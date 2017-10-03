在半世紀前建築的樣貌通常是將各個空間區隔開來，並且透過狹長的走廊來做連結，而隨著時代的改變以及現代家庭的需求，在高度重視社交與休閒的社會裡，開放式的空間已漸漸成為主流。因此，幾乎在所有的舊公寓改造中，大都傾向於將牆壁拆除來創造更大的空間。拆除的過程很簡單，但在拆除前的準備以及拆除後的善後，可能才是最繁瑣的過程。因此今天點子簿要來告訴你:拆除牆面-你需要知道的6件事。
在拆除牆體的第一步是檢查牆壁的厚度，這會幫助我們了解這片牆面是單純的空間分隔牆，或是擔負著房子結構的載重牆。如果有門窗或其他開口的牆面，我們可以由側邊測量出厚度，如果低於10厘米或15厘米，就可以判定為分隔用的牆面；而如果無法藉由這樣的方式測量，也可以用拳頭敲擊牆壁，聲音如果是空洞的，為分隔牆的可能性就相當高。當然如果無法自行判定，那還是建議請教專業人士來協助。
而如果你想要在一個載重牆面上做出修改的話，在牆壁上的開口必須要小於5英尺寬，而且各開口間隔至少一米。
一旦確定要拆除的牆面是分隔牆，那我們就可以根據其施工及其所用的材料來做不同狀況的拆除。
如果是石膏板牆壁或附聚物的狀況，則拆除的過程不會耗費太長時間。我們可以用鋸子在兩個垂直翼梁之間切割出開口，在切割出內框就能很快的完成；而如果是石膏磚牆面的情況下，就必須使用大直徑的圓盤切割機在牆上打開一個孔。而且在拆除前要先妥善的計畫，因為這將會引起很多驚人的灰塵，同時也不要忘記這些刀具可能的風險，善用手套和眼鏡保護自己。
在考慮拆卸任何牆面時，對於家中的管線配置需要先清楚了解，無論是供水管道或是電線，只要處在我們欲拆除的牆面中，切斷其供應以及妥善規劃新的管道就成了相當重要的考量。
自己動手拆牆其實可以透過錘擊磚牆釋放壓力和挫折，在空間中區隔出一個安全區域，並且做好保護措施，就能好好體驗這種快感。而雖然我們的房子的牆壁是分開的，可以分別處理而不影響一般的結構，但卻必須注意在敲擊過程中，所產生的裂縫可能會影響鄰近的牆壁。而適當的保護措施絕對不能避免，包括眼鏡及手套，來防止灰塵傷害眼睛及敲擊的反作用力。
在拆除牆面後，尤其是負擔結構的載重牆，如何強化這部份對於房子結構的載重就是門重要的課題。現在在市場上為此目的所開發出來的樑大多是金屬的或混凝土的材質，而且必須嵌入牆內至少15厘米，而這樣的設置越大也代表拆除牆壁後的開放空間越大。
6.拆除清理的實用技巧
在家中拆牆最需要負擔的就是所製造的大量灰塵和污垢，所以保護內部家具或者清空家具是至關重要的。
而關於拆除後的碎片，為了避免造成廢棄物的汙染，集中回收的工作是必要的:而且為了方便工作，在拆除時不時地清理掉落的牆壁，可以避免它們積累成為障礙。
另外，為了避免房屋改造中可能發生的意外，對工程做好準備、申請相應的工程執照、估計預算和了解將要進行的更動都是重要的功課。
除了拆牆，我們還要教你如何裝飾牆面:揮灑創意: 7 個讓氛圍 up up 的牆面設計。