安心又美麗! 13 間位在郊區，風格各異的平房

平房讓住的人感到特別安心，原因不外乎就是這種類型的房子只有單層樓，因此地震來的時候，不會讓人感到晃得厲害。然而許多都以為平房是鄉下的專屬品，其實現在的設計越來越多元化，因此平房的造型也非常多變。接下來我們要為大家介紹的 13 間平房每一間的風格都不一樣，除了有質樸的鄉村風，也有個性非常強烈的現代風格。不管你是哪一種設計風格的擁護者，你都可以在下列的平房中找到適合你的好設計。
第一間看到的這間平房有著類似三合院的格局，因此特別有鄉間的親切感。除此之外，白色的外牆配上橘紅色的屋瓦，是非常經典的元素。而雖然房子的外型很有質樸感，內部的裝潢卻走簡約時尚的路線，兩者的反差讓人感到驚喜連連~
與第一間平房截然不同，這間平房有著非常現代的線條，而大片的玻璃也是現代建築不可或缺的重要元素。室內的裝潢走中性色系，因此看起來很低調，然而卻又有許多奢華的元素。
專家為了讓有著俐落線條的平房更有溫度，選擇以木材達到這個目的。室內以白色系為主，整體空間非常有通透感。
委託專家打造這間 250 平方米的屋主特別喜歡戶外的時光，因此家裡規劃了木頭的露臺區，讓人可以享受外頭的日光與微風。
這間房子的線條展現了極簡主義的美感，帶著奶油感的白色不僅不讓人感到生冷，反而有適當的溫度。
這間由裡到外都是以白色系為主的平房讓人感到清新明亮，一點也沒有壓迫感。
大地的色系讓人聯想到土地的質感，給人一種好親近的感覺。
誰說平房一定都要用平屋頂呢? 這間平房的屋頂斜度十分有趣，是與眾不同的設計。
白色以及黑色是永恆的經典色，而專家利用這兩種顏色，搭配上大量的玻璃窗，打造出非常有現代感的舒適居所。
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