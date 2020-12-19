如何抓老鼠: 10 個絕招

當你發現家裡有一隻老鼠的時候，勢必會忍不住大叫吧?! 你的心中一定會想 老鼠到底哪來的? 躲在哪? 有幾隻? 會不會咬我的小孩? 會不會害家裡的人生病? 而最重要的就是，要如何抓老鼠，或者說使用科學的抓老鼠的方法。

的確，老鼠很有可能會傳染疾病，因此對居家的環境幾乎是有害無益，特別是廚房和儲物間等地方，都很有可能成為老鼠躲藏的地方。如果你正在裝潢新家，那麼你可以嘗試諮詢設計師，特別是廚房等重點場所的設計專家們的建議，不過不用擔心，接下來我們要給你 10 個絕招，即使是已經裝潢好的房子也同樣適用，這些方法和建議可以幫助你你成功抓住鼠輩，讓家裡的人永保健康。總之，如果你也害怕老鼠，或者擔心老鼠的危害，那就一定不要錯過這本點子簿喔，現在就來學習抓老鼠的絕招吧～