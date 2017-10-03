空間放大術：擁有超大露臺的 65 坪時尚獨棟別墅

今天我們要參觀的房子由墨西哥設計公司SESIFE ARQUITECTURA建造 ，面積達到65坪，而且重點是它的確是內外兼備：時尚的房子外觀讓人一目傾心，而實際上房子擁有車庫、特大露臺以及極實用的室內地台，絕對值得我們細心參觀！
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這個美麗的獨棟房只有三層，同時亦包含了一個寬闊的車庫。底層設有客廳、餐廳與廚房等起居空間；而二樓則是私人臥室和衛浴間；頂樓設有一個露天大露台。
房子看起來非常時尚，房型線條筆直，給人一種整潔又俐落的觀感。外牆以白色塗料為主，同時搭配著小射燈以及質感獨特的排石牆面，設計可說是非常有層次感，看起來亦有很豐富及多元化的設計元素。
這個露天露臺的位置非常的優！是個觀賞落霞或者呼吸新鮮空氣的好地方。
天氣好的時候，屋主可以迎請家人或朋友到天台這邊烤肉辦派對，平常就可以在這邊曬衣服，而日後如果想要建設一個空中花園也絕非難事，因為整個露天空間夠寬廣！
室內設計貫徹設計師擅長的時尚風，廚房屬於開放式設計，設有大量木製廚櫃以及打磨得發亮的花崗岩流理台面，具有滿滿的現代感之餘亦不失典雅氣息。
在文末的圖片中我們亦可以看到客廳跟廚房之間有一道設計獨特的木製分間牆，是種兼具創意和設計感的輕隔間喔！
把空氣感帶進家裡絕無不可！而圖片中的樓梯就是其中一項最佳範例！
有別於一般樓梯設計，我們眼前的空氣感樓梯並沒有佔用大量空間，樓梯底部可以用來來置雜物或者鞋櫃等等。
而樓級之間設有隙縫，可以使陽光穿透，讓空間變得比一般的設計明亮。
而整個房子的最大焦點就是它的室內加高地台！這種做法可是可以大量增加房子的可用面積，因為地台底部會變得寬裕的收納空間，可算是一個極聰明的空間放大術呢！然而選擇加建地台之前，你必須做好功課，選用一些耐用耐耗損的物料；同時，可以建設加高地台的房子的樓底必須比一般的房子高，這樣子建好地台以後才不會出現「壓頂」的情況。
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