4 種戶外空間的地板材質：優點和缺點

裝潢是一項包含無數大大小小任務的巨大挑戰，我們會在裝潢的過程中遇到很多意想不到的問題，同時面臨各種各樣的選擇。那麼我們一般會遇到哪些問題呢？例如我們需要確定整個空間的設計風格，讓家裡所有的元素都看起來協調一致，或者我們會遇到傢俱選擇的問題，選擇什麼材質，以及尺寸大小等。類似的問題還有很多，那麼你有考慮過地板選擇的問題嗎？

為房子選擇適合的地板並不是一項簡單的任務，你不僅要考慮到美觀性，還要評估材質的特性以及施工的困難度。找到合適的地板，可能會比選擇牆面的顏色或是客廳的家具更乏味，但是地板這個元素對於房子有相當大的重要性。

今天我們將要針對戶外空間的地板材質做分析，除了要看看它們是否能承受極端的溫度變化之外，也要考慮到所需的施工技術，另外也要評估不同材質的視覺效果。雖然說施工的技術很重要，但是也要找到一個在外觀上適合我們的露臺以及庭院的材質，畢竟這將會影響到你的戶外時光。為了要讓你挑選的過程更加輕鬆，我們將要為你介紹 4 種戶外空間的地板材質，一起看看它們的優缺點再做選擇。