14個適合小房子的完美樓梯設計

樓梯的功能其實不只是連接上下樓這麼簡單，它們甚至還是裝飾你的家居的一大元素。市面有很多不同的樓梯款式可供選擇，用料、尺寸和形狀亦各不相同。
而今天我們希望為大家帶來14個適合中小型房子的樓梯，它們各異的設計能同樣完美地妝點你的家，如果你也對樓梯設計感興趣，如果你也希望從專業設計師的設計案例裡尋找一些新的靈感，那就一定不要錯過這個點子簿喔～ 現在就準備把你家裡的樓梯變得更不一樣吧‥‥‥ 當然，如果你還有更多細節問題，還可以與我們的設計師們直接聯繫喔～ 現在就一起來看看吧！
首先登場的樓梯看起來就好像是一分為二，上下兩部分的方向相反。除此以外，樓梯底部的空間鋪滿了白色碎石，使整體設計看起來更和諧、更美麗。
這個設計則非常適合都市中的複式公寓，我們好愛它簡約的風格，以及俐落的線條！樓梯階級採用懸浮式計，讓整個空間看起來更明亮、更寬廣和更輕盈。
對於小房子來說，我們非常建議大家選用輕盈、透薄、甚至是透明的護欄，就似是圖中的例子一樣。玻璃製的護欄看起來就像是隱形似的，能有效保留空間感之餘亦具有保護功能。
這個樓梯驟眼看起來好像根本沒有固定任何牆身或地面似的，是個既好看又具有原創性的作品，適合走現代時尚路線的家。
而這個樓梯本身的位置就好像被隱藏起來似的，佔用的只有牆邊窄長的空間。整個設計既簡約又有原創風格，樓梯底部的空間則巧妙地被用作擺放小桌子與燈具之用，是個具有妝點能的美麗細節。
同一屋簷下我們可以找到兩個用色相似但風格不一的樓梯——左手邊的樓梯款式較共典，有傳統實心台階以及傳統護欄；而右手的樓梯看起來更具空氣感，護欄設計亦更時尚俐落。你喜歡這個樓梯設計圖片嗎？歡迎留言告訴我們喔～
如果想要樓梯具備美感與實用性，那麼就把它設定在靠窗的位置吧！範例有圖中的木製樓梯
旋轉式樓梯完全就是經典中的經典，不是嗎？對於複式公寓或者小家房子來說，這種永不過時而且佔地不大的款式是最完美的選擇！
如果家裡沒有小孩、老人家或行動不便的人的話，你大可以選擇這種台階與台階之間沒有連結、沒有護欄的時尚樓梯，因為它簡約、沉隱、優雅與實用。
當樓梯緊靠著一邊的牆面時，你總要兼顧一下另一邊騰空的部分吧？你可以考慮加添以下的細節：懸掛植物、吊燈、或者小型的裝飾品。這裡小東西可以使空間看起來更完整，而且能令人上下樓梯時增加樂趣。
如果你也喜歡這個充滿細節的樓梯設計，還可以直接與我們的設計師聯繫喔～
另一個決定樓梯風格的好方法，正正就是參考樓梯附近的傢俱的設計。就像是圖中的深木閣樓樓梯與旁邊的深棕色沙發一般，擁有統一和諧風格。
把兩截樓梯設計成相反方向，這是種好玩又新鮮的設計，能提升房子的質感與活力。你會在自己的家裡選擇這樣的樓梯設計嗎～
不觸地面的樓梯？沒錯，這就是完全懸空式的樓梯！最後一個台階被刻意地調高，能夠增加設計玩味，定能使賓客們目瞪口呆！
有些時候我們不一定要橫跨兩層樓的長型樓梯，比如說只是一條通往加高地台、大門、車庫或者閣樓的小階梯其實也有它的存在價植。我們眼前的小樓梯採矮身設計，設計實用又有個性！