4 種戶外空間的地板材質：優點和缺點

裝潢是一項包含無數大大小小任務的巨大挑戰，我們會在裝潢的過程中遇到很多意想不到的問題，同時面臨各種各樣的選擇。那麼我們一般會遇到哪些問題呢？例如我們需要確定整個空間的設計風格，讓家裡所有的元素都看起來協調一致，或者我們會遇到傢俱選擇的問題，選擇什麼材質，以及尺寸大小等。類似的問題還有很多，那麼你有考慮過地板選擇的問題嗎？
為房子選擇適合的地板並不是一項簡單的任務，你不僅要考慮到美觀性，還要評估材質的特性以及施工的困難度。找到合適的地板，可能會比選擇牆面的顏色或是客廳的家具更乏味，但是地板這個元素對於房子有相當大的重要性。
今天我們將要針對戶外空間的地板材質做分析，除了要看看它們是否能承受極端的溫度變化之外，也要考慮到所需的施工技術，另外也要評估不同材質的視覺效果。雖然說施工的技術很重要，但是也要找到一個在外觀上適合我們的露臺以及庭院的材質，畢竟這將會影響到你的戶外時光。為了要讓你挑選的過程更加輕鬆，我們將要為你介紹 4 種戶外空間的地板材質，一起看看它們的優缺點再做選擇。
陶瓷地板是戶外常常見到的地板材質，而這道理很簡單。磁磚地板容易維護與清潔，並且可以承受溫度的變化，因此成為戶外地板的絕佳選擇。
瓷磚地板也有不同的種類，市面上常見的是黏土與瓷窯，而不同的類別也有其優點。
1. 陶質磚: 陶質磚的硬度不足，因此比較不建議用來貼在戶外的地板。
2. 瓷質磚: 瓷質磚的特色是堅硬細膩，並且風格多樣化，不論是色彩、圖案，還是光澤，在設計上都比較精緻獨特，具良好的裝飾效果，因此使用瓷質磚可以營造出不同的風格。然而瓷質磚的吸水率過小，因此黏貼的牢固性可能不及陶質磚。如果你要使用瓷質磚作為戶外磁磚的話，要注意多變的溫度對其造成的影響，施工的時候要考慮到伸縮的縫隙大小。
3. 赤土陶磚: 由原始黏土經由手工或機器，在低溫中製成的。這種地磚的特色是其具有粗糙, 粗獷, 原始的顏色，適合打造出質樸的鄉間風格。這種地磚主要產於墨西哥。
許多人會選擇木頭做為露臺的地板，而木頭通常能夠營造出十分舒適溫馨的氛圍。然而雖然說這個天然的材質有非常多優點，也有其劣勢。雖然木頭頗為耐磨，但是比其他材質還要來地細膩，因此需要花更多時間維護，尤其是天然的木材。現在不僅有天然木材可以選擇，也有合成的木板。如果不知道哪一種最適合你的話，建議你與專家溝通後再做決定。
但它的優點是值得的：
1.好看：木頭絕對是所有材質裡面最美觀的，而不同樹木的紋路以及顏色也有所不同。生長在熱帶的樹木更為耐雨以及可以承受天氣的變化。木頭地板給人溫暖的感覺，打赤腳走在上面非常舒適。
2. 實用: 木頭的一大優點是，當放在下層結構上的時候，地板可以更為平整。
考慮到環保以及美觀性，最令人滿意的材料是天然石材。石材是非常容易維護，並且具有高耐用性的材料。其獨特之處在於每塊石頭都是獨一無二的。
戶外地磚最常見的石材類型為:
1. 花崗岩: 雖然不是最便宜的室外地磚類型，如果非要找一個這類地板貼缺點的話，那可能就是價格吧，但它卻是最美的一個種類。建議你用在較為溫暖的區域，因為花崗岩的耐熱性佳，因此適合溫度較高的地區。花崗岩也有不同的顏色，尺寸以及形狀可以供你做選擇。
2. 板岩: 由於這是非常防水的材料，而且具有良好的隔熱性，因此最適合用在屋頂上。除此之外，板岩也很適合作為戶外磚的材質，它的顏色從淺灰色到接近黑的灰，因此給人沉穩的感覺，能為你的露臺增添獨特性。
3. 砂岩（ Sandstone ） －砂粒固結而成的岩石，主要是由碎屑狀態的石英、長石等等… 組織所構成。
想要為露臺增添現代感的話，拋光的水泥地板是最好的選擇。這種類型的地板施工起來超級便利，而且容易清潔維護。雖然我們通常看到的水泥地板是灰色的，但其實水泥地板有許多不同的顏色。
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