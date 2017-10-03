兩層樓獨棟房: 19 間與自然比鄰而居舒適居所

獨棟的房子總是最能展現出想要表達的風格與特色，而且也比統一式的住宅更容易吸引旁人的目光，你喜歡怎麼樣的獨棟房呢?這次點子簿整理了19 間兩層樓的獨棟房，而且這些建築都與自然比鄰而居，一走出門就能享受到大自然的美好，一起來看看這19 間獨棟的舒適居所，看哪一間最深得你心。
充滿現代感的黑色建築坐落在一大片的草地上，就像顆黑珍珠般典雅脫俗。
輕盈的白色建築，把輕快又咨意的感受帶入林木間，就像是掉落森林的雲朵一樣。
利用木頭與石頭這樣的天然建材搭配出不同溫度及材質的感受，讓建築從本體就相當貼近自然。
運用石材打造的雙層建築，坐落在山間，帶了點淡淡的現代童話氛圍。
雪松又稱為能量之樹，如此高質量建材的建築，的確有股安定人心的作用。
兩層樓中均用了同樣規格的大落地窗來為室內進行採光，也同時讓建築在夜幕低垂時能透出柔美的光。
這樣簡約樸實的建築卻帶了點心機，利用連結上下層的大落地玻璃，讓自然的景色在室內就能盡入眼簾。
木造的兩層樓建築在仿舊的建材下，讓鄉村情懷還帶了點復古的氣息。
俐落的線條讓獨棟爽層建築展現更齣經典的現代風情。
減少與外界的隔閡，這樣的半開放空間更貼近自然。
這樣的獨棟建築有著濃厚的南洋風情，讓人不免想要在此駐足放鬆。
在這樣的風格中，融入了不同國家的不同元素，讓建築在不同元素的搭配下展現獨特的風貌。
藍頂白底的設計，讓建築就像是藍天白雲般與自然融為一體。
二層樓的日式建築，在山林裡也表現出與山水共榮的禪意。
能夠擁有自己的泳池，隨時都能享受在池岸放鬆的度假氛圍，可是會羨煞很多人的。
利用竹子與混凝土的不同建材表現的質感與溫度，展現生硬與柔和的衝突美感。
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