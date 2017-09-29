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戶外座椅區設計: 13 個適合懶人的完美範例

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Uaxac Condos, Taller Veinte Taller Veinte 露臺
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戶外空間絕對是一個完美的家不可少的元素，而對於懶人來說，戶外的座椅區可以讓你輕鬆又悠閒地享受戶外的時光。戶外座椅區要如何設計呢? 其實你不需要花太多錢，只要好好地檢視你的院子裡的風格，搭配相應的座椅，就可以輕鬆地打造出一個悠閒的戶外座椅區。

接下來的 13 個範例非常適合懶人，也十分美麗喔!

1. 利用草坪的區域

Uaxac Condos, Taller Veinte Taller Veinte 露臺
Taller Veinte

Taller Veinte
Taller Veinte
Taller Veinte

在花圃以及露臺的中間留白區域上，擺放白色的戶外座椅，立刻讓人置身島國。

2. 石材

Knightsbridge Roof Terrace - Aralia Garden Design Aralia 商业空间 石器 Grey 商業空間
Aralia

Knightsbridge Roof Terrace – Aralia Garden Design

Aralia
Aralia
Aralia

由於這個院子使用了大量的石材，因此座椅區也與其做搭配。

石頭的桌子搭上黑色的鐵製座椅，不管是質感或是顏色都形成劇烈的反差。

3. 簡單的躺椅

proyecto residencial "SR01" , PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores 庭院泳池
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

如果家裡有個小泳池，那麼在旁邊放個簡單的躺椅是在適合不過的了!

4. 小圓桌

Open-Plan Kitchen/Living Room, Ladbroke Walk, London , Cue & Co of London Cue & Co of London 庭院
Cue &amp; Co of London

Open-Plan Kitchen/Living Room, Ladbroke Walk, London

Cue & Co of London
Cue &amp; Co of London
Cue & Co of London

由於空地不大，所以擺張圓桌以及兩張小椅子，更加符合可愛的風格。

5. 造型座椅

Casa Clemente, Juan Carlos Loyo Arquitectura Juan Carlos Loyo Arquitectura 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Juan Carlos Loyo Arquitectura

Juan Carlos Loyo Arquitectura
Juan Carlos Loyo Arquitectura
Juan Carlos Loyo Arquitectura

藍色的造型座椅在白色牆面的襯托之下，讓人聯想到外頭的藍天白雲。

6. 簾幕很加分

FiaFlora Expogarden | 2009, Folha Paisagismo Folha Paisagismo 庭院
Folha Paisagismo

Folha Paisagismo
Folha Paisagismo
Folha Paisagismo

如果說空間足夠，可以打造出一個圖中這樣的遮陽棚，在上面擺放舒適的座椅，成為一個類似酒吧區的地方。

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7. 島國情懷

homify 庭院
homify

homify
homify
homify

接下來這個院子裡的座椅區非常有島國的風情，超級愜意。

喜歡這個設計嗎? 讓專家協助你吧!

8. 沉思專區

HOME STAGING EXTÉRIEUR OU L’ART DE BIEN VENDRE SON BIEN IMMOBILIER, SEVEN GARDEN SEVEN GARDEN 庭院
SEVEN GARDEN

SEVEN GARDEN
SEVEN GARDEN
SEVEN GARDEN

簡單地擺放一張長凳，你就可以在充滿綠意的戶外空間裡盡情沉思。

9. 小桌椅

Rear Amenity Space Arc 3 Architects & Chartered Surveyors 露臺
Arc 3 Architects &amp; Chartered Surveyors

Rear Amenity Space

Arc 3 Architects & Chartered Surveyors
Arc 3 Architects &amp; Chartered Surveyors
Arc 3 Architects & Chartered Surveyors

鐵製的小桌椅簡單卻不失美感，而且也不會過於昂貴。

10. 隨性風格

Casa Ming, LGZ Taller de arquitectura LGZ Taller de arquitectura 庭院 石器 Green
LGZ Taller de arquitectura

LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura

隨性地在小石子上放兩張造型獨特的座椅，戶外座椅區就此完成!

11. 大地色系

Projeto, Heloisa Titan Arquitetura Heloisa Titan Arquitetura 露臺
Heloisa Titan Arquitetura

Projeto

Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura

為了呼應大地的質感，專家特地選擇了同色系的椅子，讓整體畫面更為和諧。

12. 繞著火爐

GREENLİNE PEYZAJ BERKANT YALÇIN, GREENLİNE PEYZAJ GREENLİNE PEYZAJ 庭院
GREENLİNE PEYZAJ

GREENLİNE PEYZAJ
GREENLİNE PEYZAJ
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圍著火爐擺放的座椅有如一個戶外的小客廳

13. 木頭甲板上的坐墊

Uaxac Condos, Taller Veinte Taller Veinte 露臺
Taller Veinte

Taller Veinte
Taller Veinte
Taller Veinte

如果有木頭甲板的話，直接在上面放上坐墊，利用不同的顏色打造出層次。

延伸閱讀: 太陽再大也不怕! 17 種讓你悠閒一下午的愜意露臺

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