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郊區獨棟別墅: 13 間擁有美麗大庭院的舒適居所

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Konan House, ALTS DESIGN OFFICE ALTS DESIGN OFFICE 木屋
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許多人夢想住在獨棟別墅裡頭，享受在專屬於自己的大庭院裡頭曬日光浴，或是沉浸在園藝的世界裡，不受干擾。除此之外，可以自由地設計別墅的外觀，在其他制式化的房子中，特別與眾不同。

這一本點子簿要帶大家看看 13 間擁有美麗大庭院的舒適居所，這些獨棟的別墅皆有讓全家人可以隨意跑跳的戶外空間，超級放鬆。現在就一起出發欣賞~

1. 石頭與混凝土

Villa Evergreen, Studio Ph09 (progress house) Studio Ph09 (progress house) 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Studio Ph09 (progress house)

Studio Ph09 (progress house)
Studio Ph09 (progress house)
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第一間別墅的外觀不管是色系或是材質都非常特別! 酒紅色的油漆搭配上粉紅色，柔和中又帶有沉穩的個性。混凝土的牆面搭配上石頭的柱子，讓整間別墅充滿著自然氣息。

2. 瞧瞧那木頭露臺!

Nikolas II G2 ENERGO PLUS - nowoczesny dom, który ma wszystko!, Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

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Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
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連接著室內空間以及戶外泳池的是寬敞的木頭甲板，在此除了可以盡情曬日光浴之外，還能愜意地用餐~

3. 好像在度假

CASA GUMUCIO, [ER+] Arquitectura y Construcción [ER+] Arquitectura y Construcción 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
[ER+] Arquitectura y Construcción

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接下來這間獨棟別墅的大庭院有著綠油油的草皮，連接室內與草坪的是擺放了白色遮陽傘的露臺。白色的窗簾以及陽傘讓戶外空間充滿著度假的風情，是不是超級悠閒?

4. 隱私感佳的別墅

Konan House, ALTS DESIGN OFFICE ALTS DESIGN OFFICE 木屋
ALTS DESIGN OFFICE

ALTS DESIGN OFFICE
ALTS DESIGN OFFICE
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有著山形的屋頂，並且利用此斜度而生的露臺區面向著草坪，隱私感非常棒，不用擔心被他人窺探。

5. 還有車庫!

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LK &amp; Projekt Sp. z o.o.

LK & Projekt Sp. z o.o.
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這間純白色系的獨棟別墅氣質十分優雅，然而現代的結構則十分俐落。除了有寬敞的大露臺以及草坪，正前方還有獨立的車庫，非常適合家庭居住。

6. 森林中的家

Загородный дом в стиле шале, Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются" Компания архитекторов Латышевых 'Мечты сбываются' 房子
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>

Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>
Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"

很少人有機會可以在森林裡頭蓋一間別墅，而為了呼應周遭的美景，專家設計了非常豐富且多元的庭院造景，讓居住在此的屋主可以每天享受拈花惹草的樂趣。

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7. 不一樣的木屋

​En Bosque Nativo · Cajón del Maipo, Francisco Vicuña Balaresque Francisco Vicuña Balaresque 房子
Francisco Vicuña Balaresque

Francisco Vicuña Balaresque
Francisco Vicuña Balaresque
Francisco Vicuña Balaresque

誰說木屋一定要是棕色系的呢? 這間酒紅色系的木屋給人一種全新的觀感，而庭院雖然沒有太多的裝飾，卻讓人可以更加感受到自然的氣息。

8. 混搭元素

Villa moderna in legno - Caravaggio (BG), Marlegno Marlegno 別墅 木頭
Marlegno

Marlegno
Marlegno
Marlegno

這間有著獨特造型的獨棟別墅結合了混凝土與木材，外觀十分獨特有魅力。庭院的設計十分簡約整齊，十分賞心悅目。

9. 簡約路線

Casa R&D - Esquadra Arquitetos + Yi arquitetos, Joana França Joana França 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Joana França

Joana França
Joana França
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不管事戶外空間或是房子的結構，這間獨棟別墅皆走簡約的路線，乾淨俐落的顏色與線條十分耐看!

10. 中性色系

Modern woonhuis aan het water, BNLA architecten BNLA architecten 獨棟房
BNLA architecten

BNLA architecten
BNLA architecten
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戶外的露臺以及別墅的用色都走淺色系，在周遭綠意的襯托之下，房子更為顯眼。

11. 奔跑吧!

Casa El Golf, AtelierStudio AtelierStudio 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
AtelierStudio

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AtelierStudio
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這間獨棟別墅寬敞的草坪讓人狗都可以盡情奔跑，累了的時候可以回到有遮陽屋頂的露臺區休息。

13. 大器風格

Ривьера, Naturi Naturi 房子
Naturi

Naturi
Naturi
Naturi

咖啡色系的外牆加上中規中矩的結構，這間獨棟別墅非常大器。細心規劃的庭院造景，更加顯現出屋主的不凡身分。

延伸閱讀: 現代風別墅外觀: 11 個可以帶給你無窮靈感的設計

10 個仿木頭地板的好選擇
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