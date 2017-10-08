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擁抱自然光：明亮、時尚、簡約的迷人透天別墅

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被陽光包圍的感覺總是很美妙，因為它能夠為我們帶來無限正能量！而我們今天要帶大家參觀的房子正正可以讓人隨時隨地擁抱自然光，因為全屋採用大量大型玻璃窗或門，並設有多處透天設計，大量引入戶外陽光，使整個房子變得極明亮好看！

「明亮、時尚、簡約」是這一間雙層住家的代名詞，現在不如就讓我們趕快一起來看看吧？

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​外觀

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整個建案其實主要包含了三大建築，而每一棟房子都有其獨立間隔，最適合一些希望住得相近，卻同時希望能擁有各自私人空間的幾代同堂家庭。

三棟住宅全都望向田野，翠綠的景觀絕對吸引迷人。而由於房子不遠處設有許多個發電用的大型風車，因此房子本身的隔音工序絕對不能馬虎。

​玄關

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玄關處跟外牆一樣以全白為設計重點，經磨平後的地板擁有光澤，給人一種倍加整潔的感覺，

除此以外房子設有翠綠前院，同時亦有高牆跟戶外空間分隔起來，以確保屋主能夠有一定的隱私度。

​透亮空間

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整個房子都是被自然光照亮的空間，這全靠高質素的落地玻璃門和窗——你可以看到設計師不放過任何可以加裝窗戶的地方，比如說玻璃門與牆角之間的牆面。

玻璃拉門對外還有一個小小的木甲板，無論是用來曬衣服、享受日光浴還是純粹的忙裡偷閑都非常合適。

廚房

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開放式廚房能加保留房子應有的空間感，以黑色流理台面、黑色燈具及不鏽鋼組成的時尚廚房則倍添一種幹練的感覺。

​透天設計

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廚房對上的部分採用透天設計，給人無限的空間感，視覺上看起來亦滿有特色。二樓牆邊同時亦裝設了窗戶來令室內空氣更加流通，同時亦確保二樓可以同樣被自然光包圍。

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​陽台

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樓梯護欄採同通透又簡約的設計，窄長形的陽台位於樓梯旁邊，窗外的綠色美景實在是很多都市人所夢寐以求的！

​浴間

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浴間同樣以時尚簡約風為設計路線，牆身鋪設白色彷磚塊磁磚，地板則配有蜂窩形黑色地板，有趣的造型為浴間帶來年輕氣息，而非一種非黑即白的單調感。

露臺

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房子的另一邊更設有露臺，無論是想要建造空中花園，還是單純是個私人小天地，這都是個無可挑剔的好選址。

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