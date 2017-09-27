如何打造一個可以讓客人過夜的起居室？

客廳不僅可以接待親朋好友，在此與彼此熱絡地閒話家常，也可以在盡興地與彼此互動，讓他們直接留下來過夜。不管是臨時要留宿的客人，或者是接待遠道而來的親戚，只要利用合適的家具，你就能將起居室打造成一個有不同功能的區域。
接下來要為你介紹 6 個例子，讓你的客廳可以搖身一變成為臥室，並且看起來依舊美觀。
夾層的上方通常會規劃成睡眠區，下方則會做為書房或是小客廳。
如果臨時有訪客要留宿，你可以將夾層的下方的家具移開，鋪上簡單的床墊以及寢具，就可以讓訪客們安心入睡。
圖中的這個家具是由木棧板簡單製作而成。木棧板幾乎不需要經過任何加工，只要在上面鋪上床墊，然後再加上枕頭以及寢具，就可以成為超級舒服的睡床。這樣子的設計不僅簡單方便，而且還很年輕有風格。
這張沙發的線條十分簡約現代，顏色也很時尚。你絕對猜不出來，它可以如何變成睡覺的地方吧?
現在就往下揭曉謎底…
想不到沙發的牆壁裡面隱藏了一張睡床，而沙發則成為床的底襯，這樣的設計非常適合現代的小空間。
想要讓客廳變成臥室，最簡單的方式絕對是選擇一張寬敞的沙發。例如圖中這種比平常還要寬的沙發，就可以成為讓客人舒服入睡的單人床。
為了因應現代人喜歡變化的個性，沙發也有組合式的設計。每個區塊都可以移動，因此你可以依照你的需求，讓沙發有不同的形狀與樣貌。