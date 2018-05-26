30 年老屋翻新成明亮簡約的時尚居所

當你為家中老公寓進行翻修工程的時候，想必心中應該有不少的期待吧？！然而這些期待卻有可能不切實際，導致最後的成品風格過於雜亂。為了避免這樣的情形發生，最好的方式是先設定好新家的主題，這樣就能擁有一個個性鮮明的居家空間。這一次的點子簿所要介紹的 30 年老公寓的翻修過程便是最好的示範！設計師以「日光敞朗」及「幸福溫度」為設計主題，從基礎工程的施作開始，徹底解決原先漏水與白蟻等問題。除此之外，專家也大幅調整室內的動線與格局，因此公共空間與每間臥室都有迎光面，符合專家所設下的主旨。
讓我們一起欣賞老屋翻修前後的樣貌，從中找靈感吧！
首先先讓我們來到改造前的廁所，看看這些磁磚的設計以及衛浴的設備，還有那昏黃的燈光，是不是很讓人提不起精神呢？
改造前的公共領域其實狀態還不差，但是跟浴室的問題一樣，太過陰暗、缺乏自然光，讓居者以及訪客都感到昏昏欲睡。
設計師葉佳奇以「日光敞朗」及「幸福溫度」為設計主題，將30年老公寓重新裝修，從基礎工程的施作開始，徹底解決原先漏水與白蟻等問題，同時，也大幅調整內部動線與格局，讓公共空間及每間臥房都能擁有迎光面，提供屋主一個充滿日光溫度的家。依循動線來到公共場域，明亮而開闊的生活場景，符合屋主所期待的居家面貌，E&C (苡希)創意設計將客、餐廳與閱讀區構築為同一條軸線，並以餐廳為視角中心，在此能一窺入口處與公共空間的全貌，隨時能掌握內外的動靜與家中成員互動。
改造前的室內裝潢中規中矩，但就是少了點個性！
由於室內缺乏光線，因此讓人感覺天花板很低，因此少了現代人最愛的開放感。
看看改造後的玄關，引進了自然光，中性色系的空間立刻亮了起來。搭配上高聳的植物，不管是居者或是訪客一進門都會有好心情！
除此之外，改造後的公寓動線與格局也大大改善了，變得更有開放感，讓人一點也不會覺得有壓迫感。
由於專家選用了無飽和度的中性色系，再擺放簡約線條的家具，因此改造後的家散發著時尚的氣息。
現代的家庭擁有的生活空間不大，因此家具以及設備都講求多功能。專家為屋主挑選了可以當做吧臺也有水槽的中島，不僅看起來美觀，也非常實用！
客廳幾乎沒有任何累贅的裝飾或是家具，少即是多的概念在此展露無遺。
最後一站讓我們來到浴室吧！眼前這寬敞的空間，是不是跟我們開頭所看到的，昏黃又狹小的空間大為不同呢？
灰色系的牆面營造出濃厚的時尚味道，而現代的衛浴設備，還有乾濕分離的設計，都讓沐浴以及盥洗的時光更為便利～