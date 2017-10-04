郊區獨棟別墅: 13 間擁有美麗大庭院的舒適居所

許多人夢想住在獨棟別墅裡頭，享受在專屬於自己的大庭院裡頭曬日光浴，或是沉浸在園藝的世界裡，不受干擾。除此之外，可以自由地設計別墅的外觀，在其他制式化的房子中，特別與眾不同。
這一本點子簿要帶大家看看 13 間擁有美麗大庭院的舒適居所，這些獨棟的別墅皆有讓全家人可以隨意跑跳的戶外空間，超級放鬆。現在就一起出發欣賞~
第一間別墅的外觀不管是色系或是材質都非常特別! 酒紅色的油漆搭配上粉紅色，柔和中又帶有沉穩的個性。混凝土的牆面搭配上石頭的柱子，讓整間別墅充滿著自然氣息。
連接著室內空間以及戶外泳池的是寬敞的木頭甲板，在此除了可以盡情曬日光浴之外，還能愜意地用餐~
接下來這間獨棟別墅的大庭院有著綠油油的草皮，連接室內與草坪的是擺放了白色遮陽傘的露臺。白色的窗簾以及陽傘讓戶外空間充滿著度假的風情，是不是超級悠閒?
有著山形的屋頂，並且利用此斜度而生的露臺區面向著草坪，隱私感非常棒，不用擔心被他人窺探。
這間純白色系的獨棟別墅氣質十分優雅，然而現代的結構則十分俐落。除了有寬敞的大露臺以及草坪，正前方還有獨立的車庫，非常適合家庭居住。
很少人有機會可以在森林裡頭蓋一間別墅，而為了呼應周遭的美景，專家設計了非常豐富且多元的庭院造景，讓居住在此的屋主可以每天享受拈花惹草的樂趣。
誰說木屋一定要是棕色系的呢? 這間酒紅色系的木屋給人一種全新的觀感，而庭院雖然沒有太多的裝飾，卻讓人可以更加感受到自然的氣息。
不管事戶外空間或是房子的結構，這間獨棟別墅皆走簡約的路線，乾淨俐落的顏色與線條十分耐看!
戶外的露臺以及別墅的用色都走淺色系，在周遭綠意的襯托之下，房子更為顯眼。
這間獨棟別墅寬敞的草坪讓人狗都可以盡情奔跑，累了的時候可以回到有遮陽屋頂的露臺區休息。
咖啡色系的外牆加上中規中矩的結構，這間獨棟別墅非常大器。細心規劃的庭院造景，更加顯現出屋主的不凡身分。