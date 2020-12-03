8 個適合浴室牆面的材質

裝修浴室的時候需要花費更多的心力，無論是浴室天花板材質，浴室牆壁還是浴室油漆或者磁磚的選擇都是裝潢過程中的一個重要課題，因為這個生活區域的溼氣比其他房間還要來得高。除此之外，比起客廳或是臥室，浴室通常被分到的面積都比較小，因此想要讓浴室結合美感以及功能性的話，的確是要下點功夫的。

雖然說浴室裝修並不簡單，但你可千萬別直接放棄。我們接下來就要為你提供 8 個裝潢浴室牆面的好點子，或許你可以從這裡找到自己喜歡的設計風格和類型，或者你也可以找經驗豐富的專家商量，進而選擇最適合你浴室的材質以及風格。

現在就一起來看看這些好點子吧～