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兩層樓獨棟房: 19 間與自然比鄰而居舒適居所

Yungshun Lee Yungshun Lee
casa en Lago Calafquen Chile, David y Letelier Estudio de Arquitectura Ltda. David y Letelier Estudio de Arquitectura Ltda. 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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獨棟的房子總是最能展現出想要表達的風格與特色，而且也比統一式的住宅更容易吸引旁人的目光，你喜歡怎麼樣的獨棟房呢?這次點子簿整理了19 間兩層樓的獨棟房，而且這些建築都與自然比鄰而居，一走出門就能享受到大自然的美好，一起來看看這19 間獨棟的舒適居所，看哪一間最深得你心。

1.草地上的黑珍珠

casa en Lago Calafquen Chile, David y Letelier Estudio de Arquitectura Ltda. David y Letelier Estudio de Arquitectura Ltda. 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
David y Letelier Estudio de Arquitectura Ltda.

David y Letelier Estudio de Arquitectura Ltda.
David y Letelier Estudio de Arquitectura Ltda.
David y Letelier Estudio de Arquitectura Ltda.

充滿現代感的黑色建築坐落在一大片的草地上，就像顆黑珍珠般典雅脫俗。

2.掉落林間的白雲

EX 17 W2 - nowoczesny dom z płaskim dachem , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

輕盈的白色建築，把輕快又咨意的感受帶入林木間，就像是掉落森林的雲朵一樣。

3.木與石

Villa a Sondrio, Giotta Studio Giotta Studio 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Giotta Studio

Giotta Studio
Giotta Studio
Giotta Studio

利用木頭與石頭這樣的天然建材搭配出不同溫度及材質的感受，讓建築從本體就相當貼近自然。

4.山間童話

Vivienda en Vega de Selorio, RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS 房子
RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS

RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS
RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS
RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS

運用石材打造的雙層建築，坐落在山間，帶了點淡淡的現代童話氛圍。

5.雪松屋

Cedarwood, Tye Architects Tye Architects 房子
Tye Architects

Cedarwood

Tye Architects
Tye Architects
Tye Architects

雪松又稱為能量之樹，如此高質量建材的建築，的確有股安定人心的作用。

6.大三角

homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 木頭 Brown
homify

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建築以一個大三角型的幾何姿態佇立在廣闊的草原上，令人很難不注意到它。

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7.夜的柔美

ДОМ В ПОСЕЛКЕ ПАПУШЕВО (ПОДМОСКОВЬЕ), ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT 房子
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

兩層樓中均用了同樣規格的大落地窗來為室內進行採光，也同時讓建築在夜幕低垂時能透出柔美的光。

8.簡約樸實

Дом в загородном поселке «Охтинский парк», ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT 房子
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

這樣簡約樸實的建築卻帶了點心機，利用連結上下層的大落地玻璃，讓自然的景色在室內就能盡入眼簾。

9.復古鄉村風

Nowy Dom Mazurski nad jeziorem, CUBICPROJEKT CUBICPROJEKT 房子
CUBICPROJEKT

CUBICPROJEKT
CUBICPROJEKT
CUBICPROJEKT

木造的兩層樓建築在仿舊的建材下，讓鄉村情懷還帶了點復古的氣息。

10.經典現代風

ATLAS TERAS | Mersin | Turkey , BUUN MOTTO ARCHITECTS BUUN MOTTO ARCHITECTS 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
BUUN MOTTO ARCHITECTS

BUUN MOTTO ARCHITECTS
BUUN MOTTO ARCHITECTS
BUUN MOTTO ARCHITECTS

俐落的線條讓獨棟爽層建築展現更齣經典的現代風情。

11.半開放空間

Création Maison / Le Tholonet, Atelier Jean GOUZY Atelier Jean GOUZY 房子
Atelier Jean GOUZY

Atelier Jean GOUZY
Atelier Jean GOUZY
Atelier Jean GOUZY

減少與外界的隔閡，這樣的半開放空間更貼近自然。

12.南洋度假風情

Casa Angra I, Escala Arquitetura Escala Arquitetura 房子
Escala Arquitetura

Escala Arquitetura
Escala Arquitetura
Escala Arquitetura

這樣的獨棟建築有著濃厚的南洋風情，讓人不免想要在此駐足放鬆。

12.殖民地風格

Clásica Colonial, LLACAY arq LLACAY arq 房子
LLACAY arq

Clásica Colonial

LLACAY arq
LLACAY arq
LLACAY arq

在這樣的風格中，融入了不同國家的不同元素，讓建築在不同元素的搭配下展現獨特的風貌。

13.藍天白雲

IMPECABLEMENTE CLASICA, LLACAY arq LLACAY arq 房子
LLACAY arq

LLACAY arq
LLACAY arq
LLACAY arq

藍頂白底的設計，讓建築就像是藍天白雲般與自然融為一體。

14.日式禪意

WOHNHAUS NSK, BESTO ZT GMBH_ Architekt DI Bernhard Stoehr BESTO ZT GMBH_ Architekt DI Bernhard Stoehr 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
BESTO ZT GMBH_ Architekt DI Bernhard Stoehr

BESTO ZT GMBH_ Architekt DI Bernhard Stoehr
BESTO ZT GMBH_ Architekt DI Bernhard Stoehr
BESTO ZT GMBH_ Architekt DI Bernhard Stoehr

二層樓的日式建築，在山林裡也表現出與山水共榮的禪意。

15.私人泳池

Création Maison / Le Beausset , Atelier Jean GOUZY Atelier Jean GOUZY 牆面
Atelier Jean GOUZY

Atelier Jean GOUZY
Atelier Jean GOUZY
Atelier Jean GOUZY

能夠擁有自己的泳池，隨時都能享受在池岸放鬆的度假氛圍，可是會羨煞很多人的。

16.藍綠間的白

homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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在藍天綠地間，這樣典雅的白色建築，毫不違和的與自然做了緊密的連結。

17.老英格蘭風

homify 房子
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半木構造的老英格蘭式建築，既經典也帶了點鄉村氣息。

喜歡鄉村風嗎?點這裡看更多。

18.小徑家居

Д-199-355, GOOD WOOD GOOD WOOD 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
GOOD WOOD

GOOD WOOD
GOOD WOOD
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簡單自然的舒適家居，用務實的生活態度體驗快意的人生。

19.衝突的美

Atriumhaus am Waldrand, kleboth lindinger dollnig kleboth lindinger dollnig 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
kleboth lindinger dollnig

kleboth lindinger dollnig
kleboth lindinger dollnig
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利用竹子與混凝土的不同建材表現的質感與溫度，展現生硬與柔和的衝突美感。

想看更多的獨棟建築，你也可以看看:自地自建的完美範例 : 14 間兩層樓的獨棟房

小空間必備: 10 種收納功能強大的更衣間設計
哪一棟獨棟建築最讓你喜歡呢?

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