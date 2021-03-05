小空間大魔力! 7 間 11 坪以下的高機能小套房

現代人的生活空間非常有限，而大多數的單身貴族或是小倆口通常會居住在11 坪以下的小套房裡。要如何在這樣的小空間裡頭，創造出最大的機能性呢？理論上來說，我們可以從以下幾個方面來實現小空間裡的最大機能性：例如我們可以選擇簡單的色彩搭配，最常見的白色或者黑白灰的搭配就可以帶來很好的空間張力；或者我們可以選用多功能複合的家具用品，同時最大化地收納、應藏不必要的物品；另外，我們也可以適當地分隔空間，也是提升有限層次感的一個方法！總之，方法有很多，這一本點子簿將要以 7 間 11 坪以下的小套房，直接為你做示範。由不同的專家們所設計的小套房坪數雖小，但是依舊劃分出不同的生活領域，收納功能更是非常完善！現在就一塊來看看這些不同的設計，從中找靈感！