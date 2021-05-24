14個適合小房子的完美樓梯設計

樓梯的功能其實不只是連接上下樓這麼簡單，它們甚至還是裝飾你的家居的一大元素。市面有很多不同的樓梯款式可供選擇，用料、尺寸和形狀亦各不相同。

而今天我們希望為大家帶來14個適合中小型房子的樓梯，它們各異的設計能同樣完美地妝點你的家，如果你也對樓梯設計感興趣，如果你也希望從專業設計師的設計案例裡尋找一些新的靈感，那就一定不要錯過這個點子簿喔～ 現在就準備把你家裡的樓梯變得更不一樣吧‥‥‥ 當然，如果你還有更多細節問題，還可以與我們的設計師們直接聯繫喔～ 現在就一起來看看吧！