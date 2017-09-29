你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

安心又美麗! 13 間位在郊區，風格各異的平房

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
homify 泳池
Loading admin actions …

平房讓住的人感到特別安心，原因不外乎就是這種類型的房子只有單層樓，因此地震來的時候，不會讓人感到晃得厲害。然而許多都以為平房是鄉下的專屬品，其實現在的設計越來越多元化，因此平房的造型也非常多變。接下來我們要為大家介紹的 13 間平房每一間的風格都不一樣，除了有質樸的鄉村風，也有個性非常強烈的現代風格。不管你是哪一種設計風格的擁護者，你都可以在下列的平房中找到適合你的好設計。

1. 類似三合院的格局

Création villa avec piscine , Agence CréHouse Agence CréHouse 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Agence CréHouse

Agence CréHouse
Agence CréHouse
Agence CréHouse

第一間看到的這間平房有著類似三合院的格局，因此特別有鄉間的親切感。除此之外，白色的外牆配上橘紅色的屋瓦，是非常經典的元素。而雖然房子的外型很有質樸感，內部的裝潢卻走簡約時尚的路線，兩者的反差讓人感到驚喜連連~

2. 低調奢華

homify 泳池
homify

homify
homify
homify

與第一間平房截然不同，這間平房有著非常現代的線條，而大片的玻璃也是現代建築不可或缺的重要元素。室內的裝潢走中性色系，因此看起來很低調，然而卻又有許多奢華的元素。

3. 特殊的地形

homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
homify

homify
homify
homify

因為外圍的小斜坡，這間平房看起來有一部分被隱藏了起來，看起來非常地特別。面對泳池的這個區塊有大片的玻璃窗，因此戶外與室內完美連結。

4. 石材的魅力

homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
homify

homify
homify
homify

以混凝土作為主要的結構，搭配上石材的牆面，整間平房的層次十分豐富。

5. 木頭的元素

MAISON 123, FORT & SALIER FORT & SALIER 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
FORT &amp; SALIER

FORT & SALIER
FORT &amp; SALIER
FORT & SALIER

專家為了讓有著俐落線條的平房更有溫度，選擇以木材達到這個目的。室內以白色系為主，整體空間非常有通透感。

6. 250 平方米的平房

La maison T, YF Aaidg (atelier D'architecture Interieur Et De Design Global YF Aaidg (atelier D'architecture Interieur Et De Design Global 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
YF Aaidg (atelier D&#39;architecture Interieur Et De Design Global

YF Aaidg (atelier D'architecture Interieur Et De Design Global
YF Aaidg (atelier D&#39;architecture Interieur Et De Design Global
YF Aaidg (atelier D'architecture Interieur Et De Design Global

委託專家打造這間 250 平方米的屋主特別喜歡戶外的時光，因此家裡規劃了木頭的露臺區，讓人可以享受外頭的日光與微風。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

7. 極簡路線

Une villa élégante et unique en son genre, Archionline Archionline 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Archionline

Archionline
Archionline
Archionline

這間房子的線條展現了極簡主義的美感，帶著奶油感的白色不僅不讓人感到生冷，反而有適當的溫度。

8. 戶外的廚房

homify 庭院
homify

homify
homify
homify

喜歡在戶外用餐的你，一定會喜歡這間擁有寬敞戶外廚房以及用餐區的平房。

9. 不同的元素

homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 木頭 Grey
homify

homify
homify
homify

接下來這間平房結合了現代與傳統的元素，傳統的山形屋頂配上現代的方形結構，這樣的衝突特別有趣。除此之外，木頭的材質與周遭的綠意搭配起來更為完美。

10. 由裡到外都是白色

Maison de plain pied au style épuré, Pierre Bernard Création Pierre Bernard Création 露臺 木頭
Pierre Bernard Création

Pierre Bernard Création
Pierre Bernard Création
Pierre Bernard Création

這間由裡到外都是以白色系為主的平房讓人感到清新明亮，一點也沒有壓迫感。

11. 大地色系的平房

Maison cubique moderne avec piscine, Pierre Bernard Création Pierre Bernard Création 房子 Beige
Pierre Bernard Création

Pierre Bernard Création
Pierre Bernard Création
Pierre Bernard Création

大地的色系讓人聯想到土地的質感，給人一種好親近的感覺。

12. 獨特的屋頂

Maison asymétrique originale et colorée, Pierre Bernard Création Pierre Bernard Création 房子
Pierre Bernard Création

Pierre Bernard Création
Pierre Bernard Création
Pierre Bernard Création

誰說平房一定都要用平屋頂呢? 這間平房的屋頂斜度十分有趣，是與眾不同的設計。

13. 白色配上黑色

Villa ORSAY, Atelier d'Architecture Eric Guerchon Atelier d'Architecture Eric Guerchon 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Atelier d&#39;Architecture Eric Guerchon

Atelier d'Architecture Eric Guerchon
Atelier d&#39;Architecture Eric Guerchon
Atelier d'Architecture Eric Guerchon

白色以及黑色是永恆的經典色，而專家利用這兩種顏色，搭配上大量的玻璃窗，打造出非常有現代感的舒適居所。

延伸閱讀: 房小志氣高! 23 間施工期短，便宜可愛的小房子

居家整潔很重要! 10 個打掃的時候常犯的錯誤
你最喜歡哪一間平房呢?

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了