築設計事務所
株式会社 井川建築設計事務所
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日本人超級鍾愛木頭，因此連廚房櫥櫃也常選用木頭的材質。雖然說木頭容易受潮，但是只要經過適當的塗層處理，使用壽命也能跟一般櫥櫃一樣長。

4. 時尚又有溫度

Кухня «Саванна», Decolabs Home Decolabs Home 廚房
Decolabs Home

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接下來這個一字型廚房使用了深色系，加上木頭的櫥櫃後，既時尚又有溫度。

而為了增加儲藏的空間，專家將櫃子設計高至天花板，因此收納功能很強大。

5. 簡單又實用

白島九軒町の家, SWITCH&Co. SWITCH&Co. 廚房
SWITCH&amp;Co.

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不到兩坪的小廚房有廚房該有的所有機能，簡單又實用。

6. 典雅的氣息

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廚房

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一字型廚房風格有很多種，而圖中的設計既有典雅的味道，又以黑色點出個性，十分獨特。

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7. 磁磚是亮點

永和新時代 樂宅設計｜系統傢俱
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中性色系的一字型廚房看起來超級簡約，而牆面的白色磁磚則營造出可愛的個性。

8. 不銹鋼的材質

VILLINO (PORTO ERCOLE - GR), Studio Guerra Sas Studio Guerra Sas 廚房
Studio Guerra Sas

Studio Guerra Sas
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白色的木頭櫃加上不銹鋼的流理檯面，這個一字型廚房有兩種不同的味道。

9. 混搭風格

O-HOUSE, .8 / TENHACHI .8 / TENHACHI 廚房
.8 / TENHACHI

.8 / TENHACHI
.8 / TENHACHI
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在這個散發著濃濃工業風的家裡，專家以木頭櫥櫃做為對比，混搭風格的方式讓房子裡頭一點也不單調。

10. 運用多色瓷磚

homify 廚房
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粉嫩色系的一字型廚房超級可愛，搭配上各種色系的磁磚牆面後，更顯別緻。

11. 結合層架

立地重視＆音楽重視。部屋中央に夫婦別々の「スタジオ」, 株式会社ブルースタジオ 株式会社ブルースタジオ 現代廚房設計點子、靈感&圖片
株式会社ブルースタジオ

株式会社ブルースタジオ
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如果嫌棄你的一字型廚房收納空間不夠的話，那麼在牆壁上釘上層架是好辦法。

12. 整潔的畫面

CASA DEL PODESTÀ, Officine Liquide Officine Liquide 置入式廚房 木頭
Officine Liquide

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石材的檯面加上木頭的櫥櫃，兩種天然的元素激盪出絕佳的火花。

13. 柔軟中帶有個性

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COMMOD-Haus GmbH

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木頭的牆面讓人欣賞到木質的美麗紋路，結合了不銹鋼的檯面與櫥櫃後，柔軟中帶有個性。

14. 別緻的氣息

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Moooi Design 驀翊設計

台南_住宅空間_德和大邁

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接下來這個一字型廚房非常有別緻的氣息，適合現代的小公寓。

15. 粉嫩綠色

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粉嫩的綠色是這個一字型廚房的重點，而白色的磁磚也讓整體空間更為可愛。

16. 小而美

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這個一坪左右的小廚房不僅有炊煮與水槽區，還有大量的收納櫃。

17. 白色空間

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舍子美學設計有限公司

朱水集思-北京磐古七星酒店

舍子美學設計有限公司
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大面積採用純白色的設計，整個空間看起來更加寬敞明亮。

18. 溫柔女人心

Appartamento luminoso e moderno, cristina bisà cristina bisà 現代廚房設計點子、靈感&圖片
cristina bisà

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cristina bisà
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最後看到的這個一字型廚房傾吐了溫柔女人心，超級適合單身女子的小公寓。

延伸閱讀: 廚房拉門: 15 種省空間，防油煙又美麗的好設計

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