30 年老屋翻新成明亮簡約的時尚居所

當你為家中老公寓進行翻修工程的時候，想必心中應該有不少的期待吧？！然而這些期待卻有可能不切實際，導致最後的成品風格過於雜亂。為了避免這樣的情形發生，最好的方式是先設定好新家的主題，這樣就能擁有一個個性鮮明的居家空間。這一次的點子簿所要介紹的 30 年老公寓的翻修過程便是最好的示範！設計師以「日光敞朗」及「幸福溫度」為設計主題，從基礎工程的施作開始，徹底解決原先漏水與白蟻等問題。除此之外，專家也大幅調整室內的動線與格局，因此公共空間與每間臥室都有迎光面，符合專家所設下的主旨。

讓我們一起欣賞老屋翻修前後的樣貌，從中找靈感吧！