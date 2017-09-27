整合用餐區與廚房: 10 個絕佳的設計

現代的人傾向將不同的生活領域結合在一塊，而基本的原因就是因為室內缺乏大空間，因此如果再隔間的話，家中的空間會被壓縮。另外一個原因是美觀的考量，面積越狹窄的話，將兩個區域結合起來會更好看。
然而在傳統的家庭裡面，廚房以及用餐區通常都是分開的。然而現代的家庭喜歡彼此之間的連結更為緊密，因此廚房不再只是烹調美食的地方，也是讓全家人以及訪客一塊互動的公用空間。
接下來我們將要為你介紹 10 個將廚房以及用餐區整合在一塊的設計，相信你應該可以找到實用的靈感!
在這個整合的空間裡頭，廚房以及用餐區有著不同的風格。廚房的色系充滿現代感，銀色的冰箱給人工業的感覺。中島廚房的紫色則帶來浪漫的氛圍，用餐區的木頭餐桌則散發著鄉村的味道。這些元素結合在一起卻十分和諧，讓人感到舒適自在。
大大的木頭長桌，搭配上身旁的碎花布窗簾，這個整合的空間散發著鄉村氣息，卻又不會太過誇張。
接下來這個空間偏小，因此專家使用了白色，讓空間不被壓縮。除此之外，餐桌更是使用玻璃的材質，更有穿透性。
接下來這個用餐區使用了圓桌，整體畫面非常質樸可愛。除此之外，櫥櫃的設計也很有鄉村的風味，讓人可以感受到樸實的氣息。
廚房沿著牆面而規劃而成，中間的留白區域則成為了擺放木頭長桌的位置。這樣的設計完美地利用了空間，非常適合小房子。
雖然說開放式的設計受到許多人的擁戴，但是對於想要讓區塊有所分隔的屋主來說，可以利用廚房的吧檯桌，簡單地讓用餐區與廚房做分隔。
現代的公寓面積很小，因此不只是用餐區與廚房，客廳也常會存在於同一個空間裡。在這張圖中，專家把用餐區分配在窗邊的位置，這樣用餐的時候可以一邊沐浴在日光下。
這個寬敞的挑高空間裡，專家採用了鐵製質感的櫥櫃，打造出輕工業風。
ㄇ字形廚房的其中一面貼著餐桌，彼此之間緊密連結，卻又有所區隔。
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