戶外座椅區設計: 13 個適合懶人的完美範例

戶外空間絕對是一個完美的家不可少的元素，而對於懶人來說，戶外的座椅區可以讓你輕鬆又悠閒地享受戶外的時光。戶外座椅區要如何設計呢? 其實你不需要花太多錢，只要好好地檢視你的院子裡的風格，搭配相應的座椅，就可以輕鬆地打造出一個悠閒的戶外座椅區。
接下來的 13 個範例非常適合懶人，也十分美麗喔!
在花圃以及露臺的中間留白區域上，擺放白色的戶外座椅，立刻讓人置身島國。
由於這個院子使用了大量的石材，因此座椅區也與其做搭配。
石頭的桌子搭上黑色的鐵製座椅，不管是質感或是顏色都形成劇烈的反差。
如果家裡有個小泳池，那麼在旁邊放個簡單的躺椅是在適合不過的了!
由於空地不大，所以擺張圓桌以及兩張小椅子，更加符合可愛的風格。
藍色的造型座椅在白色牆面的襯托之下，讓人聯想到外頭的藍天白雲。
如果說空間足夠，可以打造出一個圖中這樣的遮陽棚，在上面擺放舒適的座椅，成為一個類似酒吧區的地方。
簡單地擺放一張長凳，你就可以在充滿綠意的戶外空間裡盡情沉思。
鐵製的小桌椅簡單卻不失美感，而且也不會過於昂貴。
隨性地在小石子上放兩張造型獨特的座椅，戶外座椅區就此完成!
為了呼應大地的質感，專家特地選擇了同色系的椅子，讓整體畫面更為和諧。
圍著火爐擺放的座椅有如一個戶外的小客廳。
如果有木頭甲板的話，直接在上面放上坐墊，利用不同的顏色打造出層次。