你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

現代風別墅外觀: 11 個可以帶給你無窮靈感的設計

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Residência no Cond. Canto do Bosque, Ronaldo Linhares Arquitetura e Arte Ronaldo Linhares Arquitetura e Arte 獨棟房
Loading admin actions …

台灣人愛住別墅已經不是一天兩天的事情了，而主要的原因是因為獨棟別墅擁有屬於自己的車庫，以及寬敞的庭院，對於要求居家隱私以及喜歡戶外生活的屋主來說，是非常理想的住宅。除此之外，能夠擁有一間別墅，還是一種社會地位的象徵。假如你也打算蓋一間獨一無二的別墅的話，現代風的設計是不錯的選擇。其特色是造型簡單俐落，除了非常顯眼之外也很耐看。這本點子簿要為你介紹 11 個現代風別墅的外觀設計，你可以從中找到許多實用的靈感~ 如果你也對現代風別墅設計感興趣，如果你也想要從專業設計師的設計案例裡尋找一些靈感，那就一定要看看今天的這個點子簿喔，相信其中一定會有你喜歡的一款設計～

1. 窗格很突出

Residência modernista no Cond. Athenas, Ronaldo Linhares Arquitetura e Arte Ronaldo Linhares Arquitetura e Arte 獨棟房
Ronaldo Linhares Arquitetura e Arte

Ronaldo Linhares Arquitetura e Arte
Ronaldo Linhares Arquitetura e Arte
Ronaldo Linhares Arquitetura e Arte

第一間看到的別墅有著絕佳的入口造景設計，大大的步道搭配上高聳的建築體，一眼就讓人難忘。除此之外，超高的玻璃窗上的木頭窗格，更是非常有創意的小細節。

2. 寬敞的戶外空間

Residência modernista no Cond. Athenas, Ronaldo Linhares Arquitetura e Arte Ronaldo Linhares Arquitetura e Arte 獨棟房
Ronaldo Linhares Arquitetura e Arte

Ronaldo Linhares Arquitetura e Arte
Ronaldo Linhares Arquitetura e Arte
Ronaldo Linhares Arquitetura e Arte

如果你喜歡戶外的時光的話，那麼露臺以及陽台是絕對少不了的。這間別墅的一樓以及二樓都規劃了戶外的空間，因此不管是要在此用餐喝茶，或是純粹放空都很棒。

你喜歡這個有戶外空間的設計嗎？歡迎留言與我們分享喔～

3. 照明的設計

Residência Cond. Reserva do Arvoredo, Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados 排屋
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

別墅入口的造景對於建築物本身有非常棒的加分效果，而這間別墅的設計就證明了這一點。除此之外，夜晚時分的照明可以讓別墅更有浪漫的氣息，因此你絕對要請專家設計溫暖又不失時尚感的照明設計。

4. 非常有層次感

Residência no Cond. Sonho Dourado, Ronaldo Linhares Arquitetura e Arte Ronaldo Linhares Arquitetura e Arte 獨棟房
Ronaldo Linhares Arquitetura e Arte

Ronaldo Linhares Arquitetura e Arte
Ronaldo Linhares Arquitetura e Arte
Ronaldo Linhares Arquitetura e Arte

誰說現代風的設計都一成不變呢? 看看這間住宅，以木頭搭配混凝土，打造出豐富的層次感。除此之外，車庫前的步道設計像是迷宮一樣，讓人感到很有趣。

5. 像是歐洲的莊園

Residência no Cond. Canto do Bosque, Ronaldo Linhares Arquitetura e Arte Ronaldo Linhares Arquitetura e Arte 獨棟房
Ronaldo Linhares Arquitetura e Arte

Ronaldo Linhares Arquitetura e Arte
Ronaldo Linhares Arquitetura e Arte
Ronaldo Linhares Arquitetura e Arte

如果你喜歡歐洲莊園的貴氣感的話，那麼你可以參考這間別墅的設計~

6. 木頭的元素

RESIDENCIA S&N, AT ARQUITETURA E INTERIORES AT ARQUITETURA E INTERIORES 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
AT ARQUITETURA E INTERIORES

AT ARQUITETURA E INTERIORES
AT ARQUITETURA E INTERIORES
AT ARQUITETURA E INTERIORES

雖然說現代風的建築常常使用混凝土以及玻璃這兩種材質，但其實木頭也可以打造出有溫度的現代風格，例如這間別墅就以木頭做為主建材，搭配混凝土以及玻璃，創造出不一樣的層次。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

7. 各種色系

Residência Contemporânea, Studio RW Arquitetura Studio RW Arquitetura 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Studio RW Arquitetura

Studio RW Arquitetura
Studio RW Arquitetura
Studio RW Arquitetura

不一樣的色系堆疊出了有趣的層次感，仔細瞧瞧灰色的壁面，圓形的小窗戶是不是十分特別呢?

8. 工業風

Residência em Condomínio, ME Fotografia de Imóveis ME Fotografia de Imóveis 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
ME Fotografia de Imóveis

ME Fotografia de Imóveis
ME Fotografia de Imóveis
ME Fotografia de Imóveis

接下來這間別墅外觀設計非常有工廠的工業感，適合喜歡前衛設計的你。

9. 高低的落差

Casa MJ, Charis Guernieri Arquitetura Charis Guernieri Arquitetura 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Charis Guernieri Arquitetura

Charis Guernieri Arquitetura
Charis Guernieri Arquitetura
Charis Guernieri Arquitetura

屋頂的高低落差讓這間別墅看起來十分獨特，而中間的長形窗戶更是獨樹一格。

如果你也喜歡這個有高低落差的設計，還可以與我們的設計師直接聯繫喔～

10. 傾斜的屋頂

Casa L.K.Seko, Welington Nogueira · Arquitetura, Urbanismo e Design Welington Nogueira · Arquitetura, Urbanismo e Design 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Welington Nogueira · Arquitetura, Urbanismo e Design

Welington Nogueira · Arquitetura, Urbanismo e Design
Welington Nogueira · Arquitetura, Urbanismo e Design
Welington Nogueira · Arquitetura, Urbanismo e Design

傾斜的屋頂搭配上平整的柱子，這間現代別墅設計除了結構特別以外，顏色的搭配也很有趣。

11. 不同的方格

casa contemporânea Jurerê Internacional, studio vert arquitetura studio vert arquitetura 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
studio vert arquitetura

studio vert arquitetura
studio vert arquitetura
studio vert arquitetura

利用窗格的設計，這間豪宅外觀有著不同大小的方格，從遠看特別地吸引人。

延伸閱讀: 自地自建的完美範例 : 14 間兩層樓的獨棟房

台灣人就愛住別墅！為你盤點最受歡迎的 17 款設計

台北公寓小陽台造景：兩個絕佳實例
你最喜歡哪一個設計?

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了