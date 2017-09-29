居家整潔很重要! 10 個打掃的時候常犯的錯誤

打掃房子不是一件容易或者是有趣的事情，你需要花上不少的時間，也要集中注意力。無奈的是，打掃房子是一件必須定期重複做的事情，因此找出不費力的清潔方式便更加重要。這一本點子簿將要為大家介紹 10 個打掃房子的時候常犯的錯誤，只要記住一些小撇步，你就可以花最少的力氣，有效率地整理你的居家環境。不管是從廚房到客廳，你都將能夠提供家人以及客人一個舒適又整潔的環境。一起來看看該怎麼做!
與你的既定印象相反，你不需要等陽光明媚的時候清理窗戶，其實一個乾燥的陰天才是理想的時候。由於太陽升起的時候，你所使用的清潔劑溫度會變高，而其產生的蒸氣將會更難清理窗戶的表面。
我們常常利用海棉清理居家環境，然而，你記得你最後一次洗海綿的時候嗎? 如果海綿不乾淨的話，很有可能會孳生細菌，反而讓家裡越清越不乾淨。你應該要注意經常在熱水裡面清洗海綿，或是把海綿放在熱水裡面進行消毒。除此之外，你也要定期更換海綿，畢竟這是消耗品，所以千萬不要捨不得丟掉舊的海綿。
大多數的我們都會把清潔劑直接噴在要清洗的表面上，然而這是非常常見的一項錯誤。你應該要把清潔劑噴在海綿或是超細纖維的布上，然後用另外一塊布把清潔劑清理掉。特別是當你要清潔鋼板或是木材的表面的時候，直接在上面噴清潔劑為傷害材質，因此會縮短家具的使用壽命。
雖然這不是一件讓人感到快樂的差事，但是你要注意浴室的刷子。例如，你要常常清潔擺放浴室刷子的容器，每天要把裡面堆積的水倒掉，然後盡可能地沖洗刷子，再把它放回容器裡面。
匆匆忙忙地只清理表面的話，其實只是浪費時間而已。你應該要好好地規劃時間，然後仔細地清理家中的每一個角落，不然你只是浪費了寶貴的時間而已。
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不同的傢俱以及地面材質的特性都不同，所以不要使用一樣的清潔產品。例如，你用在浴室地板的清潔劑不一定適合客廳的木頭地板，所以你應該要為不同的區域選擇適合的產品。
打掃的時候方向很重要，當你要把表面上的垃圾清除乾淨的時候，最好是從左到右移動，以避免越掃越髒的情形發生。
洗滌劑不是噴越多清得越乾淨，噴太多的話只會讓你沖洗的時間拉長，而且清潔的效果也不見得會更好。
當你用吸塵器的時候是不是有聞到一股怪味? 這時候你應該要檢查吸塵器的內部，裡面可能已經堆滿了髒東西。請小心地把裏頭的灰塵取出，以避免之後吸塵的時候產生惡臭。
當你要清潔電子產品的時候，更要注意清潔的用品是不是適合電子產品。例如我們剛才所提到的，避免在表面上直接噴灑清潔劑，並且使用特殊的產品，這樣才不會影響到電子產品的壽命。
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