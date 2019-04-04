我的星座適合什麼臥室風格？12 個絕佳的範例

臥室是讓我們徹底休息的地方，因此是非常重要的生活區域。在這個地方我們重新充電，然後隔天可以再次辛勤地工作以及學習。
臥室的風格有很多種，如果說你不知道哪種顏色以及風格最適合你的話，今天我們將要依照星座，為你介紹最合適的臥室。 我們依照了各個星座的特性以及個性，選出了相應的 12 間臥室。現在就一起來看看，我們的選擇是不是也十分符合你的喜好與個性吧!
處女座的人需要非常柔軟的生活環境，因此我們特地為處女座的你，挑選了以白色為基調，搭配上米白色系的家具以及飾品的臥室。處女座的人最大的特色便是追求完美主義，因此通常比較偏好極簡的空間，因此房間內最好不要有太多繁雜的設計以及顏色，維持環境的整潔度。
巨蠍座是由月亮所掌管，因此被認為是 12 星座裡面最敏感的一群。巨蠍座的人特別喜歡待在臥室，因為這讓他們感到安全感。由於巨蠍座的人偏向於尋找母愛的光輝，以及尋求安心以及被保護，因此我們特地挑選了這間古典鄉村風的臥室。不管是使用的家飾品或者是材質，都非常有溫度，讓人感到安心。
雙魚座的標誌是水，因此適合雙魚座的臥室是柔軟且輕薄的質感，外加上獨特的收藏品。由於雙魚座的人喜歡作夢，因此所選的裝飾也會反應出他們個人的品味。
天蠍座的人個性比較神秘以及複雜，讓人無法一眼看穿，因此天蠍座的臥室應該要選用質感佳且獨特的家飾品與家具。在這間臥室裡頭，許多不同的風格的家飾品以及寢具讓人無法一看就說出它的確切風格，因此格外適合神秘的天蠍座。
金牛座的人通常比較尋求傳統且安全的目標，偏愛腳踏實地的生活，不會隨意作夢，因此比較適合偏向大地色系的顏色。由於金牛座由維納斯所掌管，所以這個星座的人也非常有美感。我們特地挑選了這間有古典的壁爐以及燈具的臥室，讓金牛座的你可以被美麗的事物包圍著。
如果說巨蠍座是較為女性化的象徵，那麼摩羯座就是相反。摩羯座的人比較喜歡具有男性化特徵經典裝飾以及元素。因為這樣的特性，我們特地挑選了這間深色系的房間。在這間臥室裡頭，每件物品都訴說著一個故事，而深沉的顏色則訴說著摩羯座的堅強個性。
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天秤座的人需要充足的空間，因此臥室絕對要寬敞不擁擠。由於封閉的空間會讓這個尋求自由空氣的星座感到恐懼，所以我們挑選了使用白色系以及天藍色的房間，而挑高的天花板也非常適合天秤座的個性。
雙子座的人古靈精怪，非常有創意。不管是在任何的場所，你都可以看到他們大量的好奇心。為了滿足他們這樣的個性，臥室絕對要夠開放以及通風，以及擁有絕佳的自然光。以裝飾品來說的話，最好是搭配不平凡，具有特色的奇怪擺飾品。
水瓶座的人超級愛幻想，跳躍性的思考能力常常讓身旁的人摸不透。由神秘的天王星所掌控，水瓶座的人喜歡不尋常且有趣的空間。他們的臥室要可以讓他們揮灑他們的創意，因此像是這間臥室，便能夠讓睡眠區成為一個完全獨立的小空間，滿足水瓶座的人想要盡情作夢的個性。
牡羊座的人的體內都住著一個小孩，他們超級有精力，也非常調皮。為了要讓牡羊座的人在臥室裡面可以休息，但又不會覺得過於無聊，充滿創意的擺設以及收納家具是絕對少不了的。然而，動了一整天的他們也是會累的，因此顏色最好選擇比較讓人可以感到溫暖且靜下心的淺色系。
射手座的人非常喜歡社交，也將自由視為最重要的事情。射手座的人喜歡冒險，然而依舊渴望擁有歸屬感。在外頭冒險完的他們，會將收集的各種物品擺放在臥室裡頭，因此射手座的人的房間可以說個性十分強烈鮮明。
獅子座的人被太陽所掌管，因此總是有與生俱來的大將之風。這樣的你需要一個符合你的身分的房間，因此不管是窗簾或是家具的選擇，都可以選用奢華的樣式。另外，由於獅子座的人多少會有點自戀的傾向，因此房間裡頭可以安裝大面的鏡子，並且要有充足的陽光，以滿足這些森林之王的慾望。
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