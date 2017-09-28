環保的最佳選擇: 回收廢棄貨櫃打造而成的時尚貨櫃屋

隨著時代的進步，環保的精神以及概念也影響到我們對於房子的要求。貨櫃屋是利用廢棄的貨櫃所蓋成的新形態房屋，曾經用來運送貨物的貨櫃價格十分低廉，並且很堅固，而且還可以營造出備受喜愛的工業風，可以說是優點多多。台灣現在大多只有臨時性的貨櫃屋，然而在房價高漲的年代，這種類型的房子其實是非常經濟實惠的好選擇。
接下來將要為大家介紹，如何回收貨櫃屋，將之改造成一個充滿現代感，並且十分舒適的居所。假如你也考慮這種環保的生活方式的話，現在就讓我們一起欣賞更多細節!
負責改造廢棄貨櫃的專家的使命是利用回收再利用，傳達出環保的精神。在改造之前，這個貨櫃真的會讓人懷疑它可以變成一個舒適的居所嗎?
讓我們看下去…
貨櫃屋難免給人一種生冷的感覺，因此專家搭配了植物以及露臺，讓整體畫面更為柔和。
搭配上綠色植物，這間貨櫃屋也可以成為一個另類的度假別墅!
走進室內後，雖然面積不大，但是專家依舊規劃出不同的生活領域。
長形的格局裡頭，以有弧度的吧檯桌作為分隔客廳與臥室的隔間，具有絕佳的功能性，又不會壓縮整體空間。
藉由不同的地板材質，讓面積不大的貨櫃屋裡頭也有隔間的效果。家具以及裝潢都十分簡約時尚，非常適合小倆口在此生活。
床頭的牆面漆上了亮麗的黃色，與黑色的吧檯桌形成了絕佳的對比。光是看到這樣的畫面，誰會料想到這是間貨櫃屋呢?