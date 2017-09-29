安心又美麗! 13 間位在郊區，風格各異的平房

平房讓住的人感到特別安心，原因不外乎就是這種類型的房子只有單層樓，因此地震來的時候，不會讓人感到晃得厲害。然而許多都以為平房是鄉下的專屬品，其實現在的設計越來越多元化，因此平房的造型也非常多變。接下來我們要為大家介紹的 13 間平房每一間的風格都不一樣，除了有質樸的鄉村風，也有個性非常強烈的現代風格。不管你是哪一種設計風格的擁護者，你都可以在下列的平房中找到適合你的好設計。