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14個裝飾臥室牆面的好設計（快速又容易！）

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
Vinilos decorativos florales, Goodvinilos Goodvinilos 牆壁與地板牆壁裝飾
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臥室是你最私人的空間，它是你休息、享受親密時光以及享受獨處的好地方。有時候，它甚至還可以搖身一變成為你的工作間！因此，你應該定時定候重新粉飾你的臥室，讓它保持新鮮感，比如說更換傢俱、床品以及裝飾牆面等等，與裝飾牆面相比，更換傢俱或者床品就簡單得多了，而且非常容易更換。但是牆面不一樣，因為它的更換難度更高，因此常常是“半永久”式的，所以需要我們有一點基礎知識，也需要我們更加小心翼翼地去對待。不過不用擔心，今天我們就和大家分享一些裝飾臥室牆面的好設計，簡單又容易，即使沒有經驗也沒有問題！如果你想要參考一些好點子，那就繼續閱讀下去吧。

​1. 由相片勾起美麗回憶

ESPACIOS PEQUEÑOS , CASA CALDA CASA CALDA 臥室
CASA CALDA

CASA CALDA
CASA CALDA
CASA CALDA

通常我們都會把照片掛在客廳，那麼你有想過也在臥室裡弄一面相片牆嗎？照片可以為你的臥室加添個人風格，而且還可以輕鬆地裝飾房間。除了相框的款式和顏色外，其實你也可以在排列相框方面花點創意，把個人生活以及美麗的回憶帶進臥房之中。

​2. 顏色組合

La Carlota, Estudio Sespede Arquitectos Estudio Sespede Arquitectos 房子
Estudio Sespede Arquitectos

Estudio Sespede Arquitectos
Estudio Sespede Arquitectos
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一般來說如果房間不大，白色一定是最理想的牆色，因為淺色可以令臥室變得明亮，從而增加空間感。然而，如果臥房不算太小的話，選用特別一點的強烈顏色可以使臥室看起來更有個性、活力。此外，以深色配淺色來營造對比則更能呈現出最佳效果，同時可以使用色看起來更平衡。

​3. 牆紙

homify 臥室
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如果你在找尋一個經濟又好用的牆壁裝飾方法，那麼牆紙會是最佳選擇喔！市面上的牆紙的設計和顏色很多變，你定必能找到一種合自己風格、又能展現自己的創意的牆上裝飾款式！

​4. 磚牆

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GP-ARCH

GP-ARCH
GP-ARCH
GP-ARCH

把磚牆帶進臥室裡的設計點子近年愈來愈受歡迎，但原來早幾年之前是種我們難以想像的房間牆壁佈置方式！ 磚牆最適合走工業風或者鄉村風路線的臥室設計，但記僅如果選用了這種設計元素，房間裡的其他東西應一切從簡，好讓磚牆成為主角！

​5. 鏡子

Bedroom, Richmond Place, Bath Concept Interior Design & Decoration Ltd 臥室
Concept Interior Design &amp; Decoration Ltd

Bedroom, Richmond Place, Bath

Concept Interior Design & Decoration Ltd
Concept Interior Design &amp; Decoration Ltd
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如果臥室空間不大，你除了可以選用淺色塗料外，其實還可以裝設鏡子來擴大空間感。比如圖中大型的鏡子，它不僅有個裝飾功能的美麗外框，實際上還能令整個房間看起來更大！

​6. 掛畫

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Sónia Cruz – Arquitectura

Sónia Cruz - Arquitectura
Sónia Cruz – Arquitectura
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選擇一幅大型的、能夠反映你個人喜好的掛畫，讓它成為臥室裡的焦點吧！無論是以音樂、旅遊、大自然還是藝術為主題，只要選對了合你自己風格的掛畫就好了！

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​7. 牆面貼紙

Vinilos decorativos florales, Goodvinilos Goodvinilos 牆壁與地板牆壁裝飾
Goodvinilos

Goodvinilos
Goodvinilos
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這種牆面貼紙可以應用在任何顏色、任何設計的牆面上，而且簡單易用，無論是要用在廚房、浴間還是臥室都非常適合。

​8. 粉色系牆面

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Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

粉粉嫩嫩的顏色無疑是最常用在臥室牆面的選用，因為它們柔和的觀感能夠營造出一個和諧的氣氛，最適合讓人好好休息放鬆。

​9. 藝術品

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Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

如果你是藝術愛好者，請不必吝嗇，盡管把鐘愛的藝術掛畫掛到牆面上吧！

10. 鄉村風設計

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Lara Pujol | Interiorismo &amp; Proyectos de diseño

Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño
Lara Pujol | Interiorismo &amp; Proyectos de diseño
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今時今日另一種受歡迎的設計必定是鄉村風。如果這是你愛好的風格，那麼石材一定是裝飾你的臥室的必備元素！

而要打造鄉村風臥室，最首選的當然是天然石材，不過你也可以以木板搭配淺色塗料來營造出自然感。

​11. 水泥牆面

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MX Taller de Arquitectura &amp; Diseño

MX Taller de Arquitectura & Diseño
MX Taller de Arquitectura &amp; Diseño
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水泥牆面給人一般的印象是冰冰冷冰的，可是卻非常適合極簡風或工業風的家！如果你想要保留水泥牆面的美感，同時亦想要選用一些質感較細膩的建材料，那麼你可以考慮一下微細水泥(Microcement)，來完成臥室這個獨特的空間！

​12. 燈光效果

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Loft Design System Deutschland – Wandpaneele aus Bayern

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Loft Design System Deutschland – Wandpaneele aus Bayern
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你也可以選用不同的燈具來展示牆面獨特的材質和質感！以不同燈光強度以及燈具的不同角度來點綴牆面，入夜以及臥室就會變得煥然一新。

​13. 牆面貼紙

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Goodvinilos

Goodvinilos
Goodvinilos
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圖中展示另一個採用牆面貼紙的設計 ，只要選對的貼紙來配合用色活潑的牆面，你就能瞬間提升設計的美感，並突出它的獨特設計，例子有圖中的桃紅色臥房

​14. 垂直花園

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Adventive

Adventive
Adventive
Adventive

垂直花園在現代室內設計中愈來愈常見！如果你想要臥室帶點大自然氣息，那就不要猶豫，直接把植物帶進臥室吧！你可以利用不同大小款式的花盆來點綴牆面，並以不同的排列方式來使整個垂直花園看起來好玩、原創又獨特！

此外，我們亦歡迎你利用我們的網站來找本地的設計師聊聊喔～


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