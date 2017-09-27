對抗秋老虎! 讓臥室不悶熱的必知方法

台灣的四季不分明，幾乎一年到頭都非常炎熱，如果沒有做好防熱的措施的話，臥室絕對從早到晚都十分悶熱。在白天的時候，陽光照射進入臥室，導致裡頭累積熱氣不散。晚上睡覺的時候，自然會因為這些熱氣而感到不舒服，無法入睡。
為了要讓你晚上的睡眠品質更好，不會在洗澡後又整身都汗流浹背，我們為你整理了讓臥室不悶熱的必知方法。想要睡得舒服又健康的話，現在就一起看看!
想要讓房間不悶熱的話，通風便更加重要，而最為簡單的做法就是購買電扇。然而，如果不想要因為電力讓房間更熱的話，必須在必要的時候才打開電扇。在房間的天花板上安裝一個吊扇，可以讓整間房間的空氣流通。假如說吊扇依舊不夠力的話，可以在吊扇下方擺放一個冰桶，讓空氣通過的時候產生冷卻的效果。除此之外，為了要讓臥室不要過於悶熱，記得不要同時使用多種電器
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白天不在家的時候，你一定要防止熱能進入房間，而想要隔絕熱氣的話，最好是安裝一個百葉窗，或者是使用有隔熱作用的窗簾。
晚上的時候，你可以將窗簾拉起來，打開室內的窗戶，讓空氣流通。如果房間裡面兩側都有窗戶的話，將它們一起打開，可以讓臥室裡面產生交叉通風的功用。
家中的窗戶沒有百葉窗的話，窗簾就格外重要。記得要選擇淺色的材質，例如白色。黑色的布料容易吸收熱量，會讓房間更熱。
通常西曬的房子午後室溫都會偏高， 你可以購買隔熱紙，藉此阻絕紫外線和熱輻射。將這些隔熱紙貼在西曬窗的窗面上， 可以降低室內溫度2到3度不等。 加裝隔熱紙之後，臥室能夠變得更為涼爽，並且估計可以為你省下20％的冷氣電費。
如果都已經採取了上面的方法，臥室還是跟桑拿房一樣的話，那麼你可以在你的床上鋪上涼蓆，這樣也有降溫的作用。你可選擇的涼蓆、枕席的材質有草、亞麻、竹纖維等。 記得臥室寢具也要儘量選擇那些天然、透氣、 環保的紡織品，例如純棉、亞麻、 竹纖維等材質，具有較強的吸濕性， 觸感舒適柔軟，長時間使用也能保持清爽。
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