空間放大術：擁有超大露臺的 65 坪時尚獨棟別墅

這個美麗的獨棟房只有三層，同時亦包含了一個寬闊的車庫。底層設有客廳、餐廳與廚房等起居空間；而二樓則是私人臥室和衛浴間；頂樓設有一個露天大露台。

房子看起來非常時尚，房型線條筆直，給人一種整潔又俐落的觀感。外牆以白色塗料為主，同時搭配著小射燈以及質感獨特的排石牆面，設計可說是非常有層次感，看起來亦有很豐富及多元化的設計元素。