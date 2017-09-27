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如何打造一個可以讓客人過夜的起居室？

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Bilocale Pigneto - Roma, Luca Tranquilli - Fotografo Luca Tranquilli - Fotografo 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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客廳不僅可以接待親朋好友，在此與彼此熱絡地閒話家常，也可以在盡興地與彼此互動，讓他們直接留下來過夜。不管是臨時要留宿的客人，或者是接待遠道而來的親戚，只要利用合適的家具，你就能將起居室打造成一個有不同功能的區域。

接下來要為你介紹 6 個例子，讓你的客廳可以搖身一變成為臥室，並且看起來依舊美觀。

1. 夾層

Bilocale Pigneto - Roma, Luca Tranquilli - Fotografo Luca Tranquilli - Fotografo 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Luca Tranquilli – Fotografo

Luca Tranquilli - Fotografo
Luca Tranquilli – Fotografo
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夾層的上方通常會規劃成睡眠區，下方則會做為書房或是小客廳

如果臨時有訪客要留宿，你可以將夾層的下方的家具移開，鋪上簡單的床墊以及寢具，就可以讓訪客們安心入睡。

2. 扶手椅

homify 客廳沙發與扶手椅
homify

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扶手椅也可以變成單人床，而且只需要簡單的步驟就能打開。圖中的兩張小扶手椅，可以立刻變身成為讓訪客留宿的小床。

3. 木棧板

Loft, SMMARQUITECTURA SMMARQUITECTURA 客廳沙發與扶手椅
SMMARQUITECTURA

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圖中的這個家具是由木棧板簡單製作而成。木棧板幾乎不需要經過任何加工，只要在上面鋪上床墊，然後再加上枕頭以及寢具，就可以成為超級舒服的睡床。這樣子的設計不僅簡單方便，而且還很年輕有風格。

4. 沙發隱藏的秘密

Letto a scomparsa, Artigiani in città Artigiani in città 臥室床與床頭櫃
Artigiani in città

Artigiani in città
Artigiani in città
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這張沙發的線條十分簡約現代，顏色也很時尚。你絕對猜不出來，它可以如何變成睡覺的地方吧?

現在就往下揭曉謎底…

Letto a scomparsa, Artigiani in città Artigiani in città 臥室床與床頭櫃 Blue
Artigiani in città

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Artigiani in città
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想不到沙發的牆壁裡面隱藏了一張睡床，而沙發則成為床的底襯，這樣的設計非常適合現代的小空間。

5. 寬敞的沙發

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想要讓客廳變成臥室，最簡單的方式絕對是選擇一張寬敞的沙發。例如圖中這種比平常還要寬的沙發，就可以成為讓客人舒服入睡的單人床。

6. 可移動的組合沙發

homify 客廳沙發與扶手椅
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為了因應現代人喜歡變化的個性，沙發也有組合式的設計。每個區塊都可以移動，因此你可以依照你的需求，讓沙發有不同的形狀與樣貌。

延伸閱讀: 如何搭配家具與牆面的顏色 – 7個萬無一失的小技巧

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