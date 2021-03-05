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小空間大魔力! 7 間 11 坪以下的高機能小套房

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現代人的生活空間非常有限，而大多數的單身貴族或是小倆口通常會居住在11 坪以下的小套房裡。要如何在這樣的小空間裡頭，創造出最大的機能性呢？理論上來說，我們可以從以下幾個方面來實現小空間裡的最大機能性：例如我們可以選擇簡單的色彩搭配，最常見的白色或者黑白灰的搭配就可以帶來很好的空間張力；或者我們可以選用多功能複合的家具用品，同時最大化地收納、應藏不必要的物品；另外，我們也可以適當地分隔空間，也是提升有限層次感的一個方法！總之，方法有很多，這一本點子簿將要以 7 間 11 坪以下的小套房，直接為你做示範。由不同的專家們所設計的小套房坪數雖小，但是依舊劃分出不同的生活領域，收納功能更是非常完善！現在就一塊來看看這些不同的設計，從中找靈感！

1. 10. 285 坪的小套房

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這間小套房擁有挑高的天花板，因此可以做出夾層的區塊。公共領域採取開放式的設計，並且選用中性的色系，讓空間不壓縮。

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為了提升收納機能，通往夾層的樓梯下方成為了大小各異的儲藏抽屜，超級實用！

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夾層除了作為臥室使用，也有不小的收納空間。以霧面的拉門取代實色的門板，小空間感覺更有穿透性。

2. 10 坪小套房

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禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design

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禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design
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10坪多大？可能會超出你的想像！這間為了新婚夫婦所設計的 10 坪小套房可以說各處都是驚喜。利用睡眠區的高度，下方規劃設計了大量地儲藏櫃，足以容納兩人的物品。

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點此看更多細節：新婚族的夢幻小套房：功能性超強的 10 坪舒適好空間

3. 10 坪的美麗空間

設計師為業主設計組合排列的專屬系統櫃家具，活潑多樣的櫃子，為空間增添多變組合的收納可能也更具質感。 大觀創境空間設計事務所 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
大觀創境空間設計事務所

設計師為業主設計組合排列的專屬系統櫃家具，活潑多樣的櫃子，為空間增添多變組合的收納可能也更具質感。

大觀創境空間設計事務所
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接下來這間小套房也是 10 坪，室內走現代簡約的風格。專家以系統櫃創造出美感與功能性兼具的收納空間。設計師為了讓空間有更多樣使用的可能，以吧檯來區隔廚房與客廳。

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突出的沙發和高腳椅能在這樣的舞台空間盡情揮灑。 大觀創境空間設計事務所 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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突出的沙發和高腳椅能在這樣的舞台空間盡情揮灑。

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空間挑高3米6，因此非常有開放感。

4. 工業風小套房設計

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窗台設計

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這間位在北投的套房屋主非常鍾愛工業風的懷舊況味，設計師考量到典型工業風的視覺感過於強烈，影響房客的接受度，因此藉由色彩、質材、軟件的相互轉換，擷取工業風的精神元素帶入空間中，循序漸進地堆疊出輕工業風的細膩質感，同時又兼備居家所需的溫馨氣息。

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設計師巧妙地將客廳與臥室規劃在兩端，藉由小書房以及小衣櫥的家具，區分出兩種不同的生活領域。

5. 8 坪小套房

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8坪異國日租套房─浪漫

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這間挑高的 8 坪小套房走淡淡的古典風格，美麗的雕花扶把是整個空間的重點。

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位在夾層下方的廚房規劃了吧臺區，不僅具有功能性，也會讓訪客們感到驚艷！

點此看更多細節：8 坪的小浪漫:異國情調小套房

6. 年輕夫婦的 10 坪小套房

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為了讓年輕的夫婦可以享受新婚的時光，專家利用不同的家具，分隔出生活的領域。

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除了家具外，專家還將牆面漆上不同的顏色，藉此讓各個生活領域，有其區隔。

玄關 一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design 斯堪的納維亞風格的走廊，走廊和樓梯
一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design

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除了實用的設計之外，這個小套房裝潢也充滿了趣味性的小細節。例如玄關的區域中，圓形的小框格便十分有變化性。

點此看更多細節：改造老舊公寓: 一間為年輕夫妻打造的 10 坪溫暖寓所

7. 米蘭的 10 坪小套房

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看完眾多的台灣案例，那麼讓我們看看義大利人如何做吧！

這間位在米蘭的 10 坪小套房利用拉門的設計，將生活領域完全分隔，讓人大嘆神乎其技！

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床的下方是大量的收納空間，如果想要完全隔開睡眠區的話，只要拉上木頭拉門就可以了。

點此看更多細節：伸縮自如的家!克服小空間的時尚套房


延伸閱讀：

15 個超適合小空間的拉門設計

小客廳也可以很美麗! 20 種美觀又實用的設計
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