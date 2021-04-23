花小錢改造家裡: 33 種超實用的好方法

如果你近來剛好想要改造一下自己的家，比如說換傢俱或者把牆壁粉刷成新的顏色的話，那麼你就不能錯過今天的文章！
三不五時其實我們心裡都有一把聲音，說「這該是改造一下家裡的裝潢的時候了！」然而我們亦很清楚自己不可能有源源不絕的大把現金來大肆購入新傢俱，或者花大錢來把家裡的每個角落重新裝潢。因此，今天這篇迎文章正正想告訴你，你其實不必花大錢也可以好好地改造你的家！那麼我們可以怎樣花小錢來改造住家空間呢？例如我們可以DIY製作個性化的裝飾品，通過DIY的方式我們不僅可以減少改造成本，還可以打造出一個獨一無二、又有個性的“新家”！當然除了DIY方法還有很多，如果你也正在為改造家居空間而煩惱，如果你也不希望花大錢對家裡進行重新裝潢，那就一定不要錯過今天的點子簿喔～ 以下就是我們挑選出來的33個設計好點子，現在就一起來看看吧！對了，如果你還有更多細節問題，也可以與我們的設計師們直接聯繫喔～
你家裡有一個被遺忘的陽台嗎？我們指的是被雜物堆滿的陽台！現在就是把它整理一番的時候了！把它清理清潔好過後，記得要添購一組戶外木製傢俱（它們不會貴到哪裡去）。當然，別忘了擺放些翠綠植物！
第二個點子也是圍繞著廚房：你有想過可以以木製長椅來取代常見的餐椅嗎？長椅看起來時尚，有一票朋友來聚餐的時候也就不用怕位子不夠。
牆面貼紙是種富有創意而且夠經濟實惠的裝飾方式。市面上的貼紙款式很多樣，說不定你就能夠在家裡打造出不一樣的世界！
把牆面用色換掉的做法的效果非常明顯，而且油漆不貴，用法也很簡單。只要找對了一種適合所選房間的風格的顏色就可以了！只要以醒目的顏色來粉刷一面牆面，就足以為整個空間帶來不一樣的感覺。
如果你想要改造一下臥室的造型，那麼你可以考慮自家製造一個牆面層架。比如說把二手木箱弄你喜歡的形狀，再上一些自己偏好的顏料，這樣子就能為臥室加添設計亮點。
不要以為這些裝飾燈串只適合聖誕節等節日！其實平常你也可以把它們擺在家裡來簡單地營造出不一樣的視覺效果，無論是純白燈串還是彩色的款式亦可。
如果你選用一些無論是用色或是材質都跟房子原本設計有很大對比的材質，這樣子改造的效果會更明顯喔！像是這個走自然風路線的浴室引入了比較花巧的拼花地磚，形成強調對比。
就如剛剛提到的層架一樣，你其實亦可以自行設計出一整個收藏櫃，來展示你最引以為傲的物品——從碗碗碟碟、杯子到雜誌都可以！
想要為家裡帶來活力和樂趣，那麼你可以選擇增添房子的風格變化！比如說利用風格與材質都不盡相同的傢俱，或者顏色跟形狀都不一的傢品等等。而負責這個建案的設計師深明這個道理，因此我們可以看到這個餐廳有好多不一樣的椅子款式呢！
如果你想要為臥室帶來低調一點的變化，那麼你可以參考圖中的這個設計——床頭牆上貼有好幾隻木製燕子，重點是它們被粉刷成跟背後牆面一樣的粉色，這樣子做就能夠為床頭板加入低調細節，說不定亦可以讓你夢得更遠！
在房子裡加建一面磚牆不會是最容易又最便宜的做法，可是它所來帶的美麗視覺效果絕對值回票價！對於工業風或者鄉村風的家來說是最值得加入的設計焦點。
做人不必無時無刻都要認真或嚴肅，在設計我們的家日時候總是可以加入一些好玩的元素，比如說這個臥室裡的秋千！當然，在決定加入這元素之前必須要確保房間空間充足，而且天花板承重能力足夠。
如果沒有水槽背反的那些文字，整個廚房看起來一定會很不一樣！這些文字的字型和大小都不同，看起來滿有美感。而當然，你也可以選擇一些自己喜愛的語句，讓你每天都充滿正能量。
如果你是那些喜愛在白餐紙上畫畫的人，那麼你可以考慮在牆上加裝一整面黑板，這樣子你就可以常常拿起粉筆畫畫展示你天馬行空的世界！
網路上有很多當紅的網站會教你怎樣打造一些DIY的裝飾品，這種點子對於愛手作的你一定是最棒的！
煮食用具或者杯具不一定只能放在抽屜裡面被收起來。而事實上你可以在廚房加裝一條金屬桿子，把煮食用具都掛在上面，實際上用起來也比較方便。
以植物妝點空間一起都是最常見而且成本最低的做法！它們可以為你的家帶來新鮮空氣和樂趣，同時你也可以依個人喜好來作不同配搭。
如果你家裡有一些老舊到慘不忍睹的椅子，其實你或許可以給它們第二次機會，比如說將它們重新粉刷。
你也可以考慮看看在玄關處做點小改動，比如說裝設新的掛勾來以全新方式迎接你的客人。
24. 浴間裡的原創鏡子
浴間當然也是個不能錯過的起居空間，你可以考慮看看在裡面掛上一些設計獨特又有原創性的鏡子設計，立馬就能看起效果喔！
首先要介紹的點子雖然不一定是最便宜的，然而它的效果卻顯而易見。把廚房裡老並的地板換掉吧！改以選用一些富有色彩和圖樣的拼花瓷磚，能瞬間為你的家加添迷人的民族風。
如果你是富有創意的人，你可以盡情透過在牆面上作畫來展示你的藝術熱情！圖中的圖案就是一個很好的舊房間改造diy例子，大樹看起來彷似從樓梯處長出來似的。
有些時候，一些極簡約的傢俱或者牆面裝飾元素足以改造整個空間，就好比說這個臥室裡吸睛又富原創性的牆鐘設計。
對於一些沒有大花園大陽台的家來說，在牆上或者柱上上打造出翠綠的垂直花園無不是個好點子喔！
讓我們再次提到DIY的手工品吧！你看看圖中的紙製裝飾品，不就是很美嗎？
把房子變得整齊有序吧，最好的做法就是購入一些可供收納的籃子或箱子。
更換燈具花不了你多少錢，但是絕對可以為每個房間帶來不一樣的觀感。
如果你的儲物室裡有個不見天日的地毯，那麼可以把它們清潔一下，重新放進臥室或者客廳等等你希望營造出溫馨氣氛的起居空間！
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