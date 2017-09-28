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環保的最佳選擇: 回收廢棄貨櫃打造而成的時尚貨櫃屋

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Transformación contenedor de 40 pies, Home Box Arquitectura Home Box Arquitectura 度假別墅
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隨著時代的進步，環保的精神以及概念也影響到我們對於房子的要求。貨櫃屋是利用廢棄的貨櫃所蓋成的新形態房屋，曾經用來運送貨物的貨櫃價格十分低廉，並且很堅固，而且還可以營造出備受喜愛的工業風，可以說是優點多多。台灣現在大多只有臨時性的貨櫃屋，然而在房價高漲的年代，這種類型的房子其實是非常經濟實惠的好選擇。

接下來將要為大家介紹，如何回收貨櫃屋，將之改造成一個充滿現代感，並且十分舒適的居所。假如你也考慮這種環保的生活方式的話，現在就讓我們一起欣賞更多細節!

廢棄的貨櫃

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Home Box Arquitectura

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負責改造廢棄貨櫃的專家的使命是利用回收再利用，傳達出環保的精神。在改造之前，這個貨櫃真的會讓人懷疑它可以變成一個舒適的居所嗎?

讓我們看下去…

改造中

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為了營造出俐落的時尚感，專家將貨櫃的外皮漆上了黑色。

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並且在貨櫃的外牆上安裝了門與窗，以確保室內的通風良好。

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一切都已就緒，準備拖往預定的基地

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搭配植物

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貨櫃屋難免給人一種生冷的感覺，因此專家搭配了植物以及露臺，讓整體畫面更為柔和。

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搭配上綠色植物，這間貨櫃屋也可以成為一個另類的度假別墅!

室內的裝潢

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走進室內後，雖然面積不大，但是專家依舊規劃出不同的生活領域。

長形的格局裡頭，以有弧度的吧檯桌作為分隔客廳與臥室的隔間，具有絕佳的功能性，又不會壓縮整體空間。

地板的材質

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藉由不同的地板材質，讓面積不大的貨櫃屋裡頭也有隔間的效果。家具以及裝潢都十分簡約時尚，非常適合小倆口在此生活。

牆面的顏色

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床頭的牆面漆上了亮麗的黃色，與黑色的吧檯桌形成了絕佳的對比。光是看到這樣的畫面，誰會料想到這是間貨櫃屋呢?

延伸閱讀: 行動小木屋：一間跟著你到處走、可以客製化的獨特居所

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