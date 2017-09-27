對抗秋老虎! 讓臥室不悶熱的必知方法

台灣的四季不分明，幾乎一年到頭都非常炎熱，如果沒有做好防熱的措施的話，臥室絕對從早到晚都十分悶熱。在白天的時候，陽光照射進入臥室，導致裡頭累積熱氣不散。晚上睡覺的時候，自然會因為這些熱氣而感到不舒服，無法入睡。

為了要讓你晚上的睡眠品質更好，不會在洗澡後又整身都汗流浹背，我們為你整理了讓臥室不悶熱的必知方法。想要睡得舒服又健康的話，現在就一起看看!