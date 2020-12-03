8 個適合浴室牆面的材質

裝修浴室的時候需要花費更多的心力，無論是浴室天花板材質，浴室牆壁還是浴室油漆或者磁磚的選擇都是裝潢過程中的一個重要課題，因為這個生活區域的溼氣比其他房間還要來得高。除此之外，比起客廳或是臥室，浴室通常被分到的面積都比較小，因此想要讓浴室結合美感以及功能性的話，的確是要下點功夫的。
雖然說浴室裝修並不簡單，但你可千萬別直接放棄。我們接下來就要為你提供 8 個裝潢浴室牆面的好點子，或許你可以從這裡找到自己喜歡的設計風格和類型，或者你也可以找經驗豐富的專家商量，進而選擇最適合你浴室的材質以及風格。
現在就一起來看看這些好點子吧～
浴室裡面使用木牆的確會讓人感到小驚訝，因為這種款式通常比較常出現在桑拿裡頭，而一般的家庭很少會在浴室牆面鋪上木板。然而木頭可以為浴室營造出溫暖的感覺，如果選擇熱帶木材，例如柚木的話，便比較不用擔心木頭會因為浴室產生的蒸汽與水氣而快速腐爛。另外，木頭需要定期維護，如果你請專家在表面塗層的話，壽命會更長。
讓浴室一秒變時尚的方式絕對是使用拋光水泥，這種類型的材質不僅美觀，防水性以及附著力也超棒。除此之外，磁磚有縫隙容易產生汙垢，然而拋光水泥便沒有這種困擾，因此維護起來超級輕鬆。雖然說許多人會把拋光水泥與工業風聯想在一塊，然而其實這種材質有許多顏色可以選擇。
從圖中的範例你可以看到，米色系的拋光水泥搭配上鏡子以及從上面打下來的黃光，顯得非常有溫度。
在浴室牆面上塗上油漆是最傳統的方式，而現在有許多類型的油漆，例如防水且快乾的種類可以選擇。比起傳統的油漆，這些特殊的油漆更耐潮濕，並且有防水的功能可以保護壁面。
石材最大的優點就是可以輕鬆營造出優雅且奢華的氣息，然而石材最大的缺點就是價格比其他的材質來得高昂。大理石有深淺的色系可以選擇，通常其紋路可以讓浴室有個重點，幾乎不需要其他的裝飾品。
如果說你喜歡石材，但又不想花太多錢的話，你可以選擇石材面板。這種材料非常便宜，表面也很自然，非常適合預算少的人。
磚頭的表面粗糙，維護起比較複雜，因此不常使用在浴室裡面。如果你在浴室使用磚頭的話，必須要防止它累積灰塵。然而磚頭的好處是可以為浴室打造出獨特的樣貌，因此頗適合用在廁所或者是客用的浴室。
磁磚是經典的好選擇，這樣的材質可以抗溫度的變化，還能夠承受濕度以及蒸氣，容易維護。
這個浴室是沒有窗戶的浴室，然而利用了磁磚的顏色組合，變得非常爽朗明亮，有趣多變化。
磁磚也有多種類型，除了常見的純色磁磚外，還可以選用有花紋的磁磚，讓小小的空間也能夠充滿藝術感，趣味不壓抑。
許多人不喜歡在浴室使用壁紙，因為這樣的方式比較容易吸收濕氣，因此維護不易。然而現在的科技進步，乙烯基的壁紙非常耐潮濕，安裝起來也十分簡單。即使牆面上依舊有舊的磁磚，你也不需要移除它們。壁紙的最大優點就是花樣很多，因此可以為浴室提供不一樣的面貌。
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