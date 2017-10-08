擁抱自然光：明亮、時尚、簡約的迷人透天別墅

被陽光包圍的感覺總是很美妙，因為它能夠為我們帶來無限正能量！而我們今天要帶大家參觀的房子正正可以讓人隨時隨地擁抱自然光，因為全屋採用大量大型玻璃窗或門，並設有多處透天設計，大量引入戶外陽光，使整個房子變得極明亮好看！

「明亮、時尚、簡約」是這一間雙層住家的代名詞，現在不如就讓我們趕快一起來看看吧？