兩層樓獨棟房: 19 間與自然比鄰而居舒適居所

獨棟的房子總是最能展現出想要表達的風格與特色，而且也比統一式的住宅更容易吸引旁人的目光，你喜歡怎麼樣的獨棟房呢?這次點子簿整理了19 間兩層樓的獨棟房，而且這些建築都與自然比鄰而居，一走出門就能享受到大自然的美好，一起來看看這19 間獨棟的舒適居所，看哪一間最深得你心。