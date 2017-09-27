如何打造一個可以讓客人過夜的起居室？

客廳不僅可以接待親朋好友，在此與彼此熱絡地閒話家常，也可以在盡興地與彼此互動，讓他們直接留下來過夜。不管是臨時要留宿的客人，或者是接待遠道而來的親戚，只要利用合適的家具，你就能將起居室打造成一個有不同功能的區域。

接下來要為你介紹 6 個例子，讓你的客廳可以搖身一變成為臥室，並且看起來依舊美觀。