如何抓老鼠: 10 個絕招

當你發現家裡有一隻老鼠的時候，勢必會忍不住大叫吧?! 你的心中一定會想
老鼠到底哪來的? 躲在哪? 有幾隻? 會不會咬我的小孩? 會不會害家裡的人生病? 而最重要的就是，要如何抓老鼠，或者說使用科學的抓老鼠的方法。
的確，老鼠很有可能會傳染疾病，因此對居家的環境幾乎是有害無益，特別是廚房和儲物間等地方，都很有可能成為老鼠躲藏的地方。如果你正在裝潢新家，那麼你可以嘗試諮詢設計師，特別是廚房等重點場所的設計專家們的建議，不過不用擔心，接下來我們要給你 10 個絕招，即使是已經裝潢好的房子也同樣適用，這些方法和建議可以幫助你你成功抓住鼠輩，讓家裡的人永保健康。總之，如果你也害怕老鼠，或者擔心老鼠的危害，那就一定不要錯過這本點子簿喔，現在就來學習抓老鼠的絕招吧～
老鼠在野外是被獵捕的對象，因此它們知道要如何保護自己，因此也會往較安全的地方移動。如果它們可以躲在家具底下的話，它們就會這樣做。如果說是開放的空間的話，它們絕對會靠近牆壁或垂直的表面，所以你所設的陷阱應該要靠近牆壁或者是櫥櫃等大型家具。
有些人會選擇在家中擺放毒藥，消滅鼠輩。然而如果家中有還不懂事的小孩，或者是貓狗之類的寵物的話，它們很有可能會誤食這些毒藥，因此絕對要小心。如果說家中寵物誤食毒藥的話，很有可能會嚴重脫水，或者血液凝固而死亡。
雖然說你可能會不想要殺生，但是與老鼠同居，代表我們可能會被感染疾病。如果家中有老鼠亂竄的話，它們的排泄物有可能散落四處，例如，我們用餐的桌子上。如果你真的不想要把老鼠殺死的話，至少應該把它們丟出屋外。
當你看到家中有老鼠出沒的跡象的時候，第一步可能是去買陷阱。然而，另外一個最為原始，也頗有趣的方式就是養一隻貓。貓的天性是捕捉老鼠，因此如果家裡有老鼠的話，貓的捕捉能力會比設陷阱更高。
一般來說，老鼠的陷阱有兩種類型。一種是擺放誘餌，然後將老鼠監禁。另外一種方式是使用有強力黏性的陷阱，放在老鼠會通過的地方，讓它們附著在上面。
你可以用什麼當誘餌呢? 例如老鼠最愛的花生醬以及巧克力，還有起士。
老鼠是非常敏捷的動物，因此即使我們比它們大許多，也很有可能無法掌握它們的蹤跡。想要追蹤它們的路線的話，看看它們的排泄物是最實際的。老鼠常見的出沒地帶也包含高的位置，因為對老鼠來說，要跳起來是沒有難處的。然而它們也常常走同樣的路線，所以如果我們追蹤它們的路線，就可以知道要在哪裡放置陷阱。
老鼠入侵你家的原因有兩個，食物以及溫度。有洞的牆壁以及冷卻的浴室管道，都有可能是它們出沒的地方。你可以好好思考一下，哪樣的空間適合老鼠生存。
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老鼠喜歡待在有庇護以及溫度的洞裡，而有許多食物殘渣的廚房也是它們的最愛。而在廚房裡頭，垃圾桶，放寵物飼料的碗，以及有碎屑的地板都是老鼠喜歡的地方。你可以改變垃圾桶以及寵物飼料盒的位置，而如果發現老鼠的蹤跡，所有的食物都應該更要密封存放。