2017春夏該留給牆壁的時尚色彩

一年四季的流轉間，從暮春到炎夏，居家空間中物件也隨著轉變，在這轉變的過程中，我們必須透過某些方式讓它展現出新的風貌，其中最容易且最直接的好方法就是改變居家的牆壁，轉換一個新的色彩就能轉化一個新的理念。這次點子簿要跟你分享房子牆壁的10種時尚色彩，10種充滿靈感的顏色。
白色的優點數不勝數，但在空間中最值得一提的是使空間視覺更寬的作用，必且強化採光，最棒的是它可以搭配不同的風格和顏色。
這個漂亮的臥室就是一個很好的例子，以灰色為主角，來作為畫布的底色，用這樣的方法卻又能將視線吸引到床上的粉紅色。利用灰色打造一個浪漫的臥室，不但具有個性也展現不同的生命力。
而且可以將黃色與其他奶油或中性色調相互搭配，藉此營造出空間的熱鬧感。而如果你認為黃色調太過亮眼，使用白色的油漆來減少它給予視感的衝擊也是可以的。
相互襯托或是產生對比的衝突，兩種不同的方式都能夠給予空間不同的美感，但不同的選擇就會反應出不同的結果。
這個綠色的臥室是一個很棒的例子，說明如何通過綠色產生和諧，也同時透過對比的色差創建了視線的焦點；而在這裡的和諧不單單僅用一種綠色，而是讓不同的色調相互搭配。
粉紅色似乎很少被運用到牆壁上，但是它其實可以創造一個像這個臥室那樣壯觀的空間。在這裡用粉紅色為基礎讓空間的色彩達到完美的平衡。你應該已經發現，這樣醒目的顏色是最適合與中性色系搭配的。
當我們提到橙色時，你可能會相當懷疑，它真的適合用來作為牆壁的色彩嗎?而就像圖片中所看到的，將橙色與奶油色系做出搭配就可以有相當別緻的效果，可以讓你的空間瀰漫著有如蛋糕甜點般的可愛氛圍。
薄荷綠色是近幾年來最常使用的家居色彩之一。它給了我們一些復古的氣息，以及舒適和具有情調的質感，這樣的色彩充分表達出何謂剛柔並濟。
當我們覺得單一顏色的平面過於單調時，或許也可以利用不同類型的色調來做搭配組合，創建出不一樣風格的牆面；甚至可以利用壁紙，來做出更多不同的設計。
而單一顏色的單調我們也可以藉由不同深淺的色調來做出別緻的和諧，在圖片中的兩種藍色的和諧間，還帶了點動態的視感，增加了空間的豐富性。
最後提供一個更為別緻的方式，利用色彩的強度變化來做為牆面的顏色，也是另外一種美麗的選擇。不知道如何開始，你也可以參照圖片中從紫藍色到淡紫色的漸層，既謹慎又超級好用。
想讓你的牆壁更有風格，你也可以看看:10 種你從沒想過的牆壁佈置術。