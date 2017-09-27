整合用餐區與廚房: 10 個絕佳的設計

現代的人傾向將不同的生活領域結合在一塊，而基本的原因就是因為室內缺乏大空間，因此如果再隔間的話，家中的空間會被壓縮。另外一個原因是美觀的考量，面積越狹窄的話，將兩個區域結合起來會更好看。

然而在傳統的家庭裡面，廚房以及用餐區通常都是分開的。然而現代的家庭喜歡彼此之間的連結更為緊密，因此廚房不再只是烹調美食的地方，也是讓全家人以及訪客一塊互動的公用空間。

接下來我們將要為你介紹 10 個將廚房以及用餐區整合在一塊的設計，相信你應該可以找到實用的靈感!