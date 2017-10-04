郊區獨棟別墅: 13 間擁有美麗大庭院的舒適居所

許多人夢想住在獨棟別墅裡頭，享受在專屬於自己的大庭院裡頭曬日光浴，或是沉浸在園藝的世界裡，不受干擾。除此之外，可以自由地設計別墅的外觀，在其他制式化的房子中，特別與眾不同。

這一本點子簿要帶大家看看 13 間擁有美麗大庭院的舒適居所，這些獨棟的別墅皆有讓全家人可以隨意跑跳的戶外空間，超級放鬆。現在就一起出發欣賞~