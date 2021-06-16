現代風別墅外觀: 11 個可以帶給你無窮靈感的設計

台灣人愛住別墅已經不是一天兩天的事情了，而主要的原因是因為獨棟別墅擁有屬於自己的車庫，以及寬敞的庭院，對於要求居家隱私以及喜歡戶外生活的屋主來說，是非常理想的住宅。除此之外，能夠擁有一間別墅，還是一種社會地位的象徵。假如你也打算蓋一間獨一無二的別墅的話，現代風的設計是不錯的選擇。其特色是造型簡單俐落，除了非常顯眼之外也很耐看。這本點子簿要為你介紹 11 個現代風別墅的外觀設計，你可以從中找到許多實用的靈感~ 如果你也對現代風別墅設計感興趣，如果你也想要從專業設計師的設計案例裡尋找一些靈感，那就一定要看看今天的這個點子簿喔，相信其中一定會有你喜歡的一款設計～
第一間看到的別墅有著絕佳的入口造景設計，大大的步道搭配上高聳的建築體，一眼就讓人難忘。除此之外，超高的玻璃窗上的木頭窗格，更是非常有創意的小細節。
如果你喜歡戶外的時光的話，那麼露臺以及陽台是絕對少不了的。這間別墅的一樓以及二樓都規劃了戶外的空間，因此不管是要在此用餐喝茶，或是純粹放空都很棒。
你喜歡這個有戶外空間的設計嗎？歡迎留言與我們分享喔～
別墅入口的造景對於建築物本身有非常棒的加分效果，而這間別墅的設計就證明了這一點。除此之外，夜晚時分的照明可以讓別墅更有浪漫的氣息，因此你絕對要請專家設計溫暖又不失時尚感的照明設計。
誰說現代風的設計都一成不變呢? 看看這間住宅，以木頭搭配混凝土，打造出豐富的層次感。除此之外，車庫前的步道設計像是迷宮一樣，讓人感到很有趣。
如果你喜歡歐洲莊園的貴氣感的話，那麼你可以參考這間別墅的設計~
雖然說現代風的建築常常使用混凝土以及玻璃這兩種材質，但其實木頭也可以打造出有溫度的現代風格，例如這間別墅就以木頭做為主建材，搭配混凝土以及玻璃，創造出不一樣的層次。
不一樣的色系堆疊出了有趣的層次感，仔細瞧瞧灰色的壁面，圓形的小窗戶是不是十分特別呢?
接下來這間別墅外觀設計非常有工廠的工業感，適合喜歡前衛設計的你。
傾斜的屋頂搭配上平整的柱子，這間現代別墅設計除了結構特別以外，顏色的搭配也很有趣。
利用窗格的設計，這間豪宅外觀有著不同大小的方格，從遠看特別地吸引人。
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