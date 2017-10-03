拆除牆面-你需要知道的6件事

在拆除牆面後，尤其是負擔結構的載重牆，如何強化這部份對於房子結構的載重就是門重要的課題。現在在市場上為此目的所開發出來的樑大多是金屬的或混凝土的材質，而且必須嵌入牆內至少15厘米，而這樣的設置越大也代表拆除牆壁後的開放空間越大。

6.拆除清理的實用技巧

在家中拆牆最需要負擔的就是所製造的大量灰塵和污垢，所以保護內部家具或者清空家具是至關重要的。

而關於拆除後的碎片，為了避免造成廢棄物的汙染，集中回收的工作是必要的:而且為了方便工作，在拆除時不時地清理掉落的牆壁，可以避免它們積累成為障礙。

另外，為了避免房屋改造中可能發生的意外，對工程做好準備、申請相應的工程執照、估計預算和了解將要進行的更動都是重要的功課。

除了拆牆，我們還要教你如何裝飾牆面:揮灑創意: 7 個讓氛圍 up up 的牆面設計。